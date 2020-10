NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali.

ZAOKRUŽENO

HARAS - ZAMALEK (tip 2, kvota 1,85) - 1:2

Zamalek je tim koji se često nalazi na tiketima i često ispoštuje. Tako je bilo i ovoga puta iako je Haras poveo već u 7. minutu kada je El Halvani bio precizan iz penala. Ipak, u nastavku je Zamalek uspeo do preokreta. Prvo je Mohamed pogodio u 64. minutu, a onda i Hamdi u 75. za 2:1 što je bio i konačan rezultat.

NUBLENSE - BARNEČEA (tip 1, kvota 1,68) - 1:0

Nublense je ispoštovao to što ste igrali keca na njega. I uspeo je već na startu utakmice da dođe do gola, kada je u 7. minutu Briseno bio precizan. Barnečea se borila, igrala je oštro, gost je naređao dosta žutih kartona, ali to nije omelo Nublense da upiše novi trijumf.

FRANCUSKA M21 - SLOVAČKA M21 (tip 1, kvota 1,13) - 1:0

Naravno da je Francuska bila favorit na ovoj utakmici i rutinski je odradila posao. Dovoljan je ovoga puta bio i jedan dat gol. Francuzi su poveli u 22. minutu kada je precizan bio Kunde, a ispostavilo se da je do kraja utakmice to bio i ostao jedini pogodak na duelu.

FORTALEZA - BOKA JUN KALI (tip 1, kvota 1,65) - 1:0

Jedna nezgodna utakmica, nije lako došla, ali je najvažnije da je kec upisan. U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda je Fortaleza povela kada je Kuperman bio precizan u 50. minutu utakmice. Do kraja je Fortaleza čak ostala sa igračem manje kada je isključen Becera u 79. minutu, ali je domaćin izdržao do kraja utakmice i slavio.

KVIDING - VARNAMO (tip 2, kvota 1,25) - 1:2

Odlično pogođena dvojka i to ona koja je došla posle preokreta. Kviding je prvi udario i poveo u 11. minutu kada je posle penala bio precizan Araba, a sa tim rezultatom se i otišlo na odmor. Varnamo je do preokreta stigao tako što je Hajdari bio precizan u 68. minutu, a za njim je to uradio i Stivens golom u 79. minutu.

KARŠALTON - HORŠAM (tip 1, kvota 1,97) - 3:1

Odlična kvota i siguran kec. Ne može biti sigurniji. Karšalton je došao u prednost u 11. minutu kada je Čidl bio precizan, a u 25. je rezultat bio 2:0 jer je Otul postigao autogol. Sa tim rezultatom se otišlo na odmor, a onda je Koroma u 55. minutu digao na 3:0. Do kraja su gosti dali jedan gol, ali to nije ništa promenilo.

PRECRTANO

REKSAM - MAJDENHED JUN. (tip 1, kvota 1,55) - 0:1

Verovali ste u keca i niste bili u pravu. Reksam je odigrao loš meč u četvrtom kolu, a posle 33 minuta igre ste mogli da vidite u kom će smeru otići utakmica. Gosti su poveli preko Kolija, a do kraja utakmice nije bilo promene rezultaa. Reksam je probao sa izmenama u drugom poluvremenu, ali bezuspešno.

DEN BOŠ - HELMOND (tip 1, kvota 2,05) - 1:2

Kada je na poluvremenu bilo 0:0 mogli ste da osetite da se ova utakmica neće najbolje završiti po vas. Na startu drugog poluvremena, do 60. minuta, Helmond je dao dva gola preko Van Kilegoma i Lukila pa je tako i rešio utakmicu. Den Boš jeste dao jedan gol preko Hornkampa, ali sve se završilo na tom jednom pogotku.

ALEKSANDRIJA - NOVARA (tip 1, kvota 2,25) - 1:2

Novara vam je pokvarila planove. I mogli ste da naslutite da će tako biti kada je Bucegoli dao gol za goste u 11. minutu. Eusepi je poravnao u 24. minutu i zanimljivo je da je taj rezultat stajao na semaforu sve do skoro poslednjeg sudijskog zvižduka. A onda je Firence pogodio u 91. minutu i tako je Novara stigla do pobede.

BREDFORD - HAROGEJT (tip 1, kvota 2,70) - 0:1

Mučenje, ali nije bilo sa srećnim krajem. Posle 45 minuta igre nije bilo golova na ovoj utakmici, probao je Bredford sa izmenama, ali je Herogejt dao jedini gol na ovoj utakmici. Igrao se 74. minut kada je Keri bio precizan i tako je gost sa ove utakmice otišao kući pevajući. Bredford nije uspeo da dođe ni do nerešenog ishoda.