Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Zvezda je bila čist zicer

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kakos te vi prošli

ZAOKRUŽENO

PRIBRAM - SLAVIJA PRAG (tip 2, kvota 1,20) - 0:1

U prošlom kolu bila je rapsodija protiv Jabloneca, ove večeri Slavija iz Praga nije bila tako ubedljiva, ali je pokazala da je u ovom trenutku najbolja ekipa u Češkoj. Pribram se dobro držao, oslanjajući se na neverovatne sposobnosti mladog golmana Martina Meličara. Tinedjžer na golu domaćina je činio čuda, nervirao Masopusta, Stančiju, Provoda, Traorea i ostale asove ovogodišnjeg učesnika Lige šampiona. Držao je Meličer dugo nulu, ali je na kraju morao da potpiše kapitulaciju. Za konačnih 0:1.

Opširnije OVDE.

BRONDBI - SONDERJISK (tip 1, kvota 1,75) - 1:0

Ne mogu da ugroze Midtjiland, niti da uplaše trenutno drugoplasirani Kopenhagen, ali fudbaleri Brondbija podižu formu uoči plej-ofa danskog prvenstva. I pokazuju da će u završnici prvenstva biti jako tvrd orah za najbolje klubove u zemlji. Tim iz predgrađa Kopenhagena napravio je veliki korak ka trećem mestu na tabeli, pošto je večeras slavio protiv Sonderjiska (1:0). Iako je u pitanju minimalac domaćin je igrao znat obolje od gostiju, i prema prikazanom zaslužio mnogo ubedljiviju pobedu.

Opširnije OVDE.

INĐIJA - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,18) - 1:2

Crveno-beli sigurnom igrom savladali Inđiju i plasirali se u polufinale Kupa Srbije – 2:1. Na mestu gde su se crveno-beli pošteno mučili pre nešto manje od tri meseca, sada su najavili završni udarac u borbi za oba domaća trofeja, pošto su intervalom odlične igre u prvom poluvremenu po kratkom postupku skršili otop motivisane Inđije (2:1) i plasirali se u polufinale Kupa Srbije, čiji osvajanje čekaju 2012. godine.

Opširnije OVDE.

AUSTRIJA BEČ - ADMIRA (tip 1, kvota 1,80) - 1:0

Odlično ste predosetili ovde keca, a Austrija iz Beča je na vreme odradila posao i nije dopustila da uđe u crvenu zonu, već je na vreme dala gol. Na poluvremenu nije bilo golova, a jedini pogodak pao je u 67. minutu utakmice kada je Fic biio precizan na asistenciju Monšejna. Na kraju se to ispostavilo kao konačan rezultat.

MAKABI NETANJA - ŠMONA (tip 1, kvota 2,30) - 3:1

Već u prvom poluvremenu je Netanja stigla do prednosti od 2:0, Melamed i Ezra su bili strelci. Malu neizvesnost uneo je Rajan golom u 58. minutu, ali je Kaničovski pogotkom u 72. minutu razrešio sve dileme. Efikasan meč i što je najvažnije, meč koji vam je doneo zaradu.

PRECRTANO

MLADA BOLESLAV - ZLIN (tip 1, kvota 2,00) - 1:1

Već u 21. minutu utakmice mogli ste da naslutite da ovo neće ići dobro jer je Zlin došao do prednosti preko Tatajeva koji je postigao autogol. Istina, domaći tim se brzo trgao i već za tri minuta uspeo da izjednači kada je Budinski bio precizan, međutim, do kraja utakmice nije bilo promene i 1:1 je stajalo na semaforu i posle 90 minuta igre.

TAMEKA - KURESARE (tip 1, kvota 1,45) - 1:2

Nije dobro prošao ovaj par. Mogli ste to da naslutite već u 13. minutu kada je Lip bio precizan i odveo goste do prednosti. Da sve postane još gore pobrinuo se Somre u 61. minutu. Tameka je proradio tek u samoj završnici, kada je Prejman dao gol u nadoknadi vremena. Ali, tada je bilo kasno.

JABLONEC - LIBEREC (tip 1, kvota 2,60) - 0:1

Da će ovde biti naopako videlo se već u 23. minutu kada je Liberec dao gol, a on je poništen u 23. minutu zbog igranja rukom. Sve do 80. minuta nije bilo promena rezultata, ali je upravo tada gost dao gol, na kraju se ispostavilo vredan pobede. Malinski je bio precizan na asistenciju Mare. I tako su gosti došli do trijumfa.

HANZA - MANHAJM (tip 1, kvota 2,15) - 0:1

Ovo nije bilo lako ispratiti. Kada je 0:0 sve je moguće, jedan gol menja sve, pa je i nada prisutna do samog kraja. Kada je meč stigao do 85. minuta dogodila se promena, ali su gosti poveli i na kraju slavili sa 1:0. Jedini gol dao je Ferati sa bele tačke, tako da je na ovom susretu penal bio odlučujući faktor.

VIRCBURG - MAGDEBURG (tip 1, kvota 2,10) - 0:1

Verovali ste da Vircburg može da nadigra Magdeburg kod kuće, međutim, gosti su se pokazali kao značajno tvrđi orah nego što ste mogli da očekujete. Držali su se sve do 38. minuta kada su čak postigli gol i šokirali domaćina. Ne samo da su dali gol, nego su uspeli da održe prednost do samog kraja i tako da upišu tri boda.