Rijera upozorio igrače: Ko ne može da igra ono što tražim u decembru će da promeni klub

A, crveno-beli su ponovo imali žute minute. Ovog puta su posle velikog kiksa Mateja Strike primili gol. Švajcarci su na sličan način posle kikseva poslednje linije u četvrtak dali tri pogotka.

“Tokom sezone imamo mnogo utakmica, što i želimo jer to znači da igramo Evropu. Titule osvajaju 22–23 igrača, a ne 12–13. Ima tu uspona i padova. Želimo da igrači budu srećni — jer ako su srećni, pružaće bolju igru. Moraju da se dokažu, da pokažu svoj kvalitet. Nisam ljubitelj davanja previše komplimenata igračima, jer iako bih to radio oni bi postali mekaniji. Ja sam neko ko je strog jer uvek očajnički želim pobedu. Uz svo poštovanje prema Mladosti, želim još više od njih. Dali smo pet golova, ali mogli smo još”, kazao je Rijera.

Španac je poručio da samo od samih fudbalera zavisi ko će igrati u startnoj postavi, a ne od nekog njegovog hira.

“Najvažnije je da se igrači sami dokažu na terenu. Igrači moraju tačno da znaju šta rade na terenu, šta da rade i sa loptom i bez nje. Svako mora da zna tačno šta treba da radi, kako da se pozicionira i koga prati. Igrači stavljaju sebe u prvi tim. Moraju da budu sposobni da igraju na bilo kojoj poziciji, da ispune ono što zahtevam od njih i da igraju kako im se kaže. Od toga zavisi da li će da igraju. Opet, uz svo poštovanje prema Mladosti mi moramo da igramo bolje i da budemo spremni za mečeve sa ekipama višeg nivoa. Igrači koji mogu da nam pomognu da pobeđujemo, igraće, ali oni koji ne mogu neće”.