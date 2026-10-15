Voša u dvomeču primila osam, a Hajduk tukao Ajaks! Splitsko čudo i samoubistvo Borca u Atini (VIDEO)
Vreme čitanja: 15min | čet. 15.10.26. | 20:54
Bili na povratak u Evropu čekali 16 godina i u Ligi konferencije krenuli pobedom
Decenija i po mraka, pa i više od toga - svanulo je! Čekali su u Splitu jesen u Evropi kao što ozebao čovek čeka sunce i najzad su je dočekali. I to sa Gonzalom Garsijom, čovekom kome je hajdučki puk zviždao zbog nepopularnih odluka, što predstavlja prebacivanje Marka Livaje iz prve postave na klupu. Više se na to ne obaziru, a ovih dana su na sedmom nebu, jer Hajduk je u pet dana tukao i zagrebački Dinamo i Ajaks!
Hajduk je prvi i za sada jedini klub koji je po raspadu Jugoslavije igrao u nokaut fazi Lige šampiona. U sezoni 1994/1995, tadašnjem Kupu evropskih šampiona, zaustavio ga je Ajaks u četvrtfinalu. Od tada ga u eliti nije bilo, a na evropsku jesen morao je da se strpi čak 16 godina, još od vremena kada ga je vodio Stanko Poklepović i kada je na Poljudu, golom Anta Vukušića, pao Anderleht. Sudbina je udesila da prvu utakmicu posle toliko vremena igra na istom mestu, da mu u goste dođe baš holandski velikan. Njime nije bio impresioniran. Izašao je sa namerom da se porve, što je uradio i bacio ga je na pleća - 2:1 (1:0).
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Hajduk se nalazi u poziciji u kakvoj poslednjih godina nije navikao da bude. Dešavaju mu se stvari koje nisu tako često. Oni koji znaju kako izgleda u kratkom vremenskom intervalu dobiti Dinamo i biti ozbiljan takmac u Evropi, počeli su da zaboravljaju, osećaj je krenuo da im bledi. Mnogo je onih koji ga nisu ni spoznali...
Pobeda u derbiju i proboj na prvo mesto u hrvatskom prvenstvu, pa na sve to nakalemljena i tri boda u Ligi konferenciji. Tek sada će biti euforije, tek sada će balon biti naduvan. Gonzalo Garsija imaće čime da misli i čime da se pozabavi narednih dana. Moraće da pronađe put i način da izoluje igrače. Neće biti jednostavno.
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Jer, takva je sredina da je malo potrebno da navijači polete, naprave halabuku i pritisak postane nesnosan. Ali, da treba svi zajedno sebi da daju oduška - treba! Ovakvih splitskih večeri odavno nije bilo, ni ovakvih skalpova.
Ajaks prolazi kroz krizu, poslednjih godina je u padu, ali ne treba smetnuti s uma da je letos na startu kvalifikacija za Ligu konferencije igrao protiv Vojvodine i u dvomeču joj spakovao osam komada. Po četiri u Novom Sadu i Amsterdamu. Bili su danas bili ravnopravan rival sa Holanđanima, nisu bili inferiorni...
Jeste holandski klub prvi pripretio, kada je u uvodnim minutima Tolu Arokodare pretrčao Denisa Hadžikadunića i ostavio ga u prašini, međutim, oklevao je i štoper je uspeo da ga sustigne i blokira njegov udarac. Bilo je to jedino iole ozbiljnije ispadanje u prvom poluvremenu, a Hajduk je još kako zadavao glavobolje gostima. Prilike nisu bile kolosalne, ali je Majstor s mora pritiskao i Marin Šotiček je napravio razliku. Otarasio se na sredini terena Davija Klasena i Bambu Sanjanga izbacio pred gol.
Greške nije bilo, junak nedeljnog derbija protiv Dinama poslao je loptu u suprotan ugao i doveo Poljud u stanje ekstaze.
Davi Klasen je pred odmor izdao upozorenje i upozorio Hajduk, kao da ga nisu shvatili kako bi trebalo. Samo što se utakmica nastavila, kapiten Ajaksa uštopovao je loptu u kaznenom prostoru, okrenuo se i matirao Tonija Silića. Ali, domaćin nije klonuo, naprotiv, usledio je ekspresan odgovor...
