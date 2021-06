NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli u utorak:

ZAOKRUŽENO

MAĐARSKA - PORTUGALIJA (tip 2, kvota 1,57) - rezultat 0:3

Čak i da nisu u takozvanoj grupi smrti, Mađarima ne bi davali mnogo šansi na ovom Evropskom prvenstvu, ali su večeras mogli da budu nagazna mina za zvaničnog šampiona Starog kontinenta, Portugaliju. Ipak, sreća je u završnici meča okrenula leđa borbenom sastavu Marka Rosija. Prvo im je poništen gol zbog ofsajda u 80. minutu, a onda je usledio potpuni potop i tri primljena gola u razmaku od samo osam minuta. Sve je krenulo u 84. minutu, kada je lopta posle rikošeta i udarca Rafaela Gereira završila u mreži Petera Gulačija, a onda se dva puta u strelce upisao Kristijano Ronaldo i tako prestigao legendarnog Mišela Platinija, postavši najbolji strelac u istoriji Eura sa 11 postignutih golova - 0:3 (0:0).

AUSTRALIJA - JORDAN (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:0

Mučili su se fudbaleri Australije da nadigraju Jordan. Baš su se mučili. Punih 77 minuta Jordan je odolevao naletima protivnika, sve dok Sutar nije konačno probio led. Nije se Australija realno ni proslavila sa pokušajima, svega tri u okvir gola. Srećom po njih, ali i vaše tikete, jedna lopta je prošla.

UAE - VIJETNAM (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 3:2

Prava ludnica u Dubaiju. Emirati su imali dva gola prednosti posle 40 minuta, stigli i do trećeg gola već posle pet minuta drugog dela, ali onda se umalo sve okrenulo naglavačke! Doduše, tek u završnici, ali Vijetnam je umalo stigao do 3:3 što bi zaista bio senzacionalan rezultat. U 85. minutu je pao prvi, pa u trećem minutu nadoknade drugi, ali nije bilo vremena za treći pogodak.

IRAN - IRAK (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:0

Jedan, ali vredan. Pogotovo u utakmici koja je bila maltene izjednačena celim svojim tokom. Ali, fudbaleri Irana vas nisu izneverili. Sve je stalo u pogodak popularnog iranskog Mesija Serdara Azmuna u 35. minutu. Od tada Iran je manje-više kontrolisao igru u svojoj defanzivnoj trećini, Irak jeste povremeno napadao, ali bez rezultata.

FRANCUSKA - NEMAČKA (tip 1, kvota 2,85) - rezultat 1:0

Svetski šampion krenuo je po evropsku krunu kako je samo poželeti mogao. Protiv verovatno najtežeg rivala u ovom momentu, na najtežem terenu, gde Manšaft gubi jednom u deset godina. Nemci su igrali, "davali se" u svojim beskonačnim i večeras uglavnom beskorisnim dodavanjima - Francuska je davala golove. Semafor kaže 1:0, ali vrlo lako moglo je da bude i više. Igrali ste i tip GG, ali vam se nije dalo...

KINA - SIRIJA (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:1

Kinezi su svoj deo posla uspešno odradili, mada su mogli i malo ranije da razreše sve nedoumice. Poveli su Kinezi u samom finišu prvog dela, da bi Aosman u uvodnim minutima nastavka zatresao mrežu i uneo nemir u protivničke redove. Veliki posao odradio je Vu Lei u 69. minutu pošto je ostao hladnokrvan pri izvođenju jedanaesterca i tako praktično doneo pobedu. Na kraju je Žang Juning u trećem minutu nadoknade ipak sprečio iznenađenje.

PALESTINA - JEMEN (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 3:0

Rutinski, bez mnogo drame. Već do poluvremena Palestina je vodila sa 2:0 i to bukvalno golovima u završnih pet minuta preko Dabaha i Hameda. Nastavili su fudbaleri Palestine s ofanzivom u nastavku, ali je taj treći gol za konačnu pobedu stigao tek u 84. minutu. Strelac je opet bio Dabah.

TUNIS - MALI (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 1:0

Kakav pogodak! I to u kakvom trenutku... Strepeli ste praktično ceo meč kako biste videli bar jedan gol i zaokružili još jedan pogodak na tiketu, a sve je stalo u akciju koja se dogodila bukvalno u 90. minutu. Gol ide na račun Slimanea koji je uspeo da ostane dovoljno hladnokrvan da pogodi metu i tako obraduje ne samo svoje navijače, već i sve one koji su čekali keca. Jer, kvota je bila izuzetna. Plus, gorak bi ukus ostao da Tunis nije iskoristio više od sat vremena s igračem više posle isključenja Turea.

S. ARABIJA - UZBEKISTAN (tip 1, kvota 2,55) - rezultat 3:0

Ni ovde nije bilo nedoumica, Saudijska Arabija opravdala ulogu favorita komotno. Već u 33. minut Al Faraž je dva puta brzopotezno zatresao mrežu i doneo rutinskih 2:0, da bi Al Hasan na startu drugog dela postavio konačan rezultat susreta i obezbedio tri boda.

PRECRTANO

FILIPINI - MALDIVI (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 1:1

Razočarali su igrači Filipina. Prikazanom igrom nisu zaslužili pobedu, iako su na papiru bili veliki favoriti. Čak su odlično ušli u meč, poveli u 19. minutu preko Gvarida, ali je samo šest minuta kasnije Fasir doneo izjednačenje i, ispostaviće se, postavio konačni rezultat. A, vama je tako trebalo da dođe jedan...