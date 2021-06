Kada je fudbal u pitanju, nisu Olimpijske igre takmičenje posebnog značaja, međutim, sigurno da ima mnogo fudbalera kojima bi bila čast da učestvuju na najvećoj sportskoj smotri.

Nadali su se tome ovog leta Mohamed Salah i Ibrahima Konate, ali je Liverpul rešio da odbije molbe nacionalnih saveza Egipta i Francuske, piše dobro upućen portal "Ovo je Enfild" (This is Anfield). Ne žele na Enfildu da pouzdani golgeter i novi štoper propuste veći deo priprema za predstojeću sezonu, te su rekli "ne" pozivima koje su dobili za učešće na Olimpijskim igrama u Tokiju od 23. jula do 8. avgusta.

Jirgen Klop će u tom periodu voditi završne pripreme za izazove koji slede od 14. avugsta, kada kreće Premijer liga, tako da je engleski klub iskoristio pravo da ne dopusti svojim igračima da se odazovu u reprezentacije, jer ovo takmičenje nije u organizaciji FIFA.

Nešto ranije iz Egipta su poručili da su šanse male, ali se ipak nadaju da će Salah moći da pomogne svojim sunarodnicima kao jedan od trojice dozvoljenih igrača u timu starijih od 23 godine.

"Ne želim da kažem da je nemoguće da će Salah igrati na Olimpijskim igrama, ali je teško", istakao je predsednik tamošnjeg saveza, Ahmed Megahed.

On je dodao da Liverpul ne želi da izgubi Salaha na početku sezone, jer će svakako biti bez njega u januaru, kada će učestvovati na Afričkom kupu nacija. To takmičenje je pod okriljem FIFA, tako da klubovi ne mogu da zabrane igračima da se odazovu pozivu.

Što se tiče Konatea, doskorašnji fudbaler RB Lajpciga je bio član francuske selekcije do 21 godine koja je izborila učešće na Olimpijskim igrama u Tokiju tako što je stigla do polufinala Evropskog prvenstva za mlade 2019. godine, te će njemu ova odluka kluba sigurno teže pasti.