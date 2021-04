Pre samo mesec dana Lukas Vaskez prekinuo je svojevoljno pregovore sa Real Madridom oko novog ugovora, nezadovoljan finansijskim delom istog posle čega se okrenuo drugim ponudama, pre svega onoj Bajerna iz Minhena kada je izgledalo da će 29-godišnji univerzalac na leto da promeni sredinu. Tek nešto više od četiri sedmice kasnije, status Lukasa Vaskeza dobija novi zaplet...

Ugledni madridski dnevnici Marka i As pišu o pokajanju vrhuške Kraljevskog kluba koji je posle propasti ideje o Superligi Evrope primoran da se okrene ozbiljnim merama štednje i moraće da proda sve istrošene plaćenike kako bi mogao da drži pod kontrolom budžet i minus zbog pandemije virusa korona. Na listi za odstrel nalazi se oko deset imena, ali ne i Lukas Vaskez. Naime, Real Madrid posle svega što se izdešavalo prethodnih sedmica sada planira da zadrži Vaskeza i, kako se ističe, nagradi njegovu posvećenost obavezama i dobra izdanja tokom sezone.

Zbog toga mu je Real Madrid ponudio potpuno novi ugovor sa značajnom povišicom. Prema detaljima saradnje koja bi mogla da bude potpisana, Vaskez bi inkasirao oko pet miliona evra neto godišnje, što je za milion i po evra više od onoga što sada dobija. Podsetimo, Real Madrid mu je u poslednjim razgovorima nudio 10 odsto manja godišnja primanja u odnosu na pomenutih 3.500.000 evra, što znači da bi mu plata bila manja za 350.000 evra po godini ugovora. To se Vaksezu nimalo nije dopalo, zbog čega je sam rekao da ne želi više da pregovara oko novog ugovora i ubrzo nakon toga bio nadomak prelaska u Bajern Minhen.

Realov pokajnički predlog se sada jako dopada Vaskezu i spreman je navodno da zaboravi na Bajern kako bi ostao u Madridu. Razlog zašto se Real okrenuo čuvanju Vaskeza po cenu kršenja finansijske politike u vreme pandemije je vrlo prost - kako momku iz Galicije ugovor ističe na leto, dovođenje novog desnog beka koštalo bi klub višestruko. Ovako bi Vaskez dobio ono što želi, a to je značajna povišica, a Zinedin Zidan bi dobio desnog beka u koga veruje.

Vaskez je ove sezone najviše igrao na poziciji desnog beka i predstavljao je pravo osveženje za tim u trenutku kada se Dani Karvahal žestoko bori s povredama, dok Zidan na Alvara Odriozolu ne računa u ozbiljnijim akcijama. Upravo zato Real i želi da 29-godišnjem reprezentativcu Španije ispuni zahteve, jer Zidan ne želi da ulazi u sledeću jesen s "staklenim" Karvahalom i Odriozolom koga ne želi. Vaskez je do povrede koja će ga s terena odvojiti do kraja sezone bio standardni desni bek i počeo je 64 odsto mečeva na toj poziciji.

Real je svom đaku predstavio sledeću formu ugovora - tri godine, plus opcija na još jednu, pet miliona neto godišnje. To znači da bi Vaskez u slučaju da ispuni sve četiri godine ugovora imao puna 33 leta i možda bi ovo mogao da bude njegov poslednji veliki ugovor u Realu i Evropi. Naravno, ko zna šta će biti do leta 2024. ili 2025, a pre svega da li će Vaskez ostati sve vreme u Madridu. Pošto je jedan od polaznika Realove akademije i miljenik navijača, nije isključeno da ostane.

