NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali.

ZAOKRUŽENO

BENEVENTO - NAPOLI (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 1:2

Napoli je najveći italijanski klub i jedan od najvećih evropskih klubova koji nema gradskog rivala. Međutim, poslednjih godina se u regiji pojavio mali, lokalni rival. Benevento. I debelo je danas namučio Napolitance u malom kampanjskom derbiju. Tek posle preokreta, ekipa Rina Gatuza je savladala izabranike njegovog nekadašnjeg saigrača i velikog prijatelja Pipa Inzagija – 2:1.

Opširnije OVDE.

SOSIJEDAD - UESKA (tip 1, kvota 1,88) - rezultat 4:1

Jeste se Primera tek zahuktava i čeka nas još megdana i utakmica, ali Real Sosijedad posle sedam kola ozbiljno pokazuje tendenciju da se do kraja bori za mesto koje vodi u Ligu šampiona! Videćemo da li ekipa Imanola Alguasila ima šlifa za tako nešto i da li će uspeti da održi ovako visok nivo igre, ali zasad to deluje gotovo savršeno!

Opširnije OVDE.

VOLFZBURG - BILEFELD (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:1

Kako je krenulo, činilo se da će Volfzburg do vrha da napuni mrežu Bilefelda. Ali, posle onog jednominutnog blickriga sve je stalo. Doduše, ni gosti nisu mogli do gola i tako sve do 80. minuta kada su potpuno niotkuda zatresli mrežu i uneli nervozu u završnicu. Srećom po vas i Vukove, rezultat se više nije menjao.

LION - MONAKO (tip 1, kvota 1,83) - rezultat 4:1

Zapucao je streljački vod Rudija Garsije iz svih oružja. Rafalna paljba Liona gruvala je malo duže od pola sata. Niko Kovač je mogao samo da izda komandu „spasavaj se ko može“, samo što spasa Monaku nije bilo, pa je Lion u poslednjoj utakmici osmog kola Lige 1 masakrirao odbranu Kneževa – 4:1.

Opširnije OVDE.

BODO - MIONDALEN (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 2:0

Bodo je opravdao ulogu favorita i uspeo da odnese važnu i rutinsku pobedu. Sve je počelo golom Junkera s penala u 16. minutu, a isti fudbaler postavio je i konačni rezultat u pun sat kasnije. Niste morali mnogo da brinete, sve u svemu.

PRECRTANO

JUVENTUS - VERONA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:1

Juventus ima samo jednu pobedu na terenu od početka ove sezone Seriji A! A prošlo je već pet kola… Trenerska karijera Andree Pirla nije krenula baš dobro. Juventusova odrbana titule će izgleda iči mnogo teže nego prethodnih godina. Posle srećnog remija protiv Rome i kiksa protiv Krotonea, Juventus je večeras odirgao samo 1:1 na svom terenu protiv Verone. Čak je morao žestoko da se preznoji i za taj bod.

Opširnije OVDE.

VULVERHEMPTON - NJUKASL (tip 1, kvota 1,83) - rezultat 1:1

Njukasl večeras slavi Džejkoba Marfija, igrača o kojeg su se možda i ogrešili na Sent Džejms Parku proteklih godina. Ovaj vezista je efektnim pogotkom iz slobodnog udarca doneo bod svom timu u 89. minutu utakmice protiv Vulverhemptona na Molinou i tako poništio vrlo atraktivan pogodak Raula Himeneza devet minuta pre toga - 1:1 (0:0).

Opširnije OVDE.

ARSENAL - LESTER (tip1, kvota 1,97) - rezultat 0:1

Kockali ste se, pošteno, sa kecom na ovom meču, a na kraju niste mogli da budete zadovoljni. Na stranu to što je Arsenal više napadao i bio opasniji, onima koji su čekali kec najvažnije je bilo ono što je na kraju, a tamo se nije videlo ništa dobro. Džejmi Vardi je u prepoznatljivom stilu nokautirao domaćina i odneo ne samo ceo plen, već i vama novac s tiketa...

Opširnije OVDE.

DEN HAG - AZ ALKMAR (tip 2, kvota 1,68) - rezultat 2:2

Jao, jao, jao! Šta napravi AZ, kako vas je prodao... Dva puta je nekadašnji prvak Holandije vodio, ali isto toliko puta je Den Hag uzvraćao i to drugi put pet minuta pre poslednjeg zvuka pištaljke! Kakav kiks, kakva pad...

CRVENA ZVEZDA - JAVOR (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 0:0

Remizirala je Crvena zvezda u Humskoj, poražena je u Nemačkoj od Hofenhajma, ali je večeras navijačima servirala prvi, pravi ovosezonski kiks. Ivanjički Javor je iskoristio ispraženjene baterije srpskog šampiona, fokusiranog na evropske izazove, i nagradio sebe za vrhunsko taktičko dostignuće Igora Bundžulića, koje je sjajnim odbranama u drugom poluvremenu nadogradio golman Ivanjičana Đorđe Lazović – 0:0

Opširnije OVDE.