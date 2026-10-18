Rijerin položaj u Zvezdi podseća na Garsijin u Hajduku

Gonzalo Garsija donosio je nepopularne odluke, znao je kakve posledice mogu da budu i - prihvatio ih je. Iz cele priče, godinu dana kasnije, makar trenutno, izlazi kao pobednik. U sličnom položaju u kakvom je urugvajski trener bio na Poljudu sada je Albert Rijera u Crvenoj zvezdi. Jer, povukao je uporediv potez. Privremeno je odstranio Aleksandra Kataija, što je u Splitu letos bio slučaj sa Markom Livajom.

Papir sa jasnim pravilima bio je napisan, Albert Rijera tražio je od svih da ih se pridržavaju. Aleksdandar Katai prvi je platio cenu, jer je burno reagovao posle izmene u duelu sa niškim Radničkim. Albert Rijera počeo je da zavodi red u svlačionici, to mu u prošlosti nije bilo strano, a upravo od disciplinovanja simbola splitskog kluba je Hajduku krenulo nabolje.

(©MN Press)

Posle 16 godina Hajduk je s jeseni zaigrao u Evropi. Gonzalo Garsija prvi je trener od Stanka Poklepovića koji ga je tu doveo, a u međuvremenu u tome nije uspelo čak njih 13: Krasimir Balakov, Mišo Krstičević, Igor Tudor (dva puta), Damir Budić, Marijan Pušnik, Đoan Kariljo, Željko Kopić, Siniša Oreščanin, Hari Vukas, Jens Gustafson, Valdas Dambrauskas, Ivan Leko, Đenaro Gatuzo. Među njima je takođe bio i Gonzalo Garsija. Prošlog leta ispao je od Dinamo Tirane. Bilo je potrebno vreme da postavi stvari na svoje mesto, ali i da sam uvidi da nije moguće da igra onako kako želi sa igračem koji je imao status nedodirljivog.

Jer, urugvajski trener je neko ko traži brzi protog lopte, takođe i da igrači vrše presing i igraju u oba smera. Elem, dosta srugačije od onoga što je Hajduk radio do njega. Igra je bila podređena Marku Livaji. Njegov kvalitet nije sporan, međutim, u sve pomenuto se ne uklapa i prošlog novembra je puklo, kada je Rijeka dobila jadranskog rivala sa 5:0 na Rujevici! Gonzalo Garsija ostavio je prvu zvezdu tima na klupu, pozvao ga je da uđe u igru, ali se napadač požalio na bolove u trbuhu i na kraju nije ni ušao.

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Stvari su počele da se menjaju, ili bolje rečeno menjao ih je u hodu Gonzalo Garsija. Uradio je ono što je do tada bilo nezamislivo...

Marka Livaju ostavljao je sve češće na klupi, prvi izbor u špicu postao je Mikele Šego. Sve vreme trener Bilih insistirao je na tome da nema problem sa 'desetkom' i da su apsolutno sve odluke u klupskom interesu.

"Mogu da budem populista i da prodajem maglu, ali odluke donosim na temelju onoga što vidim i uvek nastojim da budem pošten", rekao je Urugvajac jednom prilikom i potpuno je bio u pravu.

Navikli su u Splitu na demagogiju, da se treneri bave i stvarima van terena, da pričaju o dotrajalom stadionu i(li) nečemu sličnom. Sa njim to nije slučaj.

(©HNK Hajduk.hr)

Nije ubirao jeftine poene, nije imao ni podršku javnosti, umnogome baš zato što je donosio nepopularne odluke. Bilo je i momenata kada je Gonzalo Garsija davao drugima argumente da ga potkače. Hajduk je prošlu sezonu završio kao drugi sa 18 bodova zaostatka za Dinamom, a on ju je ocenio uspešnom.

"Mislim da je ova sezona loša. Možda je nekima u klubu dobra, ali mislim da naši navijači ne zaslužuju to", odgovorio mu je Marko Livaja.

I bio je to u sukob većih razmera.

Letos je poveo ekipu na pripreme na Bled. Pravila su bila poznata, mešđutim, osam igrača, među kojima je bio i Marko Livaja, ignorisali su ono o odlasku u sobu u određenom terminu. Bila je predviđena novčana kazna, no nju su trener i sportski direktor Robert Graf preinačili u trkački trening. Marko Livaja ga je prekinuo, neprimerno se obratio, a onda samovoljno otišao.