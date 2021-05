Vreme Paula Fonseke na klupi Rome definitivno se bliži kraju!

Portugalski trener od leta moraće da traži novi angažman pošto je Roma rešila da s njim ne produžava dalje ugovor, objavljeno je na zvaničnom sajtu kluba. Vučica se javnosti obratila u samo jednoj rečenici u kojoj je potvrđeno da Fonseka ide i to je sve.

Nije to nikakvo iznenađenje pošto se Fonsekina klupa drmala mesecima unazad. Bio je još u januaru nadomak odlaska posle svađe s Edinom Džekom kada je pred klub stavio ultimatum – on ili ja. Kako bi se sačuvao mir u kući, a svi bili na broju klub je pronašao kompromisno rešenje i Džeku oduzeo kapitensku traku zbog toga što je ukaljao trenerov autoritet.

Fonseka je na klupu Rome stigao leta 2019. godine posle šampionskog pohoda sa Šahtjorom iz Donjecka gde je osvojio tri duple krune za tri godine boravka u Ukrajini. Njegov boravak u Rimu poklopio se s najturbulentnijim periodom u istoriji kluba, od pandemije virusa korona, do promene vlasničke strukture. Ipak, nije opravdao očekivanja, Roma nije ostvarila značajniji pomak na terenu i sada je vreme za rastanak.

Sportski direktor Tijago Pinto sada ima zadatak da pronađe novog trenera, a prema mnogim izveštajima to će najverovatnije biti Mauricio Sari. Šampion Italije sa Juventusom prošle sezone uzeo je jednu sezonu odmora posle dva otkaza u dve godine rada gde je sa Čelsijem osvojio Liga kup i Ligu Evrope, a sa Juventusom Skudeto. Prema određenim informacijama već postoji preliminarni dogovor, ali izglednije su priče da će se ime novog trenera znati tek kada se završe ova četiri preostala kola Serije A.

Fonseka i njegov stručni štab pokušaće da zadrže poziciju broj sedam koja garantuje plasman u Ligu konferencija naredne sezone. Roma sada ima dva boda više u odnosu na Sasuolo koji je praktično jedini kandidat za to mesto. Vučica je trku za najjača evropska takmičenja izgubila u poslednja četiri kola u kojima je osvojila samo bod. U međuvremenu je u prvom meču polufinala Lige Evrope doživela debakl na Old Trafordu od Mančester junajteda koji je slavio rezultatom 6:2 pred gostovanje u Rimu. To je bila kap koja je prelila čašu...

