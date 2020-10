Mnogo više se očekivalo od “produženog” prelaznog roka u Engleskoj. Imali su premijerligaši u prethodnih 11 dana priliku da na domaćem tržištu isprave greške sa letnje pijace, popune rupe u timu, ali je malo ko iskoristio. Utisak, definitivno je moglo da bude uzbudljivije. Etiketu najvećih "krivaca" što na kraju nije bilo tako poneće Norič i Bornmut. I jedan i drugi klub odbili su sve nalete u protekla dva i po meseca i na kraju zadržali većinu igrača. Trešnjice su poslednjeg dana prelaznog roka blokirale i poslednji pokušaj Vest Hema da se dokopa Džošue Kinga, dok je trener Kanarinaca Danijel Farke još ranije tokom dana na konferenciji za medije "ubio" euforiju rečima da će Tod Kantvel, Emilijano Buendija i Maks Arons definitivno ostati na Kerou Roudu.

Ipak, glasine koje su se najčešće provlačile po britanskim medijima na kraju su dobile pozitivan epilog. Nepisano pravilo još jednom je ispoštovano. Najzvučniji transferi, kao po običaju, završeni su u “nadoknadi”, a posebno dramatičan bio je prelazak Saida Benrame u Vest Hem, koji ujedno predstavlja "bombicu" ovog kratkog prelaznog roka. A vrlo lako je mogla da bude "deaktivirana" u poslednjim sekundama, baš kao u najboljim akcionim filmovima.

Imali su u Londonu čitavo leto na raspolaganju da završe posao, potom i dodatnih nedelju i po, ali ne - sačekali su do poslednjeg trenutka. I moglo je to skupo da ih košta, iako je isprva sve teklo po planu. Klubovi su dogovorili sve detalje, Brentford je trebalo da prihoduje 33.000.000 evra, ali je u toku dana odjeknula vest da Benrama nije prešao lekarske preglede. Dejvid Mojes je ubrzo demantovao pomenutu informaciju, ali se nešto očigledno izjalovilo. Kako vremena za definitivan transfer nije bilo, klubovi su poslali papire u prostorije Premijer lige kako bi dobili dodatna dva sata kako posao ne bi pronašao, dok dve strane ne pronađu zajednički jezik. Vest Hem nije želeo da se kocka, Brentford je bio primoran da pristane na pozajmicu za koju će dobiti 5.000.000 evra, uz otkup za 23.000.000 i eventualne bonuse od 6.000.000, koji će biti obavezan, osim ukoliko se zdravstveni problemi ne ispostave mnogo ozbiljnijim no što je na pregledima otkriveno.

whfc.com

Pored Benrame, nekoliko dana ranije londonski klub je pozajmio iskusnog defanzivca Krega Dosona iz Votforda, pošto nije uspeo da dovede prvu metu, Džejmsa Tarkovskog, za kojeg je Barnli zahtevao 50.000.000 evra. Prethodno su Felipea Andersona poslali u Porto na godinu dana, raskinuli ugovor sa Džekom Vilširom, čime su planski otvorili prostor upravo za Benramu.

Drugi najveći transfer delo je Totenhema. U severni London je dva sata po zatvarnju prelaznog roka stigao Džo Rodon iz Svonsija, kao alternativa Milanu Škrinijaru, oko kojeg Pevci nisu uspeli da sklope dogovor sa Interom. Velški klub je u početku tražio 20.000.000 evra, Sparsi nudili 10.000.000, ali je sve navodno dogovoreno za 12.500.000, uz bonuse od 4.500.000. Kada je Rodon stigao u London, 22-godišnji Kameron Karter-Vikers dobio je dozvolu da ode na pozajmicu u Bornmut.

