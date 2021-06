NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

AUSTRALIJA - KUVAJT (tip 1, kvota 1,32) – rezultat 3:0 (2:0)

Po navici će se Oziji prošetati do Svetskog prvenstva. U grupi su prve, bez poraza, što nije ništa novo. Australijanci su primili samo jedan gol u kvalifikacijama, Tajvan ih je otključao. Protiv Kuvajta su Kenguri posao završili u prvom poluvremenu, a u prednosti su bili od prvog minuta. Najveći konkurent za prvo mesto bio je nemoćan.

TURSKA - MOLDAVIJA (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 2:0 (0:0)

Terorisao je Burak Jilmas protivničke odbrane u šampionatu Francuske, a da je u strašnoj golgeterskoj formi potvrdio je i nastupajući za selekciju Turske. Napadač Lila je u drugom poluvremenu na asistenciju Hakana Čalhanoglua probio bedem Moldavaca, a pobedu je pečatirao Lesterov vezista Čengiz Under.

UAE - MALEZIJA (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 4:0 (1:0)

Ujedinjeni Arapski Emirati vratili su se na pobednički kolosek. Sa dve vezana poraza su prepustili lidersku poziciju u grupi selekciji Vijetnama, a protiv direktnog konkurenta za plasman dalje odigrali su neizvestan meč iako to rezultat ne pokazuje. Vodili su Emirati od 18. minuta, ali sve do same završnice nisu pronašli način da zatvore utakmicu. A onda – uragan. Dva gola u nadoknadi.

UKRAJINA – S.IRSKA (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 1:0 (1:0)

Reprezentacija na čijem čelu je Andrej Ševčenko dugo je postila. Konačno je niz bez pobede prekinut. Zaređala je Ukrajina sa porazima i remijima u prethodnom peridu, nije slavila na sedam uzastopnih utakmica, sve do okršaja sa Severnom Irskom. Oleksandr Zubkov je u 10. minutu pogodio, a ispostavilo se da je njegov precizan udarac bio vredan pobede.

ALŽIR - MAURITANIJA (tip 1, kvota 1,25) – 4:1 (1:0)

Na kraju ubedljiva pobeda domaćina, ali je Alžir morao da se pomuči kako bi stigao do celog plena. Poveo je pred odlazak na odmor, ali je desetak minuta po povratku sa pauze Mauritanija izjednačila i vratila rezultatsku neizvesnost. Međutim, kratko je trajala, Feguli je tri minuta kasnije svojim drugim golom doveo Alžir u novo vođstvo, da bi ubrzo zatim Unas i Buneđa utabali put ka trijumfu favorizovanom domaćinu.

VOLUNTARI – DUNAREA (tip 1, kvota 1,23) – rezultat 4:0 (2:0)

Rumunija je danas dobila poslednjeg učesnika Lige 1 za narednu sezonu. Voluntari je potvrdio pobedu iz prve utakmice baraža za opstanak, a na domaćem terenu bio je izuzetno ubedljiv. Nije se postavljalo pitanje da li će Voluntari ostati član elite kada su Dropa i Jefte zatresli mrežu u razmaku od 10-ak minuta na startu meča. Jedina nedoumica bila je kojim će se rezultatom završiti susret, a Voluntari je u nastavku duplirao vođstvo sa poluvremena.

KRUZEIRO – HUAZEIRENSE (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 1:0 (0:0)

Nije dozvolio Kruzeiro iznenađenja na domaćem terenu u Kupu Brazila. U prvoj utakmici šesnaestine finala mučio se posrnuli brazilski gigant, tražio je pukotinu u odbrani Huazeirensea, ali je u prvih 45 minuta nije pronašao. Laknulo je svima na Mineirau kada je Bruno Žoze u 68. minutu pogodio.

PRECRTANO

BELGIJA - GRČKA (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 1:1 (1:0)

Konkretnija je Grčk bila u završnicama akcija, ali je izostajao završni pas i precizan udarac. U neku ruku bila je primorana Grčka da se otvori, pošto je Belgija u ranoj fazi utakmice stigla dovođstva. Torgan Azar je doveo Belgijance u vođstvo, ali sastav Roberta Martineza nije uspeo da odoli napadima Grka, kojima je remi u prijateljskom susretu doneo Jorgos Cavelas.

Opširnije OVDE.

GROTA – TROTUR (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:2 (2:0)

Kakav šok za Grotu. Spadao je Trotur među najpoželjnije goste, sve dok nije naleteo na Grotu i osvojio prvi bod na strani. Arnarson i Guđonson su su otvorili Troturov sfe, sve je išlo kao po loju za domaćina i prerano se opustio. Pomislili su igrači Trotura da ih ležeran pristup protiv tima sa začelja neće skupo koštati i prevarili su se. Engleski napadač Sem Ford postigao je dva gola u razmaku od osam minuta i ostavio Grotu bez već viđena tri boda u džepu.

TAJLAND – INDONEZIJA (tip 1, kvota 1,23) – rezultat 2:2 (1:1)

Dva puta je Tajland vodio i dva puta je Indonezija uspela da poravna rezultat. Na kraju i da se igrači zapute u tnel uzdignute glave. Tajland je izgubio bitne bodove u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a Indonezija osvojila prvi bod. Tajlland je treću utakmicu zaredom ostao bez tri boda i skliznuo je na treću poziciju.