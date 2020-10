NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

AEL L. - ENOZIS (tip 1, kvota 1,47) - 4:1

Odlično je AEL odigrao prvo poluvreme, Medojević je bio precizan u 6. minutu utakmice, a potom su Rijera Sito u 16. i Papafotis u 24. minutu postavili rezultat koji je bio nedostižan za goste. Jesu gosti dali jedan gol u 38. minutu, ali je potom Gazarijan digao na 4:1 u 70. minutu.

KLINČENI - FCSB (tip 2, kvota 1,68) - 0:2

FCSB se mučio većim delom utakmice i nije uspeo sve do samog kraja meča da postigne gol. Ali je gostima to pošlo za rukom u 86. minutu meča kada je precizan bio Man, a potom je tri minuta kasnije precizan bio Morutan i time je postavio konačan rezultat utakmice.

BERKANE - HUSARIJA (tip 1, kvota 1,55) - 2:1

Došao je kec, moglo je da bude i ubedljivije, ali najvažnije po vas je da je došao. I dva puta je Berkane dao gol i oba puta je to bilo sa penala. Oba gola dao je Aziz u 20. i 61. minutu. Kimaui je bio jedini strelac za goste u 30. minutu utakmice. Berkane je dao još jedan gol u 39. minutu, ali je on poništen posle VAR-a.

GALATASARAJ - ALANJA (tip 1, kvota 2,05) - 1:2

Mnogi su čekali da vide kako će odigrati najprijatnije iznenađenje prvenstva, Alanja, na gostovanju Galatasaraju. I ispostavilo se da je to bio zanimljiv susret koji je završen rezultatom 1:2 (1:1) i to tako što su gosti do trijumfa stigli u 96. minutu!

BOTEV B. - ETAR (tip 1, kvota 1,62) - 1:1

Sve je počelo odlično po Botev koji je došao do gola u 18. minutu preko Džonatana i zanimljivo je da je taj rezultat stajao na semaforu sve do četvrtog minuta nadoknade vremena na ovoj utakmici. I baš tada je Etar pogodio preko Borukova i postavio konačnih 1:1.

VERONA - ĐENOVA (tip 1, kvota 2,15) - 0:0

Hrvatski stručnjak Ivan Jurić dugo prisutan u italijanskom fudbalu mogao bi da uradi veliku stvar za srpski fudbal. Mladi reprezentativac Srbije i član Mančester Sitija ima sve značajniju rolu u dresu Verone, gde igra kao pozajmljeni član Građana. Na početku je bio na klupi, ali bivši vunderkind Crvene zvezde postaje sve značajniji faktor tima iz grada Romea i Julije. Tome u prilog i odlična partija u večerašnjem meču protiv Đenove (0:0).

VBA - BARNLI (tip 1, kvota 2,60) - 0:0

Moralo je jednom i to da se dogodi... Prvi put u ovoj takmičarskoj godini, duel u Premijer Ligi završen je bez golova. Moraće Slaven Bilić i Branislav Ivanović da čekaju još na ovosezonski prvenac u eltinom rangu, pošto je Barnli odoleo u Birmingemu – 0:0.

LIDS - VULVERHMEPTON (tip 1, kvota 2,50) - 0:1

Očekivao se atraktivniji fudbal, dobili smo pravi “hard-core“ prvenstveni okršaj. Jer Lids, jedna od ekipa koja svakako spada među najlepše u Premijer ligi, ako gledamo strogo estetski utisak, uvaljana je u blato u kome se fudbalski umetnik kakav je Marselo Bijelsa jednostavno ne snalazi. Teniskim žargonom, “šljaka“ nije njegova omiljena podloga, pa Lids prvi put ove sezone nije uspeo da stigne do protivničke mreže, dok je Raul Himenez – uz dosta sreće – postigao taj jedan gol za pobedu Vulverhemptona od 1:0 i skok na deobu trećeg mesta na tabeli sa Liverpulom.

JURGORDEN - MALME (tip 2, kvota 2,10) - 3:2

Bilo je zanimljivo, efikasno i neuspešno po sve koji su ovde zaokružili dvojku. Tojvonen je doveo goste u prednost, a potom i digao na 2:0 u 62. minutu kada je delovalo da će doći dvojka. Ali, potom je domaćin krenuo da šije sa golovima, dao je čak tri i uspeo da dođe do celog plena!

RODA - TELSTAR (tip 1, kvota 2,10) - 1:1

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a Roda je prva došla do gola u 51. minutu preko Falkenburga i išlo je sve kako treba sve dok nije došao 88. minut i gol Kagroa. Bio je to zapravo penal za goste koji je Telstar pretvorio u pogodak i do kraja meča je ostalo nerešeno.