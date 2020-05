Rezzime jučerašnjeg dana (subota): Lako je kada je Dortmund raspucan

NAPOMENA: U rubrii REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

DORTMUND - ŠALKE (tip 1, kvota 1,60) - 4:0

Milioneri su već na novom početku pokazali da su sposobni da trče, rade i misle u šampionskoj brzini, trijumfom protiv Šalkea (4:0) bacili su rukavicu u lice „večitom“ šampionu Bundeslige Bajernu iz Minhena. Još da su tribine Vestfalena bile krcate kao obično, ocena o igri Borusije iz Dortmunda bi bila još bolja. Fantastična igra i lako zaokružen kec.

AJNTRAHT - MENHENGLADBAH (tip 2, kvota 2,55) - 1:3

Da je neko drugo vreme, rekli bismo da gledaoci u Frankfurtu nisu još ni zauzeli svoja mesta, a njihov tim je već gubio 1:0. Ovako, zbog korone, nije bilo ni svedoka na tribinama da isprate tragičnu partiju Ajntrahta, koji je izgubio meč kod kuće od Menhengladbaha gotovo bez ispaljenog metka – 3:1. Odlično ste procenili ovaj meč u kom je Menš odradio posao i zaokružio dvojku.

BATE BORISOV - SLUCK (tip 1, kvota 1,33) - 3:0

Početak nije bio obećavajući, ali je BATE uhvatio formu i počeo da pokazuje spremnost dda šampionski pehar prvaka Belorusije vrati u Borisov. Nekadašnji rival Crvene zvezde i Partizana stigao je do pete pobedde u poslednjih šest mečeva, pošto je bez mnogo muke savladao Sluck – 3:0. Dobri rezultati BATE Borisova poklopili su se sa odličnim izdanjima nekadašnjeg napadača Crvene zvezde Nemanje Milića.

ŠAHTJOR SOLIGORSK - SLAVIJA MOZIR (tip 1, kvota 1,53) - 2:0

Još jedan Srbin je imao zapažen učinak u Belorusiji. Šahtjor Soligarsk je bio siguran na svom bunjištu protiv Slavije Mozir (2:0). Asistenciju je upisao nekaddašnji bek Crvene zvezde i Vojvodine Aleksandar Antić. A vi ste ovde zaokružili lepog keca.

MONAKO (SIM) TULUZ (SIM) (tip 1, kvota 1,33) - 7:0

Ovo ne da ste pogodili nego... Nije moglo da bude ubedljivije. Monako je bukvalno uništio Tuluz na ovoj simulaciji i na kraju slavio sa 7:0! Monako je dao četiri gola u prvom i tri gola u drugom poluvremenu, tako da nije bilo dileme koji je tim bio bolji na ovoj simulaciji.

MARSELJ (SIM) - MEC (SIM) (tip 1, kvota 1,60) - 3:1

Svi koji ste ovde igrali keca niste zažalili jer je Marselj lako odradio posao i savladao Mec. Već u prvom poluvremenu bilo je 1:0, a Marselj je do kraja meča postigao još dva gola i tako rešio meč u svoju korist, ali i u vašu korist. Mec je dao jedan gol do kraja duela, ali to nije mnogo promenilo.

LACIO (SIM) - BREŠA (SIM) (tip 1, kvota 1,15) - 5:0

Više nego ubedljivo ste pogodili ovaj par. Lacio je odigrao fantastično na simulaciji i što se narodski kaže "pukla je petarda". Lacijali su dali tri gola u prvom poluvremenu i još dva u drugom, dovoljno da zaokružite keca i da povećate dobitak na vašem tiketu. Misija uspešno obavljena.

PRECRTANO

FORTUNA DIZELDORF - PADERBORN (tip 1, kvota 2,00) - 0:0

Najmanje zanimljiva utakmica dana u Bundesligi i jedina bez golova. Toliko su čekali ljubitelji fudbala da se lopta ponovo zakotrlja, ali na kraju nije bilo golova na ovom meču koji je razočarao sve. A najviše one koji su čekali da se nešto dogodi i dođe kec.

RB LAJPCIG - FRAJBURG (tip 1, kvota 1,33) - 1:1

Ako je suditi po prvom kolu nastavka, prva žrtva korone je – Lajpcig. Mnogo se u prethodna dva meseca pominjao ovaj klub u javnosti, ali najviše zbog najavljenih transfera za njegove najbolje igrače. I to je, uz pauzu, izgleda loše uticalo na ekipu, koja je napravila danas kiks, pošto je kod kuće samo remizirala sa Frajburgom – 1:1.

PSŽ (SIM) - REN (SIM) (tip 1, kvota 1,30) - 1:1

Ovaj meč se nije završio onako kako ste vi to hteli. Bilo je mnogo zanimljivije prvo poluvreme u kome su viđena dva pogotka, a rezultat na semaforu bio je 1:1. Očekivali ste do kraja utakmice da li PSŽ može da slomi otpor Rena, ali se to na kraju nije dogodilo.