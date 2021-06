NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

NSI RUNAVIK – TOFTIR (tip 1, kvota 1,18) – rezultat 4:3

Konačno je Runavik prekinuo niz od tri meča bez pobede. Ali, na jedvite jade, tek u trećem minutu nadoknade meča. Pritom je od 28. minuta imao gol zaostatka, ali je uspeo da preokrene već do poluvremena. Toftir je u 81. minutu još jednom iznenadio, ali se domaćin nije predavao nijednog trenutka.

ŠVEDSKA - SLOVAČKA (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:0

Kada ste osvojili tri boda u prvom meču, onda je negde logično da u drugom odigrate oprezno, ali ne smete da preterate u tome i odete u potpunu destrukciju igre. To je danas koštalo Slovake, koji su u okršaj sa Švedskom ušli da odigraju na bod, koji bi ih potpuno približio osmini finala, ali im taj plan nije uspeo. Na krilima rastrčalog Aleksandera Isaka i hladnokrvnog Emila Forsberga izabranici Janea Andersona uspeli su da stignu do velikog boda i slome razbranjenog Martina Dubravku, pa se nakon druge odigrane utakmice u grupi E šepure na prvom mestu sa četiri osvojena boda.

HELSINKI - ILVES (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 2:1

Opravdao je domaćin ulogu favorita, ali nešto teže nego što se očekivalo. Poveo je preko Filipa Valenčića u osmom minutu, ali je Murnejn autogolom vratio utakmicu na početak u 36. minutu. U nastavku ipak Žair vraća prednost HJK-u, ispostaviće se i donosi tri boda domaćoj ekipi.

GELVEJ - KEBINTILI (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:0

Opravdao je domaćin ulogu favorita. Stigao je do druge vezane pobede u prvenstvu i preskočio Kebintili. Do četvrtog mesta je došao zahvaljujući pogotku Vaveruja iz 37. minuta. Kec je prošao, možda teže od očekivanog, ali Gelvej je štikliran.

VOTERFORD – ŠAMROK (tip 2, kvota 1,40) – rezultat 1:4

Šamrok bez greške. Lider je došao do 10. trijumfa u sezoni prilično ubedljivo. Interesantno je da je Voterford poveo, a to kao da je razljutilo goste. Moloj je na kraju uvalio u probleme svoju ekipu, pogotkom koji je postigao u šestom minutu. Izjednačio je Burk posle samo osam minuta sa bele tačke, ali se sa 1:1 otišlo na odmor. Usledila je katastrofa domaćina, koji je za nešto više od 20 minuta igre tri puta kapitulirao.

VEKSFORD – ŠELBURN (tip 2, kvota 1,40) – rezultat 0:1

Uz dosta muke je lider druge lige Irske uspeo da savlada fenjeraša. Jeste Veksford ubedljivo najlošiji tim prvenstva sa samo tri boda iz 12 utakmica, ali je protiv prvoplasiranog Šelburna pao tek sa penala, koji je gost materijalizovao u 32. minutu.

PRECRTANO

DINAMO BREST - SMORGONJ (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:2

Nije uspeo Dinamo Brest da izađe iz krize. Već mesec dana je bez trijumfa (četiri meča), ali je makar uspeo da ostane neporažen. Očekivalo se ipak mnogo više, bio je domaćin veliki favorit, ali je ponovo razočarao. Poveli su gosti preko Bondarenka već u sedmom minutu, ali je nadu Dinamu ulio pogodak Bilenkija, koji se u strelce upisao samo devet minuta kasnije. Do odmora nije bilo promena, a gosti su po povratku sa pauze napravili trostruku izmenu. Isti tandem je posle 16 minuta vratio prednost Smorgonju: Senkevič je pronašao Bondarenka, a on put do mreže rivala. Ipak, ponovo je Brest momentalno odgovorio: Sedko postiže pogodak samo 120 sekundi kasnije i poravnava. Nije ipak bilo promena u nastavku, domaćin je ostao i sa igračem manje u 82. minutu.

ENGLESKA - ŠKOTSKA (tip 1, kvota 1,37) - rezultat 0:0

Ostrvski derbi između Engleske i Škotske potpuno zasluženo nije imao pobednika, ali će zbog toga mnogo više žaliti Gordi albion. Izabranici Gereta Sautgejta nisu uspeli da stignu do slavlja, koje bi im garantovalo plasman u osminu finala, pa će ovako o svojoj sudbini morati da odlučuju u poslednjem kolu protiv razigrane Češke.

HRVATSKA - ČEŠKA (tip 1, kvota 2,40) - rezultat 1:1

Susret u kojem je rivalima pripalo po poluvreme obeležili su pogodak Šika iz jedanaesterca za polemiku i sjajan gol Perišića nakon individualne bravure te je Češkoj i Hrvatskoj pripao po bod u susretu 2. kola Grupe D.

DANDALK – LONGFORD (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 1:1

Tračak nade za Longford. Posle pet vezanih poraza uspeo je da stigne do boda, mada je i dalje na začelju tabele. Dandalku takođe predstoji borba za opstanak, s tim da je devet bodova daleko od opasne zone, iako je prvi iznad crte. Domaćin je u 29. minutu anulirao prednost Longorda, mogao je u nastavku čak i do potpunog preokreta i celog plena, ali nije uspeo da iskoristi penal u 73. minutu.