Juri Bas i Hofre Torents poklonili su Hajduku pogodak, tačnije Martinu Šotičeku. Napravili su kardinalnu grešku i, ispostaviće se, Ajaksu ozbiljno naudili.
Mogli su i Hajdukovi navijači, oni na severnoj tribini, da naude klubu u koji se kunu. Bakljadom su prekinuli utakmicu (pre nje su prilikom dolaska na stadion skandirali "Aušvic, Aušvic", zatim "Ustaj, Adolfe" i "Gazi, gazi, Židove") u trenutku kada je ponos Dalmacije vodio. Bilo je to kontraproduktivno. Holanđani su dobili vreme da se saberu, što su i uradili. Stvorili su nekolicinu prilika posle pauze, Davi Klasen pogodio je prečku...
Insistirali su iz Ajaksa da treba da im bude dodeljen jedanaesterac u završnici, konsultovana je VAR soba, međutim, sudija nije dobio poziv da pogleda sporni detalj na monitoru. Hajduk je odoleo naletima i nove generacije su, pored one noći u Poljskoj s kraja avgusta, dobile novu za pamćenje i prepričavanje.
Borcu ove veče nije bilo tako lepo i za to je sam kriv. Jer, na početku utakmice u Atini kao da je pokušao da izvrši samoubistvo. Skrivio je jedan penal, pa onda još jedan?! Panatinaikos je još tada mogao da mu potpiše presudu na otvaranju Lige konferencije, međutim, nije to učinio, pustio ga je da životari i nada se, ali je Kings Kangva u finišu, ipak, bio lak na obaraču - 2:1 (1:0).
Pomraćenje na početku: nije prošlo ni deset minuta, a sudija je već dva puta morao da 'kreči'. Siril Desers je bio neuhvatljiv za Banjalučane, barem kada govorimo o dozvoljenom načinu...
Oba puta Nigerijca su igrači Borca zakačili po nogama u kaznenom prostoru. Ali, u prvoj situaciji nije se latio lopte, prepustio je izvođenje jedanaesterca Visenteu Tabordi i bila je to greške. Argentinac je traljavo šutirao, odbranio mu je udarac Mladen Jurkas, kome je tek 19 godina. Ipak, četiri minuta kasnije pogledao ga je u oči Siril Desers - golman u jednu, lopta u drugu stranu. Panatinaikos je imao punu kontrolu nad utakmicom, no nije stvorio pregršt šansi.
Najbolju u prvom delu, ako se izuzme promašeni penal, propustio je Kings Kangva. Skočio je i i izgledne pozicije glavom prebacio konstrukciju gola. Ali, zato je u nastavku bio snalažljiviji. Uposlio ga je Santino Andino, bio je nešto dalje od ivice peterca i pronašao je put do mreže. Nakratko se Borcu u Atini vratila nada da može makar do boda kada je Miloš Jojić pogodio sa distance, ali to je ostao pusti san.
LIGA KONFERENCIJE – 1. KOLO
Četvrtak
CSKA Sofija - Monako 1:2 (0:2)
/Cvarts 76 - Bruner 3, Fati 43/
Egnatija - Midtjiland 1:1 (1:1)
/Gruda 26 - Čo 33/
Gent - Orhus 1:0 (0:0)
/Gure 87/
Hajduk Split - Ajaks 2:1 (1:0)
/Sanjang 37, Šotiček 56 - Klasen 53/
Lugano - Crvena zvezda 3:2 (1:1)
/Ajeti 25, Monkada 84, Grgić 89p - Elšnik 32, Krunić 67/
Mjalbi - Inter Eskaldes 2:0 (0:0)
/Bergstrom 54, Noren 65/
Panatinaikos - Borac Banjaluka 2:1 (1:0)
/Desers 10p, Kangva 70 - Jojić 80/
Univerzitatea Krajova - Hetafe 1:1 (0:0)
/Al Hamlavi 59 - Gudelj 81/
Riga - Kajrat 1:1 (1:1)
/Oulad 12 - Gual 5p/
KuPS - Trabzon 2:4 (0:2)
/Penanen 54, Engval 96 - Onuaču 3, Salah 44, Frankulinjo 47, 91/
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