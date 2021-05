NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

Bolonja - Juventus (tip 2, kvota 1,30) rezultat 1:4 (0:3)

Kolo pre kraja prvenstva Juventus nije zavisio isključivo od svojih rezultata u borbi za Ligu šampiona, ipak na megdanu Bolonji torinski klub uradio je sve što je u njegovoj moći da stigne do najsvetilje evropske pozornice. Tri gola u prvom poluvremenu već su razrešila sve dileme, a rani gol Morate u nastavku potpuno je rasteretio goste koji su rutinski dovršili posao dozvolivši rivalu samo da postigne počasni pogodak.

Anže - Lil (tip 2, kvota 1,33) reuzltat 1:2 (0:2)

Lil je gostovanje Anžeu dočekao sa jasnom računicom - ukoliko pobedi zadržaće prvo mesto i stići do dugo sanjane titule. Motivisani trofejem gosti su u prvom poluvremenu stekli dva gola prednosti, a aksni pogodak Anžea nije bio dovoljan da pomrsi račune novom šampionu Francuske.

Brest - PSŽ (tip 2, kvota 1,20) rezultat 0:2 (0:1)

Parižani su gostovanje brest dočekali svesni da im ni pobeda ne garantuje odbranu šampionske krune, ali su svoj deo posla rutinski obavili. Po gol u oba poluvremena bio je učinak dovoljan da Poketinovi izabranici stignu do tri boda, ali je Lil uspeo da održi korak i bod prednosti.

Ren - Nim (tip 1, kvota 1,30) rezultat 2:0 (1:0)

Već otpisani Nim ispostavio se kao laka žrtva za REn koji je pobedom uspeo da iskoristi remi Lansa i stigne do internacionalne pozornice. Domaćin je rivala načeo u prvom poluvremenu, a trijumf je overio pogotkom za 2:0 u 51. minutu. Rezultat sa početka drugog dela igre ostao je na snazi do poslednjeg sudijskog zvižduka te se domaćin plasirao u Ligu konferencija.

Sevilja - Alaves (tip 1, kvota 1,57) rezultat 1:0 (0:0)

Sezonu završenu na četvrtoj poziciji, uz plasman u Ligu šampiona, Sevilja je ukrasila i klupskim rekordom po broju osvojenih bodova. Domaćin je do učinka za istoriju stigao u sudijskoj nadoknadi, a u junaka je izrastao Gomez sjajnim golom sa više od 25 metara.

PRECRTANO

Napoli - Verona (tip 1, kvota 1,27) rezultat 1:1 (0:0)

Izabranici Đenara Gatuza ponel su u poslednjem kolu titulu tragišara na Apeninima. Remijem sa Veronom Napoli je ispustio dva boda i ostao bez Lige šampiona, pošto su Juventus i Milan uspešno preskočili poslednje prepreke.

Lion - Nica (tip 1, kvota 1,23) rezultat 2:3 (2:1)

Dva puta je Lion stizao do vođstva protiv Nice, ali je na kraju ostao praznih šaka. Poraz u poslednjem kolu domaćina je koštao plasmana u kvalifikacije za Ligu šampiona s obzirom na to da je mogao da iskoristi remi Monaka i stigne do trećeg mesta.

Specija - Roma (tip 2, kvota 1,60) rezultat 2:2 (2:0)

Rimlajni su u drugom poluvremenu uspeli da nadoknade dva gola zaostatka, ali ne i da stignu do celog plena. Ipak, remi je bio dovoljan da Vučica sačuva sedmu poziciju i zahvaljujći boljoj gol razlici ispred Sasuola se plasira na evropsku pozornicu.

Lans - Monako (tip 2, kvota 1,60) rezultat 0.0

Duel bez golova doveo je Monako u situaciju da strepi za Ligu šampiona, ali je sreću po Kneževe predstavljao koks Liona, te će se tim Nika Kovača kroz kvalifikacije boriti za Ligu šampiona.

Sent Etjen - Dižon (tip 1, kvota 1,33) rezultat 0:1 (0:1)

Davno prežaljeni Dožon u susretu bez rezultatskog značaja savladao je Sent etjen i tako se od elite oprostio pobedom. Gosti su poveli golom Kamare u 35. minutu, a pitanje pobednika mogli su da razreše sa bele tačke u 76. minutu, ali je Konate bio neprecizan.