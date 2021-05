Puče u Mančesteru kao u buni na dahije. Usta raja k’o iz zemlje trava...

Navijači Crvenih đavola se dugo bore sa familijom Glejzer koja je vlasnik kluba, ali je bunt koji je izbio u nedelju na Old Trafordu ipak bio poprilično iznenađenje. Pogotovo takva odlučnost, intenzitet.

Posle svih košmarnih scena viđenih na Teatru snova, javio se nekadašnji kapiten Mančester junajteda Roj Kin, koji je podržao besne navijače.

„Oni su to uradili zato što vole klub i nije to samo vezano za događaje oko evropske Superlige koji su se zbili prethodnih nedelja. Mislim da se to nezadovoljstvo skupljalo godinama, ta frustracija i došlo je do one situacije „e sad je stvarno dosta“, kaže Kin.

A, nisu navijači srećni ni rezultatima kluba poslednjih godina. Od najveće sile Premijer lige Crveni đavoli su postali klub koji godinama nije konkurent za titulu.

„Loša komunikacija sa navijačima, izbor nekih personalnih rešenja u klubu, cena karata, svašta su tu taložilo. Nekada prosto morate da nađete način da skrenete pažnju na sebe, da bi vas ljudi primetili, da bi videli šta se dešava“.

Očekuje Kin da gazde Junajteda malo promene ploču posle svega.

„Nadam se da će vlasnici Mančester junajteda sada reći sebi „Ovi navijači su smrtno ozbiljni i biće samo još gore“. Garantujem vam da je ovo samo početak. Šta će biti na sledećoj utakmici kod kuće? Opet ista stvar? Ovo je samo početak kampanje koja im za cilj da vlasnici prodaju klub i odu sa Old Traforda“, zaključio je Roj Kin.