Lajpcig prvi nagazio minu, Herta raznela Hofenhajm (VIDEO)

Važno je da se ponovo igra! Pa nekako ćemo se svi navići i na to da nema publike na tribina. Samo neka se lopta ponovo kreće.

Nemačka je prva u Evropi dala zeleno svetlo da se fudbalski šampionat nastavi, pa su oči svih ljubitelja ove igre na planeti danas bile uprte u Bundesligu. I imalo je šta da se vidi.

Ako je suditi po prvom kolu nastavka, prva žrtva korone je – Lajpcig. Mnogo se u prethodna dva meseca pominjao ovaj klub u javnosti, ali najviše zbog najavljenih transfera za njegove najbolje igrače. I to je, uz pauzu, izgleda loše uticalo na ekipu, koja je napravila danas kiks, pošto je kod kuće samo remizirala sa Frajburgom – 1:1.

Nisu Crveni bikovi odigrali loš meč, kao što bi se moglo naslutiti po rezultatu, ali nikako nisu uspevali da postignu gol. Pogotovo u drugom poluvremenu igrala se „viktorija“ ispred gola Frajburga, koji je digao „kineski zid“ ispred svoje mreže. Ređali su se napadi i pokušaji domaćih, ali bilo je uzalud sve do 77. minuta kada je Poulsen pogodio za 1:1.

A, Frajburg je poveo na srećan način. Nakon kornera Gulde je samo malo zakačio loptu nogom, a ona je kroz šumu igrača odskakutala uz dalju stativu pravo u mrežu. Jedan, ali vredan za Frajburg. Udarci na gol 23:6 u korist Lajpciga. Neko bi pomislio da Talija nije pomazila Crvene bikove danas... Ali, u 92. minutu Frajburg je postigao gol. Odbitak iz slobodnjaka je Koh smestio u mrežu. Konsultacija sa VAR sobom i - poništen gol. Kažu, ofsajd. Ostalo je 1:1.

I u dueu Hofenhajma i Herte slavili su gosti. Samo tri minuta u drugom poluvremenu bilo je dovoljno ekipi iz Berlina da postigne dva pogotka i dođe do pobede – 3:0.

Bila je Herta bolja od početka. Pritiskala je Hofenhajm, stvarala šanse, držala loptu. Do gola je morala da sačeka do 58. minuta, kada ga je dobila na tacni. Jako lošu reakciju napravio je defanzivac domaćih Kevin Akpoguma, koji je šut sa distance preusmerio u svoju mrežu.

Nije bilo vremena za Hof ni da podigne glavu, da se igrači obodre između sebe, kada ih je stigao mat. Samo dva minuta kasnije bosanski veteran Vedad Ibišević je pogodio za 2:0 i stavio tačku na meč. Do kraja se još Kunja upisao u strelce, da uveliča ionako veliki trijumf Berlinaca.

Srpski internacionalac Marko Grujić odigrao je svih 90 minuta za Hertu, a dobio je žuti karton.

Mnogo vatre viđeno je u duelu Augsburga i Volfsburga. Do pauze domaćin je imao seriju od pet utakmica bez pobede, a gost šest mečeva bez poraza. I obe te serije su produžene! Vukovi su u samom finišu došli do gola za 2:1, da nastave tamo gde su stali do izbijanja korone.

Volfsburg je poveo preko Stefena u 43. minutu i taj rezultat je bio na snazi do 54. minuta, kada je Jedvaj golom vratio meč na početak. Nepunih četvrt časa kasnije Augsburg je postigao i drugi gol. Udokaj je bio strelac, međutim, morao je da se konsultuje VAR. Konačna presuda je glasila – ofsajd. Ništa od preokreta.

Ono što nije uspeo Augsburg, jeste – Volfsburg. U prvom minutu sudijske nadoknade Ginček je bio na pravom mestu u pravo vreme i reagovao je majstorski. Gol, 2:1 i pobeda Vukova.

Samo u Dizeldorfu nije bilo golova. Fortuna nije bila miljenica sreće, bila je dosta bolja od Paderborna, ali ostalo je 0:0 na kraju.

BUNDESLIGA - 26. KOLO:

Fortuna - Paderborn 0:0 (0:0)

Borusija Dortmund - Šalke 4:0 (2:0)

/Haland 29, Gerero 45, 62, Azar 48/

Lajpcig - Frajburg 1:1(0:1)

/Poulsen 77 - Gulde 34/

Hofenhajm - Herta 0:3 (0:0)

/Akpoguma 59ag, Ibišević 60, Kunja 74/

Augzburg - Volfsburg 1:1 (0:1)

/Jedvaj 54 - Stefen 43/

18.30: (2,75) Ajntraht Frankfurt (3,40) Borusija Menhengladbah (2,50)

Nedelja, 17. maj

15.30: (1,90) Keln (3,60) Majnc (4,00)

18.00: (10,0) Union Berlin (6,50) Bajern Minhen (1,25)

Ponedeljak, 18. maj

20.30: (4,00) Verder Bremen (3,60) Bajer Leverkuzen (1,90)