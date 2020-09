Završne tri sedmice prelaznog roka mogli bi da prođu u znaku Real Madrida i pokušaju Florentina Pereza da Barseloni ukrade Lautara Martineza Barseloni ispred nosa!

Madridski lav je celo leto bio miran i osim nekoliko izlaznih poslova nije bilo apsolutno nikakvih aktivnosti na stadionu Santjago Bernabeu. Delimično iz razloga što je prošlog leta Kraljevski klub utrošio preko 300.000.000 evra na transfere, posledično i zato što je Real u procesu megalomanskog renoviranja stadiona Santjago Bernabeu, zbog čega se Florentino Perez kreditom zadužio u jednom poznatoj američkoj banci.

Izgledalo je u prvom momentu da će jedino pojačanje Reala ovog leta zapravo biti samo Martin Edegard, koji je uspešno završio pozajmicu u Real Sosijedadu i spreman je za izazov u madridskom velikanu, ali Real sada kreće na možda najveći ulov leta!

Milanska medijska kuća Medijaset sa vinjetom “ekskluzivno“ donosi vest da je Real spreman da napravi konkretne poteze na ovu temu i da čak usmeni dogovor oko transfera postoji?! Blankosi spremaju ponudu od 100.000.000 evra za Lautara, što je novac koji Barselona nema trenutno da plati, uprkos velikoj želji da zaista angažuje argentinskog golgetera. Ali, to bi samo bio deo strašnog posla koji Blankosi planiraju da odrade. Real Madrid bi Interu poslao Luku Jovića na jednogodišnju pozajmicu, uz pravo otkupa!

Ova vest posebno iznenađuje ako se uzme u obzir naslovnica Marke od nedelje ujutru na kojoj je pisalo da Jović “mora da napravi korak napred“ i da se u autorskom tekstu pominjalo kako Zinedin Zidan ima poverenje u srpskog napadača, te da je spreman da mu pruži još jednu šansu da dokaže svoj kvalitet. Svakako, u modernom fudbalu je postalo apsolutno sve moguće, pa i to da se stvari menjaju preko noći.

Što se ugovora za Lautara tiče, Real Madrid bi mu ponudio 8.000.000 evra godišnje, bez bonusa i saradnju do juna 2025. To je svakako manje od onih 10.000.000 evra fiksno i 2.000.000 evra u bonusima koliko je Đosep Marija Bartomeu obećao Lautaru, ali opet mnogo više od plate koju ima u Interu. A to je 3.000.000 evra godišnje, od čega je 2.200.000 evra osnovica.

Inter je sa Lautarovim agentima već neko vreme pregovarao oko novog ugovora. Nerazuri mu daju 6.000.000 evra godišnje sa sve bonusima. Interov problem je u tome što su Lautarovi agenti sada vrlo zainteresovani da ga pošalju u Primeru, bilo u Barselonu ili Real Madrid, pogotovo jer porodica Žang u ovom poslu vidi ozbiljnu zaradu za neke dalje poslove. S druge strane, Antonio Konte se uzda u pregovaračku moć Bepea Marote da može da zadrži Argentinca na stadionu Đuzepe Meaca, jer u tandemu sa Romeluom Lukakuom vidi pokretačku snagu tima. Ako bi Lautaro otišao, Konte bi prema saznanjima Medijaseta insistirao na tome da mu se dovede i Edin Džeko!

S prodajom Lautara, a dovođenjem Jovića na pozajmicu, stvorili bi se finansijski uslovi da se krene u ofanzivu na Ngola Kantea. Čelsi za francuskog vezistu traži preko 80.000.000 evra, što Inter ne može da plati, ali bi sa novcem od Lautara to bilo izvodljivo. A Čelsi bi onda svim silama u finišu prelaznog roka krenuo po potpis Deklana Rajsa, kojeg Frenk Lampard jako želi da vidi na Stamford Bridžu.

Dugačak je jako put do realizacije svih ovih poslova, ali deluje da bi svašta još moglo da se dogodi do 5. oktobra...

