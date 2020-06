Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Ukor za Bile i baksuzni Poljud

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO





BARSELONA - LEGANES (tip 1, kvota 1,20) - 2:0

Barselona je ponovo bez prevelikog sjaja stigla do dragocenih bodova u poteri za šampionskom titulom. Bilo je to rutinsko slavlje ekipe Kikea Setjena, koja polako podiže formu pred odlučujuće bitke u španskoj Primeri. Sa druge strane, Leganes ima razloga da bude zadovoljan svojim izdanjem na Nou Kampu, s obzirom da u nekoliko navrata uspeo ozbiljno da pripreti Ter Štegenu. To se pre svega odnosi na sam početak utakmice. Gosti su u razmaku od samo dva minuta imali dve odlične šanse, ali nisu uspeli da ih iskoriste, pa je potom bilo realno da budu kažnjeni

VILJAREAL - MAJORKA (tip 1, kvota 1,60) - 1:0

Viljareal je u prošlom kolu srušio Seltu u poslednjem momentu, a na meču kod kuće protiv Majorke malo je poranio sa golom pa je u 16. minutu preko Karlosa Bake stigao do prednosti. Našao se sjani Baka na pravom mestu, ispratio je akciju i suštnski mu je preostalo samo da ćušne loptu u mrežu za prednost Viljareala na otvaranju utakmice. Posle toga je Žutoj podmornici bilo dosta lakše da igra.

VERDER - BAJERN (tip 2, kvota 1,20) - 0:1

Pobedom u Bremenu protiv davljenika Verdera (1:0) četa Hansija Flika overila je osmu vezanu titulu za nemačkog giganta, odnosno 30. jubilarnu u istoriji kluba. Bajern tako postaje tek treći tim u TOP 5 liga Evrope sa 30+ titula. U tom su društvu samo su još Juventus (35) i Real Madrid (33), a zanimljivo da će Bavarci 4. jula pojuriti i jubilarni DFB kup, pošto su ih dosad osvojili 19.

UNION BERLIN - PADERBORN (tip 1, kvota 1,70) - 1:0

Jedan gol, ali vredan. To je učinak Union Berlina koji je večeras pobedom definitivno obezbedio opstanak. Zolinski je postigao autogol i na taj način je pomogao Berlinu da spase sezonu. Do kraja utakmice nije bilo promene rezultata i na kraju je Union Berlin uspeo da upiše sva tri boda.

MENHENGLADBAH - VOLFZBURG (tip 1, kvota 2,25) - 3:0

Borusija je prebrinula najveću brigu u poslednja tri kola - tukla ubedljivo Volfzburg (3:0) i makar do sutra uveče zaposela četvrtu poziciju. Gladbah vodi žestoku bitku sa Bajer Leverkuzenom za Ligu šampiona i trenutno ima dva boda više od čete Petera Boša, ali meč više. Ono što ide naruku Rozeu i njegovim momcima jeste nešto lakši raspored do kraja, pošto je Verkselfu preostalo gostovanje Herti u Berlinu, dok Menš ide na noge otpisanom Paderbornu.

PRECRTANO

HAJDUK - VARAŽDIN (tip 1, kvota 1,28) - 2:3

Šok na Poljudu. Varaždin je odigrao nestvarno prvo poluvreme i uspeo je da postigne tri gola za 40 minuta preko Drozdeka, Mamića i opet Drozdeka. Hajduk je probao da se vrati u drugom poluvremenu, dao je dva gola, ali nije uspeo ni do boda na ovoj utakmici. Veliko iznenađenje u Splitu...

HAMBURGER - OSNABRIK (tip 1, kvota 1,50) - 1:1

Delovalo je da sve ide na vodenicu HSV-a, međutim nije se završilo kako ste očekivali. Poveo je HSV preko Harnika golom u 35. minutu i tako se otišlo na odmor. Međutim, Hejer je već u 57. doneo Osnabriku izjednačenje, presekao je tim golom domaćina koji do kraja utakmice nije uspeo da se konsoliduje...

HETAFE - ESPANJOL (tip 1, kvota 1,65) - 0:0

Ne ide Hetafeu posle pauze, pa to ti je. Imao je tim iz predgrađa Madrida dobar raspored u prve dve utakmice, možda je mogao i do šest bodova, a na kraju će morati da se zadovolji samo sa jednim. Danas je Hetafeu gostovala Majorka, imao je domaći tim igrača više tokom 75 minuta i opet nije mogao da pobedi - 0:0.

ROZENBORG - KRISTIJANSUND (tip 1, kvota 1,65) - 0:0

Najmanje popularan rezultat, a vama je večeras bio još nepopularniji jer Rozenborg na otvaranju sezone nije uspeo da opravda očekivanja pa je remizirao kod kuće protiv Kristijansunda. Igralo bez bez prisustva navijača i nije se dobro završilo ni za Rozenborg ni za vas koji ste igrali keca.

AVES - PORTO (tip 2, kvota 1,18) - 0:0

Treća utakmica Porta otkako je šampionat Portugalije nastavljen i drugi kiks Porta. Najavili smo danas ovaj meč kao najsigurniji fiks u Evropi, međutim Zmajevi su "uspeli" da ne dobiju najgori tim lige (0:0), čime su omogućili najvećem rivalu Benfiki da ih sustigne. Dva tima biće izjednačena na tabeli (sa po 64 boda) sedam kola pre kraja, ukoliko tim iz Lisabona sutra slavi na gostovanju Rio Aveu.

