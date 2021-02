NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

ARSENAL - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,60), rezultat 0:1

Kako je počeo meč na stadionu Arsenala, delovalo je da će domaćin doživeti katastrofu. Lopta se sa centra preselila pred gol Tobdžija, a posle samo 76 sekundi i u mrežu. Ispostaviće se da je pogodak Rahima Sterlinga iz drugog minuta bio dovoljan da Pep Gvardiola upiše 13. recku zaredom u Premijer ligi (1:0). Mančester Siti je u nastavku često bio u podređenom položaju, ali još jednom se pokazalo da je na putu ka novoj tituli najveći adut Građana granitna odbrana.

ATALANTA - NAPOLI (tip 1, kvota 1,92), rezultat 4:2

Izbacila je Atalanta nedvano Napoli iz Kupa Italije i dovela Đenara Gatuza na rub smene, a večeras mu ga je u prvenstvu verovatno i potpisala. Tim iz Bergama je večeras pregazio Napoli sa 4:2 u prvenstvenoj utakmici koja je Đenaru Gatuzu vrlo verovatno bila poslednja na klupi Napolitanaca u iščekivanju poruke Aurelija De Laurentisa. Može Gatuzo da se vadi na veliki broj povređenih i odsutnih igrača ali mu to neće mnogo pomoći. Kriza u Napoliju je evidentna i neka šok terapija je neophodna. Da stvari budu gore, večeras se opet povredilo i najskuplje pojačanje Viktor Osimen koji je ambulantnim kolima odvezen sa stadiona. Ni ona pobeda nad Juventusom ne može da zamaskira probleme i lošu igru Napolitanaca.

MANČESTER JUNAJTED - NJUKASL (tip 1, kvota 1,38), rezultat 3:1

Fudbaleri Mančester junajteda su trijumfom nad Njukaslom (25. kolo) uspeli da se vrate na drugu poziciju na tabeli, pa su se posle dva kiksa (remiji sa VBA i Evertonom) uspeli da se vrate na pobedničke staze i u Premijer ligi (3:1). Četa Stiva Brusa je odigrala hrabro, ali to nije bilo dovoljno ni za bod na Old Trafordu. Ekipa Ole Gunara Solskjera u leđa gleda samo Mančester sitiju (59 bodova), poput Lestera ima deset bodova manje od lidera.. Sastav sa Sent Džejms Parka je u sve većim problemima, jer je posle drugog vezanog poraza prvi iznad crte, sa samo tri boda od sve boljeg Fulama. Imale su Svrake svoje momente, zadavali su Migel Almiron i Alan San Maksiman glavobolje odbrani Junajteda, ali je zato porozna odbrana Njukasla imala još veće probleme sa Markusom Rašfordom, Brunom Fernandešom i sve boljim Danijelom Džejmsom. Pomenuti trio je pre samo par dana srušio i Real Sosijedad u šesnaestini finala Lige Evrope (4:0).

AJAKS – SPARTA (tip 1, kvota 1,25), rezultat 4:2

Klasična igra mačke i miša u Amsterdamu. I pokazna vežba kako favorit treba da slavi protiv objektivno slabijeg tima. Za rušenje Sparte iz Roterdama bio je dovoljan tandem Sebastijan Ale – Dušan Tadić. Oni su u 14. minutu iskreirali prvi gol, a potom je sve bilo lakše za Kopljanike.

BRAGA – TONDELA (tip 1, kvota 1, 45), rezultat 4:2

Braga je doživela težak poraz od Rome u četvrtak, ali je pokazala moć u domaćem prvenstvu. Tondela nije mogla da bude ni ozbiljan sparnig partner. Na poluvremenu je bilo već 3:0. Mogli ste da sednete i uživate.

PRECRTANO

OLIMPIJAKOS – ARIS (tip 1, kvota 1,65), rezultat 1:1

Olimpijakos je praktično osigurao titulu u Grčkoj, ali vam je večeras priredio veliko razočaranje. Pirejci su verovatno mislima bili u Ajndhovenu, gde će igrati revanš meč Liga Evrope. A protiv Arisa to nije bilo dovoljno. Istina Olimpijakos je poveo golom Fortunisa u 40. minutu. I delovalo je da će Pedro Martins rutinski privesti meč kraju. Međutim, Aris se nije predavao. I uspeo je preko Mitroglua dođe do izjednačenja.

PSŽ - MONAKO (tip 1, kvota 1,68), rezultat 0:2

Magija Pariz Sen Žermena ostala je u Barseloni. Svi su pričali o velikom izdanju Svetaca na Nou Kampu, trkovima Kilijana Mbapea, nepodnošljivoj lakoći realizacije. Ali opijenim tim rezultatom igrači PSŽ su se vratili u domaće prvenstvo i survo prizemljeni. Visila je titula i nastavak trofejnog niza i pre večerašnje predstave protiv Monaka, a tek sada uzimajući u obzir snagu Lila i činjenicu da su Parižani na četiri boda zaostatka...Imaće o čemu da razmišlja Mauricio Poketino narednih dana, ali slava večeras pripada momcima iz Kneževine. Sve što je bivši selektor Hrvatske i trener Bajerna Niko Kovač stvarao u Monte Karlu, večeras je demonstrirano u glavnom gradu Francuske. Na kraju je bilo 0:2, a da Pariz nije pošteno ni zapretio.

BENEVENTO - ROMA (tip 2, kvota 1,60), rezultat 0:0

Ovaj meč vam je sigurno pokvario veče. Roma je imala priliku da trijumfom priđe Milanu na samo tri boda, i to uoči nedeljnog okršaja u Rimu. Međutim, Roma nije uspela da pronađe rešenje za Inzagijev tim. Čak ni činjenica da je Benvento u 57. minutu ostao bez isključenog Glika nije pomogla gostima. Baš veliki pad.

FARENSE – BENFIKA (tip 2, kvota 1,40), rezultat 0:0

Još jedan podbačaj. Tamo gde ga niiko nije očekivao. Benfika je odigrala odličnu utakmicu sa Arsenalom, ali je večeras bila neprepoznatljiva. Toliko neprepoznatljiva da nije imala rešenje za slabašni Farense. Nije vredelo ni što je utakmica produžena sedam minuta.

ROS KAUNTI – SELTIK (tip 2, kvota 1,25), rezultat 1:0

Još jedan dokaz da Seltik ove sezone nema šampionski tim. Prema svim paramterima ovde je morala da dođe dvojka. Seltik je, ipak, naišao na tvrdo. Nije imao rešenje za tvrd blok Ros Kauntija. Domaćin se branio, a zatim u 71. minutu došao do senzacionalnog vođstva. Seltik vas je, narodski rečeno, izdao za sve pare.