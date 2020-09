NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

DINAMO KIJEV - GENT (tip 1, kvota 1,95) - 3:0

Ako je došao da bi vratio Dinamo u Ligu šampiona - a nema sumnje da jeste - onda je Mirčea Lučesku već na startu sezone ispunio glavni cilj za ovu sezonu. Kijevljani u eliti nisu igrali otkako ih je tamo poslednji put uveo Sergej Rebrov. Ima tome pune četiri godine. Međutim u ovim korona-kvalifikacijama slavni klub bio je toliko dominantan da se njegov plasman u grupnu fazu LŠ nijednog momenta nije dovodio u pitanje. Protiv jednog od najbolji holandskih klubova AZ Alkmara laganih 2:0, pa onda u dvomeču sa belgijskim viceprvakom Gentom dupli trijumf - 2:1 i večeras 3:0.

MONCA - TRIESTINA (tip 1, kvota 1,35) - 3:0

Monca je odlično odradila ovaj meč. Barila je doveo domaćina u prednost već u 23. minutu i bilo mu je mnogo lakše da igra u nastavku meča. I taj rezultat je stajao sve do 78. minuta kada je Dani Mota podigao na 2:0, a onda je Mačin u 90. minutu postavio konačan rezultat.

PIRAMIDS - EL ITIHAD (tip 1, kvota 1,40) - 1:0

Piramids se namučio iako je imao igrača više od 41. minuta kada su gosti ostali sa igračem manje zbog crvenog kartona Nagara. Potom je domaćin dao gol, ali je on poništen posle VAR-a zbog ofsajda. Ipak, Piramids je došao do gola u 52. minutu utakmice kada je strelac bio Antvi.

HETAFE - BETIS (tip 1, kvota 2,65) - 3:0

Betis je odlično krenuo sezonu, imao je dve pobede i poraz u tri meča, mesto na vrhu tabele, pohvale za stil i način igre, ali se to sve raspalo na gostovanju čvrstom i tvrdom Hetafeu. Tim Pepea Bordalasa je proradio napadački, defanziva nikada nije bila problem, pa je sa tri gola već u prvom poluvremenu rešio pitanje pobednika - 3:0 (3:0).

PRECRTANO

OMONIJA - OLIMPIJAKOS (tip 2, kvota 1,80) - 0:0

Najmanje uzbuđenja viđeno je na GSP stadionu u Nikoziji. I još 90 mučnih minuta pre svega za navijače Crvene zvezde, koji su se verovatno još jednom čudu čudili kako su uspeli da ispadnu od Omonije. Nije kiparski tim želeo - a verovatno nije ni umeo - da napadne čak ni u situaciji kada je morao da juri 0:2 iz prve utakmice. Jedan jedini udarac uputili su domaći u gol Olimpijakosa za 90 minuta?!

SOSIJEDAD - VALENSIJA (tip 1, kvota 1,60) - 0:1

Valensija je uspela ono što pre desetak dana nije mogao Real Madrid - slavila je vrućem gostovanju u San Sebastijanu (1:0)! Na stadionu na kom se redovno muče i Real i Barsa, te neretko ostave i kosti, Slepi miševi su slavili treći pu u poslednje tri godine, potvrdivši da za njih Anoeta i nije neki bauk.

FERENCVAROŠ - MOLDE (tip 1, kvota 2,25) - 0:0

Jedan od najvećih klubova Evrope u prvoj polovini 20. veka dokopao se elite posle 25 godina i to tako što je dva puta remizirao sa norveškim prvakom Moldeom - 3:3 i večeras 0:0. Poslednji put Ferencvaroš je igrao grupnu fazu Lige šampiona davne, davne 1995. Od tada do danas samo dve grupne faze Lige Evrope. Ali posle svega što je Sergej Rerbrov uradio sa Fradijem jasno je da su Mađari poslednjih godina ozbiljno uznapredovali i došli u poziciju da se nose sa ekipama koje su do pre nekoliko godina za njih bile klasu ili dve iznad.

ARKA - GKS (tip 1, kvota 1,60) - 0:2

Nije se dobro završilo ni po Arku ni po vas koji ste igrali keca. Bjel je doveo Tihi u prednost već u 19. minutu i tu ste mogli da naslutite da neće biti po vašoj volji. Kao da je to preseklo Arku koja do kraja nije uspela ni do gola, a gosti su čak golom Volkovica u 67. minutu dali i drugi pogodak i na kraju se ispostavilo ubedljivo slavili.

JUNIORS - LIFERING (tip 2, kvota 1,35) - 1:1

Igrali ste na Lifering i to vam se ovoga puta nije isplatilo. Gosti jesu poveli u 45. minutu posle gola Prasa i sa tim rezultatom se otišlo na odmor, ali je u nastavku FC Juniors uspeo da dođe do nerešenog ishoda. Strelac je bio Boler u 54. minutu utakmice i do kraja nije bilo promena.

TOTENHEM - ČELSI (tip 2, kvota 1,85) - 1:1

Pogodio je Verner za Čelsi u 19. minutu i tada je delovalo da će Plavci odraditi uspešno posao na ovoj utakmici. I tako je delovalo sve do 83. minuta kada je Lamela izjednačio i odveo utakmicu do penala, ali nas ovde zanima rezultat u 90 minuta, pa su najbolje prošli oni koji su igrali X.

