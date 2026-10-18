Rijera upozorio igrače: Ko ne može da igra ono što tražim u decembru će da promeni klub
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 18:36
Strateg Crvene zvezde nije bio nasmejan posle pobede nad Mladosti iz Lučana (5:1), jer je svestan da njegov tim mora da izgleda mnogo bolje protiv jačih ekipa
Na prvi pogled nema šta da se zameri fudbalerima Crvene zvezde posle ubedljive pobede nad Mladosti iz Lučana (5:1) u 12. kolu Mozzart Bet Superlige. Uputili su 36 šuteva, postigli pet golova, napravili još desetak dobrih šansi i od početka do kraja su kontrolisali dešavanja na terenu. Međutim, treneru crveno-belih Albertu Rijeri očigledno su još uvek otvorene rane zadobijene u Luganu prošlog četvrtka, zato pred kamerama Arene Sport posle meča nije bio nasmejan.
Španski strateg je istakao da generalno nije osoba koja je sklona tome da hvali igrače, već više voli da im skrene pažnju na greške kako bi napredovali. Takođe, svestan je da Mladost nije na nivou Kopenhagena, narednog rivala srpskog šampiona u Ligi konferencije.
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A, crveno-beli su ponovo imali žute minute. Ovog puta su posle velikog kiksa Mateja Strike primili gol. Švajcarci su na sličan način posle kikseva poslednje linije u četvrtak dali tri pogotka.
“Tokom sezone imamo mnogo utakmica, što i želimo jer to znači da igramo Evropu. Titule osvajaju 22–23 igrača, a ne 12–13. Ima tu uspona i padova. Želimo da igrači budu srećni — jer ako su srećni, pružaće bolju igru. Moraju da se dokažu, da pokažu svoj kvalitet. Nisam ljubitelj davanja previše komplimenata igračima, jer iako bih to radio oni bi postali mekaniji. Ja sam neko ko je strog jer uvek očajnički želim pobedu. Uz svo poštovanje prema Mladosti, želim još više od njih. Dali smo pet golova, ali mogli smo još”, kazao je Rijera.
Španac je poručio da samo od samih fudbalera zavisi ko će igrati u startnoj postavi, a ne od nekog njegovog hira.
“Najvažnije je da se igrači sami dokažu na terenu. Igrači moraju tačno da znaju šta rade na terenu, šta da rade i sa loptom i bez nje. Svako mora da zna tačno šta treba da radi, kako da se pozicionira i koga prati. Igrači stavljaju sebe u prvi tim. Moraju da budu sposobni da igraju na bilo kojoj poziciji, da ispune ono što zahtevam od njih i da igraju kako im se kaže. Od toga zavisi da li će da igraju. Opet, uz svo poštovanje prema Mladosti mi moramo da igramo bolje i da budemo spremni za mečeve sa ekipama višeg nivoa. Igrači koji mogu da nam pomognu da pobeđujemo, igraće, ali oni koji ne mogu neće”.
Rijera je kazao da su oni fudbaleri koji nisu spremni da ispune njegove zahteve – slobodni da u zimskom prelaznom roku promene klub.
“Ovo je poruka za generalnog direktora kluba. Cenim njegove reči podrške posle utakmice sa Luganom. Potrebna nam je podrška, kako unutar kluba, tako i od navijača. Igrači moraju da shvate da je prelazni rok u decembru. U maju moramo već da budemo konkurentni. Biće izmena, moramo da budemo sveži. Igrači koji ne mogu da nam pomognu, koji ne mogu da ispune zahteve, biće na drugom mestu. Oni koji mogu da pomognu ostaće tu”.
Ovog popodneva smo videli i debitantski nastup 17-godišnjaka Andreja Sibinovića, koji je odigrao poslednjih desetak minuta.
“Sebinović je mlad, ima svoje karakteristike. Može da bude džoker, može da igra na 3–4 pozicije. Najbolji način da uči jeste da bude sa nama svaki dan. Dakle, da bude u ritmu, radu sa i bez lopte. Mlad je, gladan je uspeha. Biće uz nas i verujem da ćemo da ga naučimo mnogo”, poručio je Rijera.