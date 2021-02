Bajern je pobegao na dvocifrenu prednost jučerašnjom pobedom nad Hertom u Berlinu i poslao poruku svim proitvkandidatima - barem onima koji su se nadali da to jesu - da nema nameru da se odrekne krune. RB Lajpcig je najbliži, ali skupo su ga koštali porazi od Dortmunda i Majnca, odnosno remi sa Volfzburgom u prethodnih pet rundi. Za to vreme Bavarci su pobeđivali i epilog je trenutna komocija trupa Hansija Flika na vrhu.

Pokušaće večeras Bikovi da se ponovo nađu na minus sedam, a za to im je neophodan trijumf u Gelzenkirhenu. Šalke je žalostan ove sezone, ali je uspeo da niz od tri poraza okonča remijem u prošlom kolu protiv Verdera u Bremenu i to je možda znak da su Rudari živnuli i da su rešeni da se "pobiju" za opstanak u Bundesligi. Remi je prihvatljiv, ali pobeda treba ekipi Kristijan Grosa, i to pod hitno, ako želi da izvede jedno od najvećih evropskih bekstava iz zone ispadanja.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ekipa sa najslabijim rezultatima u prvenstvu izgledala je dopadljivije otkako je kormilo preuzeo iskusni švajcarski strateg. Tu nema dileme. Pre tri dana Šalke je ispao iz DFB kupa posle minimalnog poraza od Volfzburga, ali eliminacija mu barem omogućava da se u potpunosti koncentriše na mogućnost čudesnog opstanka.

U međuvremenu je Lajpcig je prošlog vikenda savladao Leverkuzen sa 1:0, a potom pre tri dana osigurao prolaz u četvrtfinale Kupa pobedom nad Bohumom 4:0. To je mnogo verovatniji trofej koji bi Bikovi mogli da osvoje, ali nema dileme da se Julijan Nagelsman ne predaje.

Šalkeu još nedostaje čitav niz igrača zbog povreda, a Bozdogan, Serdar, Renau, Skribski, Ludevig, Sane i Pasijensija su svi nedostupni. Bentaleb je i dalje persona non grata u klubu nakon disciplinskih problema u novembru, a Škodran Mustafi je nedavno stigao i pitanje je da li će odmah da zaigra. Srpski internacionalac Matija Nastasić očekuje se u početnih 11.

U međuvremenu, Lajpcig će u Šalke putovati bez Kevina Kampla, Dominika Soboslaja, Emila Forsberga, Ibrahime Konatea, Benjamina Henrihsa i Konrada Lajmera zbog povrede.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Dortmund u isto vreme gostuje Frajburgu. Domaćin je taman krenuo u "odličnu vožnju" u poslednjih nekoliko meseci, da bi ga sačekao težak raspored i sve upropastio. Tim Kristijana Štrajha nalazio se u seriji od pet prvenstvenih pobeda do sredine januara, kada je morao da igra sa Bajernom i tu je bio kraj veličanstvenog niza Brajsgau Brazilaca. U prethodnoj rundi Frajburg je položio oružje na gostovanju Volfzburgu, koji je dominirao od početka do kraja.

Sa druge strane, Edin Terzić može da odahne posle dve pobede zaredom u proteklih nedelju dana, ali Dortmund još uvek nije ubedljiv na nivou koji bi tim tog kvaliteta trebalo da bude. Nedostaci Milionera u odbrani su očigledni, a čak su primili i dva gola u pobedi nad Paderbornom od 3:2 u DFB kupu sredinom nedelje.

Frajburg će zbog povrede biti bez Salaja, Čang-hona, Itera i Flekena. U međuvremenu, Dortmund će na megdan izaći bez Burkija, Vitsela, Menijea, Zagadua, Azara i Šmelcera zbog povrede.

BUNDESLIGA - 20. KOLO

Petak

Herta - Bajern 0:1 (0:1)

/Koman 21/

Subota

15.30: (4,00) Augzburg (3,50) Volfzburg (1,93)

15.30: (4,70) Frajburg (3,80) Dortmund (1,73)

15.30: (2,05) Leverkuzen (3,50) Štutgart (3,60)

15.30: (2,90) Majnc (3,25) Union Berlin (2,50)

15.30: (7,75) Šalke (4,80) RB Lajpcig (1,40)

18.30: (1,55) Menhengladbah (4,10) Keln (6,00)

Nedelja

15.30: (3,05) Hofenhajm (3,45) Ajntraht (2,30)

18.00: (2,85) Bilefeld (3,05) Verder (2,65)

*** kvote su podložne promenama