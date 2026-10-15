Voša u dvomeču primila osam, a Hajduk tukao Ajaks! Splitsko čudo i samoubistvo Borca u Atini (VIDEO)

Hajduk se nalazi u poziciji u kakvoj poslednjih godina nije navikao da bude. Dešavaju mu se stvari koje nisu tako često. Oni koji znaju kako izgleda u kratkom vremenskom intervalu dobiti Dinamo i biti ozbiljan takmac u Evropi, počeli su da zaboravljaju, osećaj je krenuo da im bledi. Mnogo je onih koji ga nisu ni spoznali...

Pobeda u derbiju i proboj na prvo mesto u hrvatskom prvenstvu, pa na sve to nakalemljena i tri boda u Ligi konferenciji. Tek sada će biti euforije, tek sada će balon biti naduvan. Gonzalo Garsija imaće čime da misli i čime da se pozabavi narednih dana. Moraće da pronađe put i način da izoluje igrače. Neće biti jednostavno.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Jer, takva je sredina da je malo potrebno da navijači polete, naprave halabuku i pritisak postane nesnosan. Ali, da treba svi zajedno sebi da daju oduška - treba! Ovakvih splitskih večeri odavno nije bilo, ni ovakvih skalpova.

Ajaks prolazi kroz krizu, poslednjih godina je u padu, ali ne treba smetnuti s uma da je letos na startu kvalifikacija za Ligu konferencije igrao protiv Vojvodine i u dvomeču joj spakovao osam komada. Po četiri u Novom Sadu i Amsterdamu. Bili su danas bili ravnopravan rival sa Holanđanima, nisu bili inferiorni...

Jeste holandski klub prvi pripretio, kada je u uvodnim minutima Tolu Arokodare pretrčao Denisa Hadžikadunića i ostavio ga u prašini, međutim, oklevao je i štoper je uspeo da ga sustigne i blokira njegov udarac. Bilo je to jedino iole ozbiljnije ispadanje u prvom poluvremenu, a Hajduk je još kako zadavao glavobolje gostima. Prilike nisu bile kolosalne, ali je Majstor s mora pritiskao i Marin Šotiček je napravio razliku. Otarasio se na sredini terena Davija Klasena i Bambu Sanjanga izbacio pred gol.