NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

EMPOLI - KOZENCA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 4:0

Kec kao vrata. Siguran je bio Empoli kod kuće, postizao je golove u pravim trenucima i rutinski došao do trijumfa, koji mu je obezbedio i povratak u Seriju A. Mankuzo je načeo Kozencu sa bele tačke u 31. minutu, samo osam minuta kasnije bilo je 2:0 zahvaljujući pogotku La Mantije. Posle 16 minuta igre u drugom delu i 3:0 na semaforu (ponovo La Mantija), da bi samo 180 sekundi kasnije Bajrami postavio konačan rezultat. Ovako se overava ulazak u elitu.

LUDOGOREC - BEROE (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:1

Nije možda išlo sve kao po loju, ali je Ludogorec na kraju opravdao ulogu favorita. Poveo je preko Despodova u 27. minutu, ali je gost stigao do poravnanja sa bele tačke 11 minuta kasnije (Makuta). Mučili su se domaći igrači da vrate prednost, ali su slomili rivala u 80. minutu, kada je Jankov otvorio vrata ka pobedi. Samo četiri minuta kasnije, iskusni Keseru je otklonio sve dileme.

ČITADELA - VIRTUS ENTELA (tip 1, kvota 1,37) - rezultat 1:0

Samo je sebe danas dobila Entela. Najpre je Bonini postigao autogol na samom startu drugog poluvremena i tako doneo prednost Čitadeli, da bi austrijski internacionalac Markus Pavić u 85. minutu zaradio drugi žuti karton, pa su gosti ostali sa igračem manje i tako svoje šanse da mogu do boda sveli na nulu.

BLEKPUL - DONKASTER (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:0

Opravdao je Blekpul očekivanja i plasirao se u baraž za plasman u Čempionšip. Do 22. pobede u sezoni je došao zahvaljujući Elisu Simsu, koji je pronalazio put do mreže rivala u pravim trenucima. Doneo je prednost domaćinu u 22. minutu, a onda praktično overio trijumf svoje ekipe pogotkom u 80. minutu. Donkaster je pružio dobar otpor, ali nije uspeo da iskoristi svoje prilike i ugrozi ekipu Blekpula, koja je u meč ipak ušla daleko motivisanija.

MANČESTER SITI - PSŽ (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:0

Hladno na terenu – toplo oko srca. Kroz sneg zavajeni Mančester probio se Siti u finale Lige šampiona i ovaj čudni prolećni dan okonačao vanrednim uspehom. Prvim od postanka kluba. I prvim za Pepa Gvardiolu posle deset godina čekanja koliko je prošlo od trenutka kad je sa Barselonom na Vembliju savladao Mančester, ali Junajted. Kao i tad, i sad, po svim parametrima, zasluženo. U obračunu teškaša, multimilionera, Građani su u dve utakmice nadvisili Pari Sen Žermen i rezervisali mesto na stadionu Ataturk, gde će 29. maja pokušati da se domognu titule prvaka Evrope.

Opširnije OVDE.

AVR - TULUZ (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 0:1

Tvrd meč, ali je daleko motivisaniji Tuluz ipak uspeo da dođe do zlata vredne pobede. Ekipa sa Munisipala je povela u 28. minutu preko Konea i sa tim rezultatom se otišlo na odmor. U nastavku je domaćin vrlo brzo ostao sa igračem manje, posle samo 15 minuta igre Bone je zaradio drugi žuti karton, što je u velikoj meri olakšalo posao gostima. Bio je Avr i bolji rival sa igračem manje, ali nije uspeo da pronađe put do mreže rivala, pa se gosti vraćaju kući sa tri boda, pa tako nastavljaju borbu sa Kremonom za direktan plasman u elitu.

MINHEN 1860 - KAJZERSLAUTER (tip 1, kvota 1,87) - rezultat 3:0

Zaslužena pobeda Minhena, koji je na kraju bio i veoma ubedljiv. Povelo je u 31. minutu preko Nejdekera, da bi posle sedam minuta igre u drugom delu prednost domaćina sa bele tačke udvostručio Štajnhart. Isti fudbaler se u listu strelaca upisao i u 69. minutu i tako otklonio sve dileme o pitanju pobednika. Minhen 1860 je tako zadržao svoje šanse da se domogne elite (dva boda iza drugoplasiranog Rostoka), dok će se Kajzerslautern posle večerašnjeg poraza grčevito boriti za opstanak do samog kraja (drugi iznad crte sa dva boda više od ugroženog Erdingena).

HOLŠTAJN KIL - SANDHAUZEN (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 2:0

Važna pobeda Kila u borbi za plasman u Bundesligu. Rode su posle večerašnje pobede treće na tabeli Cvajte sa četiri boda manje od drugoplasiranog Firta, ali imaju i dva meča manje od Detelinara. Siguran je bio Kil večeras, poveo je preko Bartelsa u 22. minutu, da bi u 69. minutu Sera duplirao prednost svoje ekipe. Sasvim zaslužena pobeda, te se onima koji su odigrali keca rizik u potpunosti isplatio.

PRECRTANO

KARABAG - ZIRA (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 1:1

Veliko razočarenje u Bakuu. Karabag je bio apsolutni favorit pred večerašnji meč, ali je uspeo da razočara sve koji su "pojačali" svoje tikete tako što su na ovaj meč odigrali keca. Da bi domaćin mogao neprijatno da iznenadi postalo je jasno u 16. minutu, kada je Melvilo doneo prednost gostima. Ipak, samo dva minuta je trebalo Karabagu da poravna preko Zubira. Činilo se da će u nastavku lako i do preokreta, ali u narednih 70 i kusur minuta nije uspeo da pronađe put do mreže rivala...

APOLON LIMASOL - OLIMPIJAKOS NIKOZIJA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 2:2

Veliki kiks Apolona u borbi za titulu. Omonija sada ima pet bodova više na vrhu tabele, a malo je nedostajalo da ima i šest posle 35. kola. Poveo je Apolon na samom startu drugog dela i to preko igrača koji je u igri ušao posle pauze. Pitasu je manje od 60 sekundi trebalo da se upiše u listu strelaca. Ipak, gosti iz Nikozije su za samo pet minuta poravnali preko Mancisa, da bi 69. minutu stigli i do preokreta zahvaljujući pogotku Zaharijua. Mučio se Apolon u pokušaju da dođe do bodova, da bi se tek u 89. minutu Gerijer postarao da domaćin ne ostane praznih šaka.