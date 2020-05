Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Bavarci u slast, a ostalima na čast

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od naijgranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

JABLONEC - ZLIN (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Drugi pogodak u današnjem fudbalskom programu u Češkoj bio je delo defanzivca Jabloneca Libora Holika. Njegov tim je na svom terenu minimalnim rezultatom savladao Zlin, iako je gotovo čitavo drugo poluvreme igrao sa igračem manje - 1:0 (1:0). Holik je jedini pogodak na meču postigao u 31. minutu, kada se u ulozi asistenta našao našaop Tomaš Dočekal. Jablonec se sa ovom pobedom dodatno učvrstio na trećem mestu ispred Ostrave i Slovačkog.

PARDUBICE - PROSTEJOV (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Kao lider druge lige Češke, Pardubice su se same po sebi nametnule kao veliki favorit. Podatak da Prostejov u šampionatu nije slavio na šest uzastopnih mečeva bio je razlog više da domaćina stavite na tiket, što vam je on i vratio. I pored dominantne predstave, Pardubice su stigle do samo jednog gola. Ako ništa drugo, došao je sredinom prvog poluvremena, te vas je domaćin barem poštedeo nerviranja.

BORUSIJA DORTMUND - BAJERN MINHEN (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 0:1

Nemačka ima jedan moćan tim! To je minhenski Bajern koji je u direktnom sa Borusijom iz Dortmunda došao do pobede koja ga je dovela na korak od 30. "salatare". Ekipa Hansija Flika je ponovo potvrdila klasu kada je to bilo najpotrebnije, nadigrala je najvećeg rivala u čuvenom Der Klasikeru i popularne Milionere ostavila na ogromnih sedam bodova zaostatk. Šest kola pre Bundeslige - 1:0 (1:0). Odlučujući pogodak bilo je pravo remek-delo Džošue Kimiha u 44. minutu, kojim je potpuno srušena koncepcija igre sastava Lusijana Favra. Borusija je bila na visini zadatka samo u nekoliko navrata tokom meča, imala je svoje velike prilike, ali je tokom najvećeg toka meča bila evidentna minimalna, ali vrlo značajna, razlika u kvalitetu dva tima.

LEGNICA - LEGIJA (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 1:2

Dosta teže nego što se očekivalo, Legija je slavila protiv drugoligaša. Do pred kraj je sve išlo kako treba, ali je onda fudbaler Legije Igor Levčuk zaradio direktan crveni karton i uneo nervozu u redove svog tima. Legnica je to iskoristila da prepolovi zaostatak, ali kako je do kraja ostalo tek nekoliko minuta, dvojka je ostala netaknuta.

MLADA BOLESLAV - SLAVIJA PRAG (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 0:1

Česima ovo definitivno nije bio dan za fudbal, a pauza im očigledno uopšte nije prijala. Na četiri utakmice 25. kola tamošnjeg prvenstva postignuta su tek dva gola, ali što je najvažnije vodeća Slavija je napravila dodatni iskorak ka šampionskoj tituli. Golom Petra Ševčika šampion Češke je savladao Mladu Boleslav na njenom terenu, pa sada ima 11 bodova više i utakmicu više od drugoplasirane Viktorije Plzenj - 1:0 (1:0). Trenutak odluke na ovom meču dogodio se u 22. minutu, kada je Ševčik odlično reagovao na centaršut Stančua i iz neposredne blizine glavom matirao iskusnog Jana Sedu.

PRECRTANO

LEVERKUZEN - VOLFZBURG (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 1:4

A u Leverkuzenu prava rapsodija Vukova. Malo je ko je očekivao slavlje Volfzburga, međutim ono se dogodilo. I to posle četiri laka komada u mreži Lukasa Hradeckog. Blistao je Hrvat Marin Pongračić, strelac dva gola posle divnih ubacivanja Maksa Arnolda. Glavom je pogodio iRenato Stefen, verovatno najniži igrač na terenu, što najbolje govori o tome kako je večeras igrala i postavljala se zadnja linija Bajera. Raspoloženi Arnold stigao je i sam da zatrese mrežu Hradeckog posle udarca ispod živog zida. Doduše uz obilatu pomoćKaija Haverca.

VERDER - MENHENGLADBAH (tip 2, kvota 1,80) - rezultat 0:0

Ubedljiv poraz Levera nije u potpunosti iskoristila Borusija Menhengladbah, jer nije uspela da slomi otpor Verdera. Na Vezeru nije bilo golova, mada su gosti bili nešto bolji. Sada su Gladbah i Leverkuzen izjednačeni po broju bodova i dele četvrtu poziciju. Biće paklena trka za LŠ u poslednjih šest kola... Verderu će naredna tri meča biti ključna. Dva puta igra kod kuće, a onda ide u Paderborn. Ako ne ostvari makar dve pobede teško daće isplivati iz opasne zone.

AJNTRAHT FRANKFURT - FRAJBURG (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 3:3

Upravo je u gradu na Majni bilo najuzbudljivije. Pet mečeva vezala je četaAdija Hitera, opasno se približila zoni ispadanja i u okršaju sa Frajburgom tražila je priliku da se stabilizuje. Međutim momci Kristijana Štrajha još jednom su pokazali koliko mogu da budu nezgodni i nepredvidivi. Uzeli su bod u Lajpcigu, onda izgubili kod kuće od davljenika Verdera, da bi večeras umalo "zapržili čorbu" Ajntrahtu. Hiterovu kožu spasao je rezervista Timoti Čendler u 83. minutu, nepuna dva minuta pre nego što je kročio na teren. Na divan centaršut našeg Filipa Kostića Amerikanac je pogodio za 3:3.

GROJTER FIRT - OSNABRIK (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 0:2

Već od devetog minuta Grojter Firt je morao da juri rezultat. Napadao je domaćin, imao loptu više u svom posedu, često šutirao ka golu protivnika, ali nije uspeo da zatrese mrežu. Umesto toga, na isteku sat vremena igre ponovo je poklekao. Nade o povratku, kao i o plasmanu u Bundesligu, u tom trenutku su se ugasile.

MOL FEHERVAR - MEZOKOVEŠD (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 2:2

Drugoplasirani tim mađarske OTP Bank lige dočekao je trećeplasiranog. Drama je očekivana - drama je i viđena. Međutim, vi joj se niste nadali. Od samog starta, "vaš" tim je morao da juri rezultat, a po povratku sa odmora postalo je još gore - Mezokovešd je duplirao prednost. Ubrzo se Fehervar aktivirao smanjivši prednost nekoliko minuta kasnije, ali se na izjednačenje čekalo do samog finiša meča. Ostalo je premalo vremena za potpuni preokret.