Rezzime jučerašnjeg dana (subota): Barsa i Junajted kao maljem

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

ATLETIKO MADRID - ALAVES (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:1

Nije bilo lepo, ali bar je konačni ishod bio povoljan. Atletiko nikako ne može da bude sinonim lepršavog i atraktivnog fudbala, mada Dijego Simeone može da bude zadovoljan kako stvari napreduju u samoj završnici sezone. Posle sat vremena krckanja Alavesa, Rohiblankosi su slomili goste iz Baskije i sa 2:1 (0:0) zacementirali kotu tri pošto su pobegli Sevilji na četiri boda razlike. Atletiko je stigao i do četvrte pobede u nizu.

LEVERKUZEN - MAJNC (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 1:0

Tinjala je nada Aspirindžija da bi Menš mogao da doživi šokantan poraz od Herte i preotme poslednje mesto u Ligi šampiona, ali to se nije desilo. No, vama je bilo važno da Leverkuzen dobije Majnc i baš to se desilo. Već u 2. minutu Kevin Foland postigao je, ispostaviće se, jedini gol na utakmici i ratosiljao vas muka.

LACIO – FIORENTINA (tip 1, kvota 1,85) – rezultat 2:1

Najjači utisak iz Rima nije majstorija Franka Riberija. Nažalost... Najjači utisak s poslednjeg meča subotnjeg programa u Kalču nije ni Lacijev preokret, niti činjenica da zahvaljući njemu Nebeskoplavi ostaju u trci za "skudeto". Najjači utisak večeras sa Olimpika jeste potpuno obesmišljavanje postojanja VAR-a. Rimljani su okrenuli Fjorentinu 2:1 (0:1) zahvaljući tome što je neko u sobi za video analize očito zaspao. Vama je bilo važno samo da je Lacio dobio na kraju...

BILBAO - MAJORKA (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 3:1

Hetafe i Real Sosijedad praktično su sami sebe izbacili iz grupe kandidata za Ligu šampiona, a nastave li ovako kako su počeli, izlazak u Evropu moći će da vide samo na malim ekranima. Jer Bilbao se opasno približio i sada pikira ono što je na talonu! Nije Bilbao imao sreće na gostovanju Barseloni, ali sve se vratilo u ubedljivom trijumfu nad Majorkom koja je ipak bio daleko lakši zalogaj za svariti – 3:1 (2:0).

JANG BOJS – KSAMAKS (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 5:0

Biće šampionska trka u Švajcarskoj uzbudljivija nego ikad. Na poraz jednog kandidata za titulu, porazom odgovara drugi. Na pobedu jednog, stiže pobeda drugog kao odgovor. Novo kolo, 26. po redu. Prvi na teren je izašao Jang Bojs i odigrao najbolju utakmicu u 2020. godini. Ksamaks se držao nešto više od pola sata, a onda je uleteo u uragan. Za samo osam minuta Mladići iz Berna su postigli četiri gola!

LUDOGOREC – LOK. PLOVDIV (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 6:1

Ako su vas Junajted i Barselona baš prodali, Ludogorec se potrudio da ovde ne bude ni trunke sumnje... Ne samo da je Ludogorec dobio, već je kao plitak potok pregazio goste iz Plovdiva! Počelo je od 1. i nastavilo se do 35. minuta. Rafalna paljba Ludogoreca za 4:0 i komotan nastavak meča...

MAKABI T. A. – HAPOEL T. A. (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 3:0

Blistavu trenersku karijeru od samog početka ima Vladimir Ivić. Večeras je osvojio još jednu šampionsku titulu. Prošle godine je uzeo prvu sa Makabijem iz Tel Aviva, a sada je dodao još jednu, tri kola pre kraja prvenstva Izraela. Makabiju je bio dovoljan i bod protiv gradskog rivala Hapoela. Ipak, momci u žutim dresovima su u 68. minutu izborili penal, koji je Nik Blekman pretvorio u gol. A, onda su sa još dva pogotka dotukli rivala. Kada je Šehter u 90. minutu pogodio za 3:0, potrčao je i bacio se u zagrljaj Iviću, a onda za njim i ceo tim.

PRECRTANO

NORIČ - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,35) – rezultat 1:1

Mučna utakmica za gledanje. A, vala, rezultatski se nikako nije isplatilo, bez obzira što je na kraju Junajted slavio. Ali, tek u produžetku... Kako je to lepo objasnio komentator Sportkluba Nebojša Višković tokom direktnog prenosa, misleći prvenstveno na prvi deo utakmice: “I da ste radili bilo šta drugo, niste propustili ništa“. E, tako verovatno sad i vi mislite kako ste mogli da preskočite ovaj par, zar ne?

SELTA - BARSELONA (tip 2, kvota 1,45) – rezultat 2:2

Provukla se Barselona nekako protiv Bilbaa, ali kazna ih je stigla u Vigu! Drhtali su svi u Kataloniji zbog putovanja na drugi kraj Španije i jednog od najtežih gostovanja do kraja prvenstva, a sada se videlo koliko je bilo opravdanog straha - 2:2 (0:1)! Narednih sedam rundi pokazaće da li je bravura Jaga Aspasa odnela titulu direktno u Madrid, ali bez ikakve dileme najbolji igrač Selte smrtno je ranio i dalje aktuelnog prvaka Španije! Izgubljena je Barselona u vremenu i prostoru, nije vredelo ni to što je Luis Suarez pronašao eliksir za povratak u golgetersku formu, Kike Setjen može da bude zabrinut za svoju budućnost u klubu ako titula ne ostane na stadionu Kamp Nou. Vama je Aspas svakako izbio novac iz džepa...

TRABZON – ANKARA (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 1:1

Ne, ne, tako se ne osvajaju šampionske titule! Niti donosi novac kladiocima... Veliki korak nazad u borbi za krunu napravio je Trabzon, koji je kod kuće napravio težak kiks protiv davljenika Ankaragudžua. Tim iz glavnog grada je otkinuo bod crveno-plavima (1:1) i ostavio ih da gledaju u leđa lideru Bašakšehiru, koji će imati šansu da se odlepi na četiri razlike, ako slavi u velikom derbiju protiv Galatasaraja.