Džo Rodon (©Reuters)

Fulamova “kletva” sa štoperima dobila je novu epizodu poslednjeg dana prelaznog roka. Joakim Andersen, koji je stigao minut do zatvaranja globalne pijace, povredio se u toku jučerašnjeg dana na treningu, i naterao upravu londonskog kluba da ponovo krene u jurnjavu po štopera. Izbor je pao na defanzivca Hadersfilda Terensa Kongoloa, koji je plaćenoko 5.000.000 evra i određene bonuse, baš kao i Benrama i Rodon, nakon što je vreme isteklo, pošto su dobili dodatna dva sata od Premijer lige. Zanimljivo, Kongolo je prethodnu polusezonu proveo na pozajmici na Krejven Kotidžu, ali se po dolasku povredio, zbog čega je upisao svega 91 minut. Fulam je odlučio da mu pruži drugu šansu.

Terens Kongolo u duelu sa Bernardom Silvom (©AFP)

Centralna figura poslednjeg transfera koji je ozvaničen sa nekoliko sati zakašnjenja je Džek Batlend. Pre nekoliko dana, pojedini britanski mediji pisali su da je golman Stouka želja Liverpula, da bi Englez na kraju završio u Kristal Palasu, i to za svega 550.000 evra. A do pre samo godinu dana Potersi su za Batlenda tražili 25.000.000… No, nisu na Britanija stadionu dozvolili da ostanu bez adekvatne zamene, pa su istovremeno doveli Angusa Gana iz Sautemptona na jednogodišnju pozajmicu.

Dan ranije Palas je dovođenjem Natanijela Klajna rešio i pitanje desnog beka, koje je na startu sezone bilo goruće zbog čestih povreda u defanzivnoj liniji. Bivši bek Liverpula već je ranije nastupao za Palas, u koji je sada stigao bez obeštećenja, potpisavši ugovor do januara 2021. godine. Pokušali su Orlovi juče u poslednjim trenucima još jednom da podignu rampu Votforda i dobiju Ismailu Sara, ponudili su 28.000.000 evra, ali su glatko odbijeni.

Poslednji transfer ovog kratkog prelaznog roka u Premijer ligi završen je na Hotornsu, dan pre zatvaranja pijace na Ostrvu. U Vest Bromu su čitavog leta isticali kako finansijski ne stoje najbolje, da bi pre dva dana neočekivano izdvojili 16.500.000 evra za napadača Hadersfilda Karlana Grenta, i time otvorili prostor Milvolu da pozajmi napadača Vrećica Keneta Zohorea do polusezone.

Karlan Grent (©AFP)

Mnogo više je među premijerligašima bilo odlazaka. Prvenstveno sa Enfilda. Liverpul nije letos uspeo svim igračima na koje ne računa da pronađe sredine u kojima će se razvijati, što je uradio u prethodnih 11 dana. Marko Grujić se dan po završetku prelaznog roka preselio na pozajmicu u Porto, po istom receptu Harvi Eliot je završio u Blekburnu, Ben Vudborn u Blekpulu, a Hari Vilson u Kardifu – sva trojica tokom jučerašnjeg dana. Čelsi je na godinu dana poslao VIktora Mozesa u Spartak iz Moskve, Mančester Siti je Patrika Robertsa pozajmio Midlzbrou, Lids dugogodišnjeg člana kluba Berija Daglasa Blekburnu...

U Čempionšipu je najzanimljivije bilo na Libertiju. Svonsi je za 15.000.000 evra (uključeni i bonusi) prodao Džoa Rodona Totenhemu, te je istovremeno morao da radi na dovođenju zamena. I završio ih je – čak četiri. Od toga dve na poziciji štopera. Džoel Latibodijer (20) stigao je iz Mančester Sitija bez obeštećenja, Rajan Benet iz Vulvsa za nepoznatu sumu, levi bek Rajan Mening iz KPR i ofanzivni vezista Kejsi Palmer iz Bristol Sitija.

Notingem Forest je bio vrlo blizu da dovede dvojicu kapitalnih pojačanja na krilnim pozicijama. Entoni Nokart je stigao iz Fulama na pozajmicu do januara 2021. godine, Janik Bolasi je pak morao da ostane u Evertonu, jer papiri nisu na vreme stigli u prostorije Premijer lige. Zanimljivo, Fulam je ove sezone otkupio Nokarta od Brajtona za gotovo 12.000.000 evra, ali je Skot Parker od starta sezone pokazao da ne računa na njega.