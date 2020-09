NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali.

ZAOKRUŽENO

BRAJTON - MANČESTER JUNJATED (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 2:3

Nemaš sreće, baš nemaš sreće, Brajton! Tako ide gradacija za one koji su pogledali današnju utakmicu Labudova protiv Mančester Junajteda. Momci Grejema Potera izgubili su od Mančester Junajteda (2:3), a da im je fortuna samo malo više bila naklonjena bila bi to verovatno lagana pobeda. Jer pazite sad - fudbaleri Brajtona pet puta su za 90 i kusur minuta pogađali okvir gola?!



BENFIKA - MOREIRENSE (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 2:0

Čini se da eliminacija od PAOK-a u kvalifikacijama za Ligu šampiona nije poremetila Benfiku. Lisabonski tim je siguran na otvaranju sezone, a ubedljiv trijumf sa otvaranja prvenstva protiv Famalikaa (5:1), potvrdio je ove subote u okršaju sa Moreirenseom - 2:0. Orlovi su poveli preko defanzivca i kapitena ekipe, Rubena Dijasa u 20. minutu. Potom su se gosti uspešno branili punih sat vremena, da bi rezultatsku neizvesnost i pitanje pobednika rešio Haris Šeferović pogotkom u 80. minutu.



INTER - FJORENTINA (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 4:3

Iako je Inter bio voljan da ostavi Ivana Perišića u Bajernu i nakon pozajmice, potom hteo da mu proda i Marcela Brozovića, Kristijan Eriksen se posle šest meseci naprasno našao na transfer listi, a opet se sva trojica našla u startnoj postavi Antonija Kontea na premijeri Intera u novoj sezoni (nisu igrali u prvom kolu). Milan Škrinijar pak nije. Slovenački defanzivac je u nemilosti italijanskog stručnjaka, što je pokazao i večerašnji meč sa Fjorentinom. Konte je 25-godišnjeg štopera ostavio na klupi, i zbog toga je vrlo lako mogao debelo da plati ceh, samo da La-Lu tandem nije još jednom zablistao - 4:3 (1:1).



BOAVISTA - PORTO (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 0:5

Nije još vreme, ni mesto za velika predviđanja, ali Porto sezonu odbrane šampionske krune definitivno je shvatio najozbiljnije! Posle dva kola Porto ima šest bodova i osam postignutih golova, pa je konkurencija dobila jasan signal da pored Zmajeva neće biti lako da se bilo ko dokopa trona. Porto je u poslednjoj utakmici subotnjeg programa Primeire savladao Boavistu kao gost s ubedljivih 5:0 (0:0) i tako još jednom pokazao koliko je svima u klubu stalo da se uspostavi višegodišnja dominacija portugalskim fudbalom.



AJAKS - VITESE (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:1

Iako je čitavo poluvreme igrao sa igračem manje, Ajaks je uspeo da stigne do vredna tri boda u trećem kolu. Promes je sredinom prvog poluvremena doveo u prednost Kopljanike, ali je Vitese iskoristio brojčanu prednost po povratku sa pauze. No, Amserdamersi su i sa igračem manje smogli snage da ponovo povedu u 70. minutu preko Entonija, a potom i sačuvaju istu do kraja utakmice.

BETIS - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,85) - rezultat rezultat 2:3

Na teškom terenu je Real Madrid jurio prvu pobedu u sezoni, protiv Betisa koji će konkurisati za visok plasman u Primeri, ali je Kraljevski klub na kraju odneo sva tri boda sa Benito Viljamarina zahvaljujući golu Serhija Ramosa iz penala u 82. minutu - 3:2 (1:2).



PRECRTANO

AUGZBURG - DORTMUND (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 2:0

To je taj nepredvidivi Dortmund. Tim za koji ni njegovi najverniji navijači ne mogu da stave ruku u vatru kakvo će lice prikazati na sledećem meču. Sjajno izdanje, ubedljiva pobeda u prvom kolu protiv Menhengladbaha, a onda iznenađujući poraz danas u Augzburgu. Gađali su crno-žuti ćorcima, a onda su stali na nagaznu minu i ostali bez bodova – 2:0.

GENT - LEVEN (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:3

Gent izgleda neprepoznatljivo na startu nove sezone. Popularni Bizoni su u sedmom kolu upisali i peti poraz te se trenutno nalaze na tri boda od opasne zone. Leven je u razmaku od samo tri minuta, baš pred odlazak na odmor, stekao dva gola prednosti, a potom na startu nastavka i rešio pitanje pobednika. Gent je pokušao da se vrati, sredinom drugog dela udarcima sa bele tačke smanjio na 2:3, ali za više od toga nije imao snage.

MARSELJ - MEC (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:1

Spas u poslednji čas! Sekund pre sudijskog zvižduka, u momentu kada više niko nije verovao da Marselj može da izbegne drugi uzastopni poraz kod kuće. Ali, Mec je sam kriv. Čuvanje vremena, izmena kod kornera u 94. minutu, neiskorišćene dve kontre samo su prizivali kaznu. I ona je stigla u 95. minutu, kada je Nemanja Radonjić dodao do Morgana Sansona, a ovaj sa penaltika našao put lopti do mreže - 1:1.



VBA - ČELSI (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 3:3

Čekao je Frenk Lampard Tijaga Silvu kao ozeblo sunce u poslednjoj liniji tima, stavio mu je kapitensku traku na ruku, ali iskusni Brazilac bolje da danas nije ustajao iz kreveta. Vremešni štoper bio direktan krivac za drugi pogodak Vest Broma, a potom je loše reagovao i kod trećeg, pa su Plavci već posle 27 minuta igre imali tri gola zaostatka, ali su onda odličnom igrom u drugom poluvremenu uspeli da dođu do velikog i zasluženog boda - 3:3 (3:0).

