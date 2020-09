Spartak je duboko u sudijskoj nadoknadi ostao bez već viđene pobede protiv Novog Pazara, Radnički u derbiju sa TSC-om slavio u Senti, ali najjači utisak u utakmicama sedmog kola Superlige koje su se igrale danas od 17 sati nesumnjivo je ostavila rapsodija Voždovca u sudaru sa Metalcem. Zmajevi su posle samo jednog boda osvojenog u tri meča na domaćem terenu danas zapucali iz svog arsenala i demolirali inače odličnog gosta iz Gornjeg Milanovca sa 4:0.

Nije ni samo do rezultata no do estetskog utiska izabranika Jovana Damjanovića. Najprostije rečeno: ne zna se koji je gol bio lepši. Krenulo je već u 10. minutu kada je iskusni Marko Putinčanin plasirao loptu o stativu do mreže golmana Metalca Dušana Puletića, već u 17. je Marko Pantović – ne onaj iz Bajerna već pozajmljeni fudbaler Crvene zvezde – sa leve strane raspalio u suprotan ugao za 2:0, da bi nagradu za gol kola, bar po našem mišljenju, unapred rezervisao 19-godišnji Edin Ajdinović.

Još jedno Zvezdino dete je u “ronaldinjovskom” stilu, mada ne baš iz kolena kao slavni Brazilac u onom kultnom minutu protiv Čelsija, sa ivice šesnaesterca spoljnim delom kopačke zavrnulo loptu, još jednom je ona okrznula stativu i Metalac je u tom trenutku shvatio da mu se sprema debakl. Mada, bude malo lakše kada znaš da su sve to bilo golovi koji se ne brine, isto to važi i za četvrti pogodak Voždovca, koji je potpisao kapiten Jovan Nišić, koji je – verovatno zbog umora posle nastupa za U21 reprezentaciju Srbije – meč počeo na klupi.

Sa druge strane, derbi meč igrao se u Senti, TSC je bio domaćin, ali su Nišlije slavile. Očekivano, TSC je diktirao ritam igre, ali bez Vladimira Silađija i Borka Duronjića u startnih 11 – verovatno ga je Zoltan Sabo odmarao za meč sa FSCB-om u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope – nedostajalo je rešenja u napadu. Radnički se pak opredelio za kontre i ta se taktika isplatila sa tri komada u mreži Topolskog sportskog kluba – 3:1.

Krenulo je prvo greškom, nismo sigurni, ali čini nam se Bojana Balaža, koji je izgubio loptu na 30 metara od svog gola, da bi iskusni Nemanja Kojić nesebično kao na tacni servirao loptu Dušanu Stojiljkoviću kome je ostao lakši deo posla da zatrese nebranjenu mrežu domaćih. U 72. minutu Kojić i otklanja dileme o ishodu meča, pošto projektilom sa 16 metara neodbranjivo gađa u gornji desni ugao gola Nenada Filipovića, da bi šlag na tortu sipao Uroš Đuranović rezantnim prizemnim udarce, takođe sa ivice kaznenog prostora. Čini se ipak da je Radnički pogodio kada je Đuranovića krajem leta iz Poljske vratio u srpski fudbal.

Nenad Lukić je u 95. minutu mogao samo da postigne utešni gol za TSC, svoj već šesti u sezoni.

Peta pobeda Radničkog – nisu dobro izgledali na početku sezone, ali izgleda smo ih prerano otpisali iz trke za evropska mesta – i treći uzastopni poraz TSC-a što im se nije desilo otkako su prošlog leta stigli do Superlige. U stvari, nije im se desilo od 2013. I sve će se brzo zaboraviti ako u četvrtak iznenade TSC, ali ako se ispadne iz Evrope neće biti lako nadoknaditi ovaj zaostatak.

Radnički je već sedam bodova ispred, a Spartak osam, mada su ga samo minuti delili od šeste pobede u sedam kola, pošto im je u sudaru sa upornim Novim Pazarom pogodak Milana Maričića posle kornera Nikole Srećkovića sa desne strane doneo vođstvo koje je odolevalo sve do 93. minuta.

A onda možda i sporna situacija, pao je Almir Aganspahić u šesnaestercu Spartaka, sudija Momčilo Marković je svirao penal, a Miloš Gordić bio siguran egzekutor, pa se Novi Pazar spasio poraza u meču u kojem je stvorio samo jednu pravu šansu.

Sam je kriv Spartak, imao je šanse da ranije “ubije” utakmicu, nije koristio šanse i tek drugi put u sezoni nije uzeo tri boda. Onaj poraz protiv Crvene zvezde se svakako ne može okarakterisati kao neuspeh, ovaj remi sa Pazarom već jeste kiks.

Za kraj, peti poraz Radnika, u Surdulici se radovala Inđija koja je golovima Miljana Ilića sa penala i Stefana Purtića stigla do pobede od 2:0, treće u poslednja četiri kola čime je značajno odmakla od zone ispadanja.

SUPERLIGA, 7. KOLO:

Petak:

Čukarički - Crvena zvezda 1:3 (0:1)

/Savić 84 - Milunović 3, Ivanić 50, Kanga 54pen/

Subota:

TSC - Radnički Niš 1:3 (0:1)

/Lukić 95 - Stojiljković 45, Kojić 72, Đuranović 81/

Radnik – Inđija 0:2 (0:1)

/Ilić 44pen, Purtić 92/

Spartak ŽK – Novi Pazar 1:1 (0:0)

/Maričić 58 - Gordić 93/

Voždovac - Metalac 4:0 (3:0)

/Putinčanin 10, Pantović 17, Ajdinović 42, Nišić 59/

20.00 (1,15) Partizan (9,00) Rad (12,0)

Nedelja:

18.00 (5,50) Javor (3,80) Vojvodina (1,65)

18.00 (1,75) Mladost (3,60) OFK Bačka (4,90)

18.00 (1,95) Napredak (3,50) Zlatibor (3,90)

18.00 (1,70) Proleter NS (3,70) Mačva (5,20)