Samo četiri koraka ili staza preko trnja: Kako se Partizanu komplikuje put do Lige Evrope

Odluka UEFA da se igra jedan meč u svim fazama kvalifikacija za Ligu Evrope i to da se domaćinstvo određuje žrebom, a ne po koeficijentu, presekla je sve u Humskoj 1.

Trener Partizana Savo Milošević je ovu odluku Evropske kuće fudbala nazvao katastrofalnom po Partizan. Iako crno-beli još ne znaju da li će u kvalifikacije krenuti iz prvog ili drugog kola, što zavisi od ishoda finala Kupa Srbije, ova prinudna promena sistema takmičenja u Ligi Evrope zaista bi mogla da im znatno oteža put do grupne faze.

Pogled na kvalifikacione šešire na današnji dan govori da bi Partizan, da je stanje redovno, bio nosilac i u (eventualnom) prvom (27. avgust), drugom (17. septembar) i trećem kolu (24. septembar), a velike su šanse da bi bio i u četvrtom (1. oktobar). Tu je zasad prvi ispod crte i dovoljno bi mu bilo da jedan favorit ispadne do treće runde ili da se, makar, u Švajcarskoj preokrene situacija na vrhu tabele do kraja šampionata, pa titulu uzme Jang Bojs, a ne Sent Galen. To bi odmah podiglo crno-bele među povlašćene timove i u četvrtoj rundi.

Zbog čega je Milošević rekao da je promena sistema kvalifikacija katastrofalna po Partizan? Zato što će se domaćin mečeva određivati žrebom i tu, teoretski gledano, može da dovede do toga da Parni valjak sve tri ili četiri utakmice igra u gostima! Može, naravno, da bude i domaćin sva četiri puta, ali je u startu onda jasno da je sve to lutrija i da će sreća na izvlačenju biti vrlo bitan, ako ne i najvažniji faktor.

Ako u prva dva kola ne bi trebalo da bude problema za Partizan da li će biti domaćin ili gost, jer su mu mogući rivali zaista slabiji od njega - mada bi i tu moglo da bude „mina“ kakve su Kajrat, Anortozis, Makabi Haifa - situacija se znatno menja u trećoj rundi kvalifikacija. Tu su mogući rivali crno-belih Dinamo Moskva, Apolon, Rems, Alanja, Astra, Hajduk iz Splita, Zorja... Sve su to klubovi protiv kojih bi Partizan u dvomeču bio favorit i davale bi mu se veće šanse za prolaz, ali samo jedan meč i to u gostima protiv ovih rivala – nije šala.

O četvrtom kolu da i ne govorimo. Čak i kada bi se ubacio u grupu nosilaca, mogući protivnici srpskom klubu bili bi Milan, AEK, PAOK, Rendžers, Standard, Hofenhajm, FCSB... Paklen bi bio i dvomeč, šanse 50-50 odsto, a kamoli samo jedan meč na strani. Tu koga sreća pomazi da bude domaćin, biće za ceo korak bliži prolazu dalje.

Iz svega proizilazi da će ovog leta, pogotovo u poslednje dve runde kvalifikacija, biti možda važnije da li si domaćin ili gost nego kako ti se zove protivnik i koliki mu je koeficijent.

Ukoliko bi uspeo da se probije do grupne faze, veliki su izgledi da bi Partizan bio u drugom šeširu na žrebu, a to bi mu davalo lepe mogućnosti da se izbori za evropsko proleće. Ali ovog leta će put do tog uspeha biti trnovitiji nego ikad, iako će biti kraći nego ikad: samo tri (ili četiri) utakmice deliće do grupe.

Ko do njih stigne, imaće čemu da se raduje.