Evo kako ste prošli danas

ZAOKRUŽENO

TURSKA - ITALIJA (tip 2, kvota 1,68) - rezultat 0:3

Rezultati i neke vrlo dobre partije reprezentacije Turske u poslednjih nekoliko meseci očigledno su neopravdano stavili selekciju Šenola Guneša u krug potencijalnih iznenađenja Evropskog prvenstva. Turci ne da to nisu nagovestili, već su razočarali čitavu fudbalsku planetu večerašnjim izdanjem na rimskom Olimpiku. Pokušali su pravim antifudbalom da zaustave Azure, ali ne samo da nisu uspeli, već su se propisno obrukali. Italija je napadala od početka do utakmice, bila je uporna, dugo se mučila, nije bila previše krativna, ali je na kraju dobila ono što je zaslužila. Tri velika boda i ogroman iskorak ka plasmanu u osminu finala - 3:0 (0:0).

JEMEN – UZBEKISTAN (tip 2, kvota 1,10) – rezultat 0:1

Uzbekistan nije blistao, ali je opravdao očekivanja i ulogu favorita u ovom meču. Gostima je od velike pomoći bilo to što su poveli na vreme, golom Mašaripova u 19. minutu iz jedanaesterca, a onda bez većih problema uspeli da sačuvaju prednost. Jemen nije imao veliki broj šansi, pa su bodovi zasluženo otišli protivniku.

AVGANISTAN – OMAN (tip 2, kvota 1,20) – rezultat 1:2

Oman je opravdao ulogu favorita na ovoj utakmici, ali je morao ozbiljno da se pomuči kako bi stigao do slavlja. Oman je vodio golom Abdulaha Favaza od 13. minuta, ali se Omid Popalzaj pobrinuo da na poluvremenu rezultat bude 1:1. Ipak, Favaz je imao još municije u svojim nogama, postigao je drugi gol u 51. minutu, pa se ispostavilo da je to bio i konačan rezultat meča.

GALVEJ – ATLON (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 2:1

Oni koji su čekali keca na Galvej morali su ozbiljno da se preznoje, pošto je ovaj fiks zaokružen tek u trećem minutu nadoknade utakmice. Gosti su vodili golom Barnsa u 24. minutu, Keting je izjednačio u 75. minutu, dok je konačan rezultat postavio Kaningem u trećem minutu nadoknade.

SINGAPUR – SAUDIJSKA ARABIJA (tip 2, kvota 1,03) – rezultat 0:3

Verovali ili ne sve do 84. minuta utakmice meča između Singapura i Saudijske Arabije rezultat je bio 0:0, a onda su do kraja meča postignuta tri gola. Sva tri je dala Saudijska Arabija. Prvi se u strelce upisao Al Davsari u 84. minutu, dva minuta kasnije prednost je duplirao Al Muvald, dok je konačan rezultat u šestom minutu nadoknade postavio Al Šeri.

PRECRTANO

ŠAMROK - FIN HARPS (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:1

Veliko razočaranje Šamroka koji je imao svoju šansu da rutinski odnese pobedu, ali je na kraju ozbiljno kiksnuo što je samo potvrdilo da se Roversi nalaze u lošoj formi. Fin Harps se dobro branio čak i kada je primio gol nastavio je da bude sasvim ravnopravan takmac, zbog čega je početkom drugog dela zasluženo došao do izjednačenja. Iako je imao gotovo 40 minuta da stigne do drugog gola za pobedu, Šamrok je do kraja pucao samo ćorke...

DANDOK - VOTERFORD (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 1:3

Katastrofa favorita iz Irske. Posle Šamroka razočarao je i Dandok koji takođe igra u promenjivoj formi i nije više tako veliki favorit kao što je to bio nekada. Ne samo da nije dobio, Dandok je pretrpeo katastrofu na svom terenu, iako je prvi poveo posle tačno pola časa igre. Do poluvremena Voterford je izjednačio, posle sat vremena okrenuo rezultat i onda potvrdio trijumf koji je poništio vaše tikete.

UCD - KOUV RAMBLERS (tip 1, kvota 1,48) - rezultat 1:2

Ni UCD nije opravdao očekivanja, već je razočarao sve koji su čekali keca. Ovde su gosti prvi zapucali i zahvaljujući Džejku Hegartiju za samo dva minuta na početku drugog dela poveli sa 2:0 posle čega je bilo jako teško za UCD da se vrati u život. Jete Kolm Vilan uspeo da prepolovi zaostatak, ali je domaćin ostao bez municije za nešto više.

EIF EKENAS - KLUB 04 (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 1:2

Crni niz nastavlja se i u ovom susretu. Da situacija bude još gora, EIF je prvi poveo već u ranoj fazi, ali nije vredelo... Klub 04 je dugo zaostajao, ali je onda drugo poluvreme donelo preokret. Već u prvom minutu nastavka izjednačenje, a onda u 77. minutu Didi Gaučo daje gol za košmarni rasplet koji vama nikako nije odgovarao...

KORK SITI – KABINTILI (tip 1, kvota 1,78) – rezultat 0:2

Očekivalo se da bi Kork Siti konačno mogao da prekine negativan niz rezultata i krene ka gornjem delu tabele, ali se to nije dogodilo. Kabintli je ogolio sve nedostatke domaćeg tima, poveo je golom Labutisa od 38. minuta, dok je konačan razultat u nadoknadi utakmice postavio Pejn.