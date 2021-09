NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

BELGIJA - ČEŠKA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:0

Pobedu Belgije nad Češkom u kvalifikacijama za Mundijal naredne godine Romelu Lukaku pamtiće samo po dobrom. Njegova Belgija slavila je rutinski u Briselu rezultatom 3:0 u derbiju čime se zacementirala na vrhu Grupe E, a snažni napadač Čelsija bio je strelac gola koji je “otvorio“ Češku u nastavku, posle čega je dopisao i asistenciju.

ŠPANIJA - GRUZIJA (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 4:0

Španija je ekspresno prebolela neprijatan poraz od Švedske u Solni od pre tri dana, pošto se večeras u Badahozu poigrala sa slabašnom Gruzijom (4:0). Sastav Luisa Enrikea nije imao ni najmanjih problema sa protivnikom, a čitav posao rešio je u prvom poluvremenu, kada je vodio sa ubedljivih 3:0 golovima Hosea Gaje, Karlesa Solera i Ferana Toresa.

BUGARSKA - LITVANIJA (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:0

Minimalan trijumf, prvi u kvalifikacijama za Mundijal naredne godine ostvarila Bugarska u Sofiji nad Litvanijom. Jedini gol na utakmici delo je Ivajla Čočeva u 82. minutu na asistenciju Kirila Despodova.

NEMAČKA - JERMENIJA (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 6:0

Sve je bilo jasno već posle uvodnih 45 minuta susreta, kada je na semaforu stajalo 4:0, a prva dva gola delo su snalažljivog Serža Gnabrija već posle 15 minuta. Prvo na loptu Leona Gorecke, potom i Marka Rojsa. Upravo je svojevremeno najbolji fudbaler Dortmunda povisio na 3:0 na proigravanje Tima Vernera, koji je malo pre odlaska na veliki odmor iskoristio loptu Gorecke za ogromnih 4:0.

ŠVEDSKA - UZBEKISTAN (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:1

Statistički vrlo izjednačen meč, ali ispostavilo se da su Šveđanima bila dovoljna dva gola predosti iz prvog poluvremena. Kapital koji su skandinavskoj selekciji doneli autogol Abdulajeva i pogodak Telina uspeo je da prepolovi fudbaler Rome Eldor Šomurudov dvadesetak minuta pre kraja.

SAN MARINO - POLJSKA (tip 2, kvota 1,01) – rezultat 1:7

Očekivano, Poljska je do vrha napunila mrežu nemoćnog San Marina. Već do poluvremena bilo je 4:o uz dva pogotka Roberta Levandovskog, da bi do kraja utakmice blistao Adam Buksa. Napadač Nju Ingland Revolušna je upao nakon pauze, a od sredine drugog dela do kraja utakmice kompletirao het-trik.

RUMUNIJA - LIHTENŠTAJN (tip 1, kvota 1,07) – rezultat 2:0

Rutinska pobeda Rumuna koji su na osnovu statistike morali znatno ubedljivije da slave. Meč su završili sa 29 šuteva ka golu rivala od čega je osam išlo u okvir. Pobedu Rumuniji doneli su golovi Toske i Manee iz 11. odnosno 18. minuta.

PRECRTANO

ŠVAJCARSKA - ITALIJA (tip 2, kvota 2,00) – rezultat 0:0

Italija je vezala i drugi remi u ovom prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Za to je glavni krivac bio Žoržinjo, koji je nonšalantno izveo jedanaesterac u 53. minutu, pa je Jan Zomer sprečio poraz svoje selekcije i sačuvao joj nade za direktan plasman na Mundijal u Kataru.

GABON - EGIPAT (tip 2, kvota 1,80) – rezultat 1:1

Samo dva udarca u okvir gola Gabona...Premalo za napadački trio Obamejan, Bupenza, Buanga. Međutim domaćin je poveo u 73. minutu samo stitinak sekundi nakon što je rival ostao sa igračem manje. Ipak i brojčano desetkovan Egipat je smogao snage za odgovor, a bod selekciji sa severa afričkog kontinenta doneo je Mustafa Mohamed.

TZV. KOSOVO - GRČKA (tip 2, kvota 2,45) – rezultat 1:1

Iz jedinog udarca u okvir gola selekcija takozvanog Kosova došla je do boda protiv Grčke. Epitet heroja pripao je napadaču Lacija Vedatu Murićiju koji je u sudijskoj nadoknadi poništio pogodak Duvikasa s kraja prvog poluvremena.