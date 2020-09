NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO:

VEST HEM - HAL (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 5:1

Čekićari su bili sigurni protiv Hala i lagano stigli do prolaska u narednu fazu Liga kupa Engleske. Posao je bio rešen u prvih 45 minuta, kada je domaćin vodio golovima Snodgrasa i Alea. Prolaz je potvrdio Jarmolenko sa bele tačke u 56. minutu, a jedino što su uspeli gosti jeste da postignu počasni pogodak u 70. minutu. Ipak, Čekićari su dodali gas u samoj završnici i stigli do izuzetno ubedljivog slavlja.

LUTON - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 0:3

Crveni đavoli nisu blistali, ali su na čist kvalitet stigli do pobede u Lutonu. Činjenica je da domaćin nije zaslužio ovako ubedljiv poraz, jer su se gosti dosta mučili. Junajted je poveo golom Mate sa penala u 44. minutu, a konačan rezultat su psotavili Rašford i Grinvud golovima u 88. i četvrtom minutu nadoknade.

ZAMALEK - TANTA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 3:1

Nije bilo prijatno onima koji su igrali keca na ovom meču kada je Mahmud Ala promašio jedanaestarac u finišu prvog poluvremena, ali se isi igrač iskupio za to u drugom poluvremenu. Pogodio je već u 47. minutu, a onda i sa penala u 71. Gosti su se vratili golom Masuda u 90. minutu, ali je svaku dilemu razrešio Ašur u šestom minutu nadoknade.

MAKABI TEL AVIV - SALCBURG (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 1:2

Pet puta je tokom svoje istorije Salcburg igrao plej-of Lige šampiona i nijednom nije prošao, ali se čini da je šampion Austrije da je na dobrom putu da konačno sruši to prokletstvo. Ekipa Džesija Marša večeras je posle preokreta u prvom meču plej-ofa savladala Makabi u Tel Avivu, čime je napravila ogroman korak ka drugom uzastopnom plasmanu u elitni rang takmičenja.

KRASNODAR - PAOK (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 2:1

Grčki predstavnik je igrao sjajan fudbal. Iznad očekivanja. Vodio, umešno se branio, promašio penal na 0:0 i pogodio stativu dok je bilo 1:1 i kad se očekivali da pozlati zreliju partiju u odnosu na onu sa Benfikom desio se neshvatljiv pad koncentracije. Podrazumeva se, skopčan sa kvalitetom ekipe Murada Musaeva, te Zeleni imaju prednost uoči duela na stadionu „Tumba“ naredne srede.

DROGEDA - ŠAMROK II (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 3:2

Drogeda nije blistala, ali je na kraju stigla do zasluženog slavlja protiv drugog tima Šamroka i nastavila poteru za vodeći Brejom. Domaćin je gubio pa vodio, a onda se ušlo u dramatičnu završnicu, koju je razrešio Mark Dojl svojim drugim pogotkom sa bele tačke, a ukupno trećim na meču.

ČIČESTER - KRIBS (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 3:1

Domaćin je odigrao loše prvo poluvreme, posle kojeg je gubio sa 0:1 zahvaljujući pogotku Stiva Marija u 37. minutu, ali se situacija u nastavku drastično promenila. Kribs je potpuno pao, a Čičester pojačavao gas i na kraju stigao do zasluženog i ubedljivog trijumfa. Ben Pešli je izjednačio u 58. minutu, a Džoš Klark šest minuta kasnije potpuno preokrenuo rezultat. Etan Pričard je bio odgovoran za postavljanje konačnog rezultata u 90. minutu utakmice.

FEIRENSE - KASA PIA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:1

Ovde je kec zaokružen, ali posle kakve samo drame. Feirense je gubio do prvog minuta nadoknade utakmice. Gol za goste postigao je Kristijan u 34. minutu, a nakon velikog broja promašenih šansi delovalo da će domaćin ostati kratkih rukava. Ipak, sve se promenilo u poslednjim trenucima utkamice. Žoao Viktor je doneo izjednačenje, a onda je u sedmom minutu nadoknade Ikaro postavio konačan rezultat.

PRECRTANO:

NJUPORT - VOTFORD (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 3:1

Završio je Vortford obaveze u Liga kupu već na drugoj stepenici. Imaju Stršljenovi važnija posla, planiraju ekspresan povratak u Premijer ligu, kao Fulam u minulom prvenstvu, prebaciće fokus na Čempionšip, mada je utisak da ovakav kiks nisu smeli da dozvole. Domaćin je bio motivisaniji i to je napravilo prevagu na ovom meču.

SLAVIJA PRAG - MIDTJILAND (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 0:0

Gosti su bili orjentisani na odbranu svog gola i do su odradili na pravi način, mada su u nekoliko navrata mogli da stignu i do dragocenog pogotka na Sinobo stadionu. Midtjiland je imao zrelije prilike, a one najbolje nisu uspeli da iskoriste Sori Kaba i Erik Svitačenko. Domaćin je čitav meč pokušavao da napravi nešto konkretno, mada posle svega viđenog može da bude zadovoljan konačnim rezultatom.

