NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

RB LAJPCIG - AUGSBURG (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:1

Kao da je Lajpcig hteo da ne pobedi. Teško je drugačije objasniti šta su Crveni bikovi radili na utakmici protiv Augsburga. Kako su domaći brljali u stoodstotnim šansama, kako su čašćavali rivala i dobijene utakmicu doveli u pitanje, to je za nevericu

Opširnije OVDE

SELTA - ELČE (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 3:1

Nebeskoplavi su prekinuli niz od sedam mečeva bez trijumfa u svim takmičenjima, Elčeova serija bez pobede je nastavljena i produbljena na brojku od 16 prvenstvenih utakmica.

Opširnije OVDE

H. KIL - VIRCBURGER (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:0

Najkvalitetnija odbrana lige je protivniku zatvorila praktično sve prilaze golu, što pokazuje i podatak da su gosti za 90 i kusur minuta uputili samo jedan udarac u okvir. Napad bi bio znatno ubedljiviji da Vircburger među stativama nije imao raspoloženog Hendrika Bonmana.

Opširnije OVDE

PARTIZAN - N. PAZAR (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 4:1

Partizan je posao u ovom kolu završio za samo devet minuta. Mahom na krilima Lazara Markovića koga je možda kapitenska traka oko mišice insipirisala da podseti na sopstvenu verziju iz 2011, kad ga je Stanojević lansirao jednako kao što je Markec lansirao domaćina.

Opširnije OVDE

SLOVAČKO - TEPLICE (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:0

Kec iz češke lige koji je lagano prošao zahvaljujući odlučnim domaćinima. Istina, nije bilo lako, drugi gol je postignut tek u 89. minutu i to ubrzo po isključenju Rubena Dredija iz redova gostiju.

PRECRTANO

HANOVER - PADERBORN (tip 1, kvota 2,35) - rezultat 0:0

Moralo je i to da se dogodi, morala je barem jedna večerašnja utakmica da se završi bez golova, I to jedan od najigranijih danas u MOZZARTU. Šteta, bila je to bapš jaka kvota na pobedu domaćina.

BOLONJA - BENEVENTO (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 1:1

Rani pogodak je dao krila domaćem timu, ali mu je kasnije i vezao noge. Obe ekipe su ostale izjednačene na tabeli sa po 24 bodoa i još uvek nemaju previše razloga za brigu jer su timovi iz opasne zone poprilično odaljeni.

Opširnije OVDE

BLEKBURN - PRESTON (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:2

Nije ovo bilo lako veče, tj. dan za klađenje, a jop jedan i to konkretan dokaz je ovaj meč. Mnoge od nas je privukla dobra kvota na crno-bele, ali ništa od toga.

MONCA - PIZA (tip 1, kvota 1,62) - rezultat 0:2

Simone Palombi i i Luka Maciteli danas su bili ubitačna kombinacija koja je pitanje pobednika meča italijanske Serije B rešila u prvih 12 minuta igre. Prvi je doprinos dao golovima, a drugi asistencijama.

ZAMALEK - MT. ALŽER (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 0:0

Dve utakmice prvog kola afričke Lige šampIona i samo jedan pogodak. I to ne na ovom meču, očigledno pošto su u Kairu mreže "prkosno" mirovale i tako srušile mnoge tikete igračima u MOZZARTU.