Crvena zvezda je zagrizla mnogo što sa sobom nosi i veći rizik neuspeha na fudbalskoj pijaci. Na Marakani su sanjali idealan scenario u kojem bi ove zime doveli Filipa Sinkernagela iz Boda i Aleksandra Dragovića iz Leverkuzena kao kapitalna pojačanja što bi zaista bio podvig vredan poštovanja za sportski sektor Crvene zvezde.

Od starta je bilo jasno da su šanse male, ali Zvezda je makar pokušala da digne lestvicu kvaliteta što se tiče pojačanja iz inostranstva u srpskom fudbalu. Da dovede ozbiljna i proverena imena koja prave razliku. Nije uspela sa Sinkernagelom koji se seli u Votford, a neće uspeti ni sa Aleksandrom Dragovićem. Makar do leta.

Iz Leverkuzena je stigla poruka da Austrijanac srpskog porekla nigde ne mrda do kraja sezone. Direktor Rudi Feler ne želi ni da razmišlja o odlasku austrijskog reprezentativca.

„Njegov odlazak apsolutno više nije tema. I on to zna. Potrebni s nam svi igrači koje imamo. Pogotovo u periodu od februara do marta“, poručio je alfa i omega Farmaceuta.

Dragović je na početku sezone delovao kao otpisan igrač ali mu se potom ukazala šansa koju je oberučke iskoristio.

„U skoro svakoj utakmici koju je igrao, nebitno da li kao bek ili kao štoper, odradio je posao jako dobro. Uvek je tu kada nam je potreban i jedan je od ključnih igrača našeg uspeha“, kaže Feler.

Podsetimo Dragović je došao u Leverkuzen iz kijevskog Dinama za 18.000.000 evra u leto 2016. godine i nije opravdao očekivanja u većem delu staža na Bajareni. U prvoj sezoni je odigrao dvadesetak utakmica u svim takmičenjima da bi u drugoj otišao na pozajmicu u Lester gde takođe nije ostavio neki poseban utisak na desetak mečeva. U trećoj godini ugovora je za Farmaceute odigrao 28 mečeva u svim takmičenjima i ostavio nešto bolji utisak, da bi prošle sezone opet uglavnom imao status rezerviste.

I ovu sezonu je počeo na klupi kao četvrti u štoperskoj hijerarhiji ali je usred povreda dobio šansu u iskoristio je. U poslednjih nekoliko mečeva je bio standardan i igrao je odlično. Povremeno je sa uspehom obavljao posao i kao desni bek. Iako Leverkuzen ima dvojicu skupljih i kvalitetnijih štopera kao što su Ta i Tapsoba, Dragović je uspeo da se izbori za svoj status i da se rotira sa njima u odsustvu iskusnog Svena Bendera koji se povredio. Upravo će Bender na kraju sezone okačiti kopačke o klin i zato u Leverkuzenu sve više razmišljalu o ponudi Dragoviću za novi ugovor umesto da kupuju novog štopera.

Podsetimo, aktuelni ugovor mu ističe na leto i prema njemu zarađuje preko 2.000.000 evra neto po sezoni što na bruto godišnjem nivpou košta Leverkuzen preko 3.500.000 evra. Crvena zvezda ne može da mu ponudi milionski ugovor kakav ima u Nemačkoj i moraće da čeka dalje poteze Leverkuzena. Ako Nemci zaista odluče da zadrže Dragovića i ponude mu novi ugovor, to će biti van Zvezdinih finansijskih domašaja. Navodno je Dragović u ranijim pregovorima sa rukovodstvom crveno-belih izrazio želju da igra na Marakani i za 40.000 evra mesečno.

Ali, bilo je to pre nego što je revitalizovao karijeru u Leverkuzenu i opet sebi digao vrednost. Do leta sigurno ne mrda sa Bajarene, a Farmaceuti se u martu ili aprilu da oduluč da li će mu ponuditi novi ugovor. Zvezda će tada saznati može li da se nada besplatnom Dragovićevom transferu na leto ili može da potpuno zaboravi na njega...

Ali, makar je probala i pokazala u kojem pravcu razmišlja.