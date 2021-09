NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

HRVATSKA - SLOVENIJA (tip 1, kvota 1,75)- rezultat 3:0

Utakmica na Poljudu bila je posebno inspirativna za igrače koji su deo karijere proveli upravo braneći boje kluba iz Splita, te su pobedu Hrvatske (3:0) protiv Slovenije režirali Livaja, Pašalić, Perišić i Vlašić osvetivši se na pravi način komšijama za trenutno jedini poraz u kvalifikacijama.

FRANCUSKA - FINSKA (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 2:0

Grizmanov vodeći pogodak protiv Finske u 25. minutu usledio je posle akcije sa Karimom Benzemom i prelepog udarca spoljnim delom kopačke. Povratnik u Atletiko Madrid sada je na samo 10 golova zaostatka za najboljim strelcem u istoriji Trikolora, Tjerijem Anrijem. Domaćin je dominaciju potvrdio početkom drugog dela i odradio posao. Nisu Trikolori blistali, ali za Fince su i takvi bili prejaki.

DANSKA - IZRAEL (tip 1, kvota 1,38)- rezultat 5:0

Neviđena dominacija Danske u grupi F - šest utakmica, isto toliko pobeda i gol razlika 22:0! Izrael nije imao ni zeru šansi večeras da prođe bolje od ovih 0:5. Odolevali su gosti nekako do famoznog 28. minuta, a onda im se sve srušilo kao kula od karata. Za 13 minuta dobili su tri komada i predali se. U nastavku Danci su samo dovršili započeto...

SLOVAČKA - KIPAR (tip 1, kvota 1,43)- rezultat 2:0

Rezultat to možda ne govori, ali u pitanju je jedna od najsigurnijih pobeda favorita večeras. Slovaci su u potpunosti "anestezirali" Kiprane, koji za 90 minuta nisu uspeli da upute nijedan udarac u okvir gola domaćina. Čuvar mreže Rodak komotno je mogao da "prespava" ovaj duel. Golovi su malo kasnili (55. i 77. minut), no daleko od toga da se moglo sumnjati u sigurnu pobedu Slovačke.

HOLANDIJA - TURSKA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 6:1

Seriju golova otvorio je Holanđanin Davi Klasen pogotkom već u prvom minutu duela sa Turskom. Bio je to nagoveštaj potopa gostujuće selekcije, koja je od 44. minuta igrala s igračem manje zbog drugog žutog kartona Čaglara Sejunčua, ali već tada je bilo 3:0 za Lale. Golovi takvi da se ne zna koji je bio lepši. I na kraju laganih 6:1 kao osveta za nedavni poraz od Turaka - 2:4.

RUSIJA - MALTA (tip 1, kvota 1,13) - rezultat 2:0

Lako, ubedljivo, s pola gasa. Nikakvih problema nije imala Rusija protiv Malte, a da nije morala pošteno ni da zapne, kako se to obično kaže. Prvi gol u pravo vreme (10. minut) i onda je sve bilo mnogo lakše. Mogli su domaći mnogo pre 84. minuta da sve reše, ali Malta svakako nije imala ni snage ni kvaliteta da ugrozi siguran trijumf Rusa...

PRECRTANO

BIH - KAZAHSTAN (tip 1, kvota 1,33)- rezultat 2:2

Pregršt uzbuđenja viđeno je i u komšiluku gde je Bosna i Hercegovina remizirala sa Kazahstancima. Izabranici Ivajla Peteva uspeli su da na krilima Miralema Pjanića režiraju preokret protiv Kazahstana, ali su u 95. minutu ispustili dva boda (2:2). Zanimljivo, posle prvih 45 minuta nije bilo golova. BiH je od trijumfa delilo manje od deset minuta...

CRNA GORA - LETONIJA (tip 1, kvota 1,57)- rezultat 0:0

Crna Gora bez Stevana Jovetića nije tim koji može bilo koga lako da baci na pleća. Pa tako nije uspela ni slabašnu Letoniju koja se isprsila u Podgorici i uspela da odnese bod kući. Džaba je domaćinu bila apsolutna terenska nadmoć i čak 22 udarca ka golu rivala.

R. IRSKA - SRBIJA (tip 2, kvota 2,10)- rezultat 1:1

Potpuna fudbalska tragedija u Dablinu! Baš onako kako to mora da bude sa reprezentacijom Srbije, koja je decenijama velemajstor da u minut upropasti sve dobro što je do tada izgradila. Tim Dragana Stojkovića je pregazio Republiku Irsku usred Dablina, promašio „more“ šansi i na kraju, kako to nepisani fudbalski aksiom kaže, stigla ga je surova kazna – 1:1. Da sve bude tragičnije, izjednačujući pogodak pao je u 87. minutu. OPŠIRNIJE

AUSTRIJA - ŠKOTSKA (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 0:1

Mnogo veći posed lopte i više udaraca ka golu rivala Austrijanci nisu uspeli da pretoče u pobedu protiv Škota. Gosti su postigli jedan gol sa penala (30. minut), koji će, ispostaviće se, biti dovoljan za konačan trijumf u Beču. Domaćini su igrali bez jednog od svojih najboljih igrača Marcela Zabicera i to se očito i te kako odrazilo - više na rezultat, manje na samu igru.