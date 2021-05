Čim se spustila zavesa na takmičarsku 2020/21 u kancelarijama rukovodilaca madridskog Reala počeli su da se kuju planovi za predstojeće leto i budućnost u kojoj će klupska kasa biti rasterećena galaktičkih plata bez pokrića.

Subota, 21.00: (1,93) Mančester Siti (3,40) Čelsi (4,20)

Realov a priori je da se raščisti svlačionica od igrača s velikim platama i bez adekvatne uloge, čime bi se potencijalno otvorio prostor za dovođenje novih igrača. Od ranije postoji spisak onih koji su proglašeni viškom na stadionu Santjago Bernabeu, a možda dva najveća problema za Real su milionski ugovori Edena Azara i Gereta Bejla. Madridski As piše da obojica zarađuju blizu 30.000.000 evra bruto na godišnjem nivou, dok je njihov učinak marginalan. Tačnije, Bejl ni ne igra za Blankose iako se sada vratio s pozajmice iz Totenhema, dok Azarova četiri gola i jedna asistencija ne mogu nikako da opravdaju toliki novac koji mu pristiže na bankovni račun sedmično, odnosno godišnje.

Azar je u finišu sezone ponovo ostao bez mesta u timu, nije ni igrao protiv Viljareala i njegov slučaj je komplikovan. Belgijanac je pre susreta s Viljarealom na zatvaranju sezonwe obavio razgovor s Florentinom Perezom gde je morao prvom čoveku kluba da objasni prirodu njegove poslednje povrede. Azar se požalio na bol u desnom butnom mišiću, a sezonu je završio sa svega 532 minuta u 14 ligaških utakmica. U svim takmičenjima nije dogurao ni do 90 minuta, dakle ni punih deset utakmica na terenu, iako je Real odigrao čak 52 meča. I dalje je pod protektoratom Zinedina Zidana koji se nalazi negde između odlaska i ostanka, s tim što ni zaštita idola belgijskog ofanzivca neće moći da pomogne u situaciji kada se Real bori da se u pandemijskom stanju maksimalno rastereti nepotrebnih troškova. A Azarova plata to jeste kada od njega ne dobija apsolutno ništa u ove dve godine.

IZBOR UREDNIKA

Slična je priča sa Bejlom. On se vratio s pozajmice iz Totenhema i ima ugovor s Realom na još godinu dana. Nedavno je “pretio“ ostanku u Madridu do kraja ugovora gde zarađuje basnoslovan novac za to što samo trenira, međutim... Navodno su se okolnosti promenile.

Naime, mediji iz Velsa pišu o Bejlovoj ideji da ode u fudbalsku penziju odmah posle Evropskog prvenstva! O tome navodno intenzivno priča sa svojom porodicom, ali još nije doneo konačnu odluku. Ako bi stavio tačku na fudbalsku karijeru godinu dana pre isteka ugovora jasno je da bi morao da pristane na kompromis u pregovorima s Realom oko ranijeg prekida saradnje, s tim što je pitanje da li će Bejl da se odrekne novca koji ga svakako čeka u Madridu, igrao ili ne. Realov problem je što Bejla niko neće, niti želi da mu plaća bezmalo 700.000 evra sedmično sa bonusima, a on ne pristaje na manju platu. To dovodi obe strane u bezizlaznu situaciju.

Real za njih dvojicu daje 60.000.000 evra, što samo potvrđuje koliko su apsurdne sume koje se izdvajaju u profesionalnom fudbalu poslednjih godina...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com