REZZIME DANA (nedelja): Lajpcig sačuvao osmeh na licu

ZAOKRUŽENO

MAJNC - RB LAJPCIG (tip 2, kvota 1,40) - 0:5

Bodove spasa moraće Majnc da potraži na drugom mestu. Lajpcigu je posle razočaravajućeg remija sa Frajburgom, trećeg uzastopnog u prvenstvu, dogorelo do nokata i ekipa je morala da reaguje. Julijan Nagelsman biće zadovoljan načinom. Nemačka ispostava kompanije Red Bul je iskalila svu nagomilanu frustraciju na nejakom Majncu i otresla ga sa 5:0 u 27. kolu Bundeslige.

AJAKS (SIMULACIJA) - VITESE (SIMULACIJA) (tip 1, kvota 1,20) - 3:2

Uh, ovo je bilo teško ispratiti, ali je na kraju Ajaks uspeo da zaokruži ovaj par na simulaciji. Problem je bio što je Vitese dao dva gola u prvom poluvremenu sa čime je bio u prednosti od 2:1 i zadavao je proble Kopljanicima na ovoj simulaciji. Ipak, Ajaks je uspeo da preokrene u nastavku i da slavi sa 3:2 čime je zaokružio prolaz keca na ovoj simulaciji.

PRECRTANO

ŠALKE - AUGZBURG (tip 1, kvota 2,05) - 0:3

Bio je to derbi dva tima koja se ni ne sećaju kada su poslednji put pobedili. Šalke osam mečeva zaredom nije znao za trijumf, još od 17. januara. Augzburg nešto kraće, šest utakmica je postio, od toga je upisao pet poraza. Jednom je sreća morala da danas okrene lice. Slavio je gost. Augzburg je uzeo tri velika boda na praznoj Veltins areni i u svojoj ekstazi produžio je Šalkeovu agoniju - 3:0. Plavi Rudari, za koje je ponovo bio starter Matija Nastasić, u dva kola nastavka sezone osvojili su nula bodova, uz gol-razliku 0:7. Baš agonija.

KELN - FORTUNA DISELDORF (tip 1, kvota 1,85) - 2:2

Nije lako Kelnovim navijačima. Odanost tako nepredividivom klubu zahteva da se utakmice prate sa šačicom lekova za slučaj nužde. Nekad užasno boli, kao prošle nedelje kad su posle dva gola prednosti nad nejakim Majncom uzeli samo bod, a ima i dana kad se iz očaja ide u osećanje potpune euforije. Potpuno je šizofren to klub, a novi dokaz i u 27. kolu Bundeslige. Ovog puta je Keln imao dva gola minusa, igrao je loše i izgledao potpuno izgubljen u vremenu i prostoru, da bi na kraju sa dva pogotka u razmaku od samo tri minuta stigao do remija od 2:2. I to u sudijskoj nadoknadi kada je Jon Kordoba sprečio već viđeni poraz.

BATE BORISOV - DINAMO BREST (tip 1, kvota 1,75) - 0:0

Dinamo Brest mu je uzeo titulu, ali po svemu sudeći nije toliko moćan da na duži period izdrži bitku sa najtrofejnijim beloruskim klubom. Dostojan otpor u finalu Kupa u Minsku predstavljalo je krajnji domet za Dinamo. BATE Borisov je bio bolji i u završnici za infarkt postigao jedini gol na utakmici. Već je istekao i drugi produžetak, činilo se da će šampion odoleti i izboriti se za penale, ali je Zahar Volkov bio najspretniji u karambolu u 121. minutu i BATE je sa 1:0 za četvrti pehar Kupa u klupskoj istoriji, prvi od 2016. Regularni deo meča završen je rezultatom 0:0.

HOLŠTAJN KIL - ŠTUTGART (tip 2, kvota 2,00) - 3:2

Štutgart bi užasna forma u ključnom periodu sezone mogla skupo da košta. Švabe su doživele i drugi poraz od povratka Cvajte, odnosno četvrti put u nizu (računajući i utakmice pre prekida prvenstva) nisu uspele da slave. Tukao ih je Holštajn Kil - 3:2. Samo zahvaljujući Hamburgerovim kiksevima četa Pelegrina Mataraca i dalje ima šansu za direktan plasman u Bundeligu.

HAMBURGER - BILEFELD (tip 1, kvota 2,05) - 0:0

Nula u derbiju 27. kola nemačke Cvajte. Nula koja mnogo više prija gostima iz Bilefelda, koji su ovom remijem zadržali ubedljivo vođstvo i praktično položili poslednji težak ispod do kraja prvenstva. Arminija je, dakle, "odbranila" sedam bodova prednosti u odnosu na HSV i sada je definitivno možemo smatrati apsolutnim favoritom za prvo mesto, odnosno za direktan plasman u elitni rang takmičenja. Momci Ditera Hekinga jesu bili nešto bolji, pre svega statistički, međutim slaba im je to uteha posle ovih 0:0.

LOK. GOMELJ - SPUTNIK (tip 2, kvota 1,60) - 1:1

Mogli ste ovde vrlo rano da uvidite da se neće sve završiti onako kako ste planirali. Jer, Bondarenko je rano doveo domaći tim u prednost, bio je precizan u 21. minutu, a tako se otišlo na poluvreme. Lokomotiva je ostala bez igrača u 42. minutu, a Nikitin je doneo izjednačenje u 75. minutu. Imali su gosti 15 minuta vremena da preokrenu, ali nisu uspeli.

ALAŠKERT - NOAH (tip 1, kvota 1,75) - 0:1

Alaškertu nije prijala pauza, pošto je već nakon prvog meča nastavka ozbiljno otežao svoje šanse da se domogne šampionske titule. Domaćin je na svom terenu danas poražen od Noe, koja je slavila golom Maksima Majroviča i prišla današnjem protivniku na samo bod zaostatk. Alaškert je ostao na trećem mestu sa više nego ozbiljnih pet bodova zaostatka za vodećim Araratom - 0:1 (0:0).

LEGANES (SIMULACIJA) - REAL MADRID (SIMULACIJA) (tip 2, kvota 1,50) - 2:2

Real Madrid je na ovoj simulaciji bio veliki favorit i to je opravdavao u većem delu meča. Posle 45 minuta igre Real je vodio sa 2:1 i delovalo je da sve ide po planu. Međutim, u nastavku je Leganes uspeo da postigne jedan gol, da izjednači, a Real nije uspeo do kraja da postigne još jedan pogodak čime bi stigao do pobede. Samo remi za Real na ovom meču...