Zbog jednog posla je sinoć pred ponoć stala čitava Evropa. Jedan pad sistema za obrađivanje transfera u Španiji ukočio je kompletno tržište i naterao mnoge da čupaju kosu s glave. Drama, koja je dostigla nezapamćeni vrhunac na kraju je doživela srećan kraj. Svi veliki transferi koji su se čekali u minut do 12 završeni su nešto produženom roku, s obzirom da su svi papiri poslati na vreme.

Sve je zavisilio od transfera Saula Njigeza u Čelsi. Kada je on konačno prošao, pokrenuo se lanac. Antoan Grizman je prešao u Atletiko Madrid, a Barselona umesto njega iz Sevilje dovela Luka de Jonga. Na kraju su svi bili zadovoljni, neko manje, neko više, ali su svi poslovi uspešno kompletirani.

Plavci su uspeli da ispune veliku želju Tomasa Tuhela i angažovali mu španskog vezistu. Veliko zadovoljstvo i olakšanje osetio je i Saul, koji će konačno biti u prilici da se okuša u drugom velikom takmičenju. Dete Atletiko Madrida stiglo je na pozajmicu tešku 5.000.000 evra, sa opcijom otkupa na kraju sezone za 35.000.000.

Ipak, samo Saul i njegovo blisko okruženje znaju kroz kakvu su dramu prošli protekle noći. Sam igrač je detalje otkrio nekoliko sati posle ponoći u razgovoru za uglednu Marku. Kada se ozbiljno primakla ponoć kroz glavu mu je prošla situacija sa Davidom de Heom, koji je na leto 2015. iščekivao da se kompletira njegov prelazak u Real Madrid, ali je iz Mančestera prekasno stigla kompletna dokumentacija, pa nije bilo vremena za kompletiranje transfera.

"Bilo je 23.57 kada smo završili reviziju kompletnog transfera, a onda su i oni to morali da učine. Bio sam kao De Hea, pomislio sam u sebi: Ovo neće proći i to je to. Bilo je to dugo popodne i duga noć. Moja supruga je bila jako nervozna, imali smo nekoliko veoma teških dana, jer ova odluka nije bila laka. Odlazak od kuće u novu avanturu je jako komplikovan", objasnio je Saul.

Iako je čitavu karijeru proveo u Atletiko Madridu, pojedine stvari koje su mu se dešavale u poslednje vreme, a tiču se pre svega promena mesta u timu, uticale su na to da donese ovakvu vrstu odluke.

"Kad su mi dali ponudu i rekli da to može da se uradi, poručio sam svojim agentima da moram da razgovaram sa porodicom. Dva dana pre toga sam rekao svojoj supruzi da ostajem. Uvek sam se osećao dobro u timu, uvek. Jedino zbog čega sam osećao poteškoće jeste to što nisam igrao na svojoj poziciji. Moja glava nije mogla da prihvati novu ulogu i igranje na novom mestu u timu. U Čelsiju su mi obećali da ću igrati na svojoj poziciji. Videćemo, povratak na staru ulogu je bio najvažniji razlog moje konačne odluke".

U Madridu je izgubio poverenje od Dijega Simeonea, pa mu na kraju sigurno ne bi bilo prijatno da je transfer propao.

"Imao sam nekoliko razgovora sa Čolom oko svoje pozicije, jer ta situacija nije od sada, već traje tri godine. Sve mu dugujem, imam odličan odnos sa njim, ali on mora da bude sebičan i razmišlja o čitavom timu. On je smatrao da samnom na bočnoj poziciji ekipa ima bolje performanse, ali na kraju su sve strane izašle kao pobednici. Klub i trener su doveli igrača kojeg su želeli, a ja sam otišao u veliki klub koji me je želeo. Želeo sam da odem, isprobam novo iskustvo i vidim šta će se dogoditi. Želim da sretnem i videti onog starog Saula, ne ovog u prethodne dve godine. Frustriralo me je to što nisam video šta mogu da postignem. Osećao sam se zaglavljeno i sada se nadam da ću moći da se odblokiram. Šteta što se nisam mogao oprostiti od navijača. Da sam znao da će ovo biti poslednji dan, učinio bih nešto drugačije, prišao bih im i pokazao šta osećam. Pre tri dana sam još bio u Čelsiju, kao i juče. Sve se dogodilo sinoć", poručio je Saul.

Koliko je bilo dramatično protekle noći, pokazala je odluka da se španskim klubovima, zbog problema sa sistemom dodeli dodatnih 20 minuta posle ponoći. Tako je Antoan Grizman i zvanično prešao iz Barselone u Atletiko Madrid, a Katalonci potom doveli Luka de Jonga kao njegovu zamenu. Barselona Francuza dobila svega 50.000.000 evra, što je mnogo manje od 120.000.000, koliko je morala da plati Jorgandžijama za njihovog najboljeg igrača. Madriđani su im dodatno ubili cenu, pa su platili pozajmicu 10.000.000 evra, uz obavezan otkup na kraju sezone za 40.000.000. Barselona je potom ispoštovala želju Ronalda Kumana i dovela njegovog sunarodnika De Jonga za obeštećenje od svega 4.000.000 evra