ZAOKRUŽENO

RB LAJPCIG - BOHUM (tip 1, kvota 1,35) - 4:0

Bikovi za manje od 72 sata idu u Gelzenkirhen gde bi trebalo da nastave borbu za Salataru, ali to nije sprečilo Julijana Nagelsmana da protiv drugoligaša Bohuma na teren pošalje veoma snažan sastav sa Anhelinjom, Enkunkuom, Zabicerom, Hajdarom, Halstenbergom, Poulsenom... Svakako da je jedan od razloga i to što Lajpcig sada ima "autoput" do prvog trofeja u klupskoj istoriji. Bajerna više nema, Dortmund posrće, od svih ostalih je - bolji. Koliko god to nezahvalno zvučalo, ipak se radi o polufinalisti Lige šampiona, zar ne?





BARNLI - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,25) - 0:2

Zahuktala se mašinerija Pepa Gvardiole i sve je izvesnije da više nema ko da je zaustavi u pohodu ka povratku na tron. Mančester Siti je u ovom trenutku verovatno najmoćnija i najbolja ekipa evropskog fudbala. Dokaz za to nije samo večerašnja pobeda u gostima protiv Barnlija (2:0).





MONAKO - NICA (tip 1, kvota 1,55) - 2:1

Najzaslužniji za ovaj trijumf Monaka svakako je Ben Jeder. Ovaj fudbaler postigao je dva gola na utakmici i tako je uspeo da sredi nezgodnu Nicu. Prvo je pogodio iz penala u 28. minutu, da bi Le Melu izjednačio u drugom poluvremenu. Ben Jeder je uspeo u 51. minutu do novog gola i tu je bio kraj.





DIŽON - LION (tip 2, kvota 1,42) - 0:1

Svakog časa se očekuje da Lion posrne, ali se to ne dešava. Prkosi Lion konkurentima i ne namerava da se isključi iz bitke za šampionski pehar. Sastav Rudija Garsije pokazuje jednu od odlika šampionskog tima, istu onu koju ima i Lil, da pobeđuje i kada mu ne ide. Prebrodio je Lion mnoga teška gostovanja, nije ustuknuo ni pred Dižonom. Minimalac, ali je pobeda ono što se piše. Niko se neće sećati da li je Lion preorao teren i pregazio Dižon ili je rudario kako bi se kući vratio sa tri boda. Primarni cilj je ostvaren, a Lionov san o tituli živi.





FULAM - LESTER (tip 2, kvota 2,20) - 0:2

Italijanova defanziva ove srede bila je jača od Argentinčeve ofanzive. Nadmetanje dvojice velikih stratega, Marsela Bijelse kao domaćina i Karla Ančelotija u ulozi gosta, pripalo je ovom drugom: Lids - Everton 1:2 (0:2).





PSŽ - NIM (tip 1, kvota 1,18) - 3:0

Odavno u francuskoj Ligi 1 nije bilo ovoliko uzbuđenja kada je borba za titulu u pitanju. Sveci nisu dominantni kao prethodnih sezona kada su šampionski pehar kaparisali već u januaru. Svi prosipaju bodove, svako gostovanje je nagazna mina, ali je 23. kolo Lige 1 bilo berićetno za favorite. Opravdali su najbolji očekivanja. Pari Sen Žermen je lako izašao na kraj sa Nimom u Gradu svetlosti (3:0).





VOLFZBURG - ŠALKE (tip 1, kvota 1,50) - 1:0

Verovali ste da će se nastaviti loše partije Šalkea ove sezone i upravo se to i dogodilo. Volfzburg nije blistao, ali je bio dovoljno dobar da slavi na ovom meču Kupa. Veghorst je bio jedni strelac, iako je promašio penal u 40. minutu uspeo je da se ispravi i da reši utakmicu.





RENDŽERS - ST. DŽONSON (tip 1, kvota 1,35) - 1:0

U prvih 45 minuta nije bilo golova, ali je Rendžers do kraja utakmice uspeo sve da privede u svoju korist. Hadži je bio precizan u 52. minutu, na startu drugog poluvremena, tako da je gol došao u pravi čas i gost nije mogao da se izvuče.





PRECRTANO

LIVERPUL - BARNLI (tip 1, kvota 1,45) - 0:1

Od aprila 2017 - ukupno 68 utakmica - trajao je Liverpulov niz nepobedivosti na domaćem terenu, a onda u samo desetak dana, posle Barnlija tri boda na Enfildu osvojio je i Brajton. Gosti su slavili 1:0 u 22. kolu Premijer lige i potvrdili krizu aktuelnog šampiona, koji u nedelju dočekuje vodeći Mančester Siti (17.30) a u slučaju novog neuspeha mogao bi definitvno da ostane bez trofeja.





GRANADA - BARSELONA (tip 2, kvota 1,40) - 2:2

Barselona nije uspela da reši utakmicu protiv Granade u regularnom delu. Domaći sastav je vodio čak sa 2:0 posle golova Kenedija i Soldada, da bi Barsa uspela da se vrati i da preko Grizmana i Albe izbori produžetak. Ali, ovde se gleda samo regularnih 90 minuta...