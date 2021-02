Samo nek se igra. Usled nedostatka fudbalskih predstava, prouzrokovanih globalnom pandemijom korona virusa - a svi znamo kakav uticaj i krizu to predstavlja fanaticima u Južnoj Americi - krajem prošle godine neplanirano je organizovan prvi argentinski Liga kup. Da nesreća nikad ne dolazi sama uverili smo se ko zna koji put. Takmičenje, prvenstveno nazvano Profesionalni Liga kup, u jednom trenutku promenio je naziv, u čast jednoj od najvećih legendi ove igre ikada Dijegu Armandu Maradoni, koji je iznenada napustio ovaj svet 25. novembra minule godine. Kao da se to nekako podrazumeva ili uz pomoć nevidljivih sila, upravo njegova Boka je postala prvi osvajač ovog takmičenja, savladavši Banfild u finalu posle boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Tek što se završilo prvo izdanje, pod pokroviteljstvom Profesionalne Lige i Argentinske fudbalske asocijacije, organizovano je i drugo izdanje ovog takmičenja, koje startuje noćas od 23.15 po srednjoevropskom vremenu, za kada je zakazan duel prošlogodišnjeg finaliste Banfilda i Rasinga iz Aveljanede, a koji će biti odigran na travnatoj podlozi stadiona Florensio Sola u Južnoj zoni Buenos Ajresa.

Naziv takmičenja trebalo je ponovo da ponese ime Kup Dijega Armanda Maradone. Ali, iz straha od pravnih pitanja - imena Maradona kao brenda koje pripada javnoj kompaniji sa ograničenom odgovornošću Sattvica, pod kontrolom Matijasa Morle - nekoliko idera u kampanjskoj grupi nije htelo da rizikuje, izbegavajući tako eventualne neprijatnosti, uzimajući u obzir komplikovan pravni slučaj preminulog Maradone. Te je tako takmičenje ponelo prvobitan naziv Profesionalni Liga kup, ili jednostavno Liga kup 2021.

Za razliku od prethodnog izdanja, format novog takmičenja sadržaće 26 klubova, koji će ravnomerno biti raspoređeni u dve zone. Kako zona sadrži 13 ekipa, dakle neparan broj, po jedan klub iz obe svako kolo ostaće bez meča. Međutim, to je rešeno međuzonskim okršajem, koji će se takođe bodovati. Ovakav susret podrazumevaće sukob klasičnih rivala, koji se nalaze u suprotnim zonama. Na primer, Boka i River u jednom trenutku, istovremeno, ostaće bez para u svojoj zoni, te će tako odigrati međuzonski duel. Isti je slučaj sa svim ostalim ekipama koji imaju svoje klasične rivale. Onim klubovima, koji svog rivala nemaju u ovoj kategoriji, nasumično će im biti dodeljen tim iz suprotne grupe.

Fernando Gago, novi trener Aldosivija (©AFP)

Napravljen je i jedan izuzetak u zoni A, gde su, između ostalih, raspoređeni Argentinos Juniorsi i povratnik u elitni rang Platense. Oni održavaju jedno višedecenijsko rivalstvo poznato kao Clásico del Noreste de la Ciudad de Buenos Aires - Severni klasiko grada Buenos Ajresa, koji je poslednji put igran pre više od 20 godina. Ovaj duel očekuje nas već u drugom kolu koje je na programu 21. februara.

Kako je već rečeno, 13 timova podeljeno je u dve zone, gde će se odigrati jednokružan sistem, svako sa svakim. Prva četiri kluba iz obe zone idu u narednu rundu takmičenja. Završna faza igra će se po sistemu direktne eliminacije sa jednim duelom. Četvrtfinala se održavaju na stadionu bolje plasirane ekipe, na primer prvi iz zone A, domaćin je četvrtoplasiranom iz zone B. Dok će se polufinala ipak odigrati na neutralnom terenu, gde će se u slučaju nerešenog ishoda odmah pristupiti izvođenju jedanaesteraca. Samo finale, koje je, ako sve bude proteklo po planu, zakazano za 30. maj, takođe će biti održano na neutralnom terenu, a za razliku od protekle faze, u slučaju da nema pobednika tokom 90 minuta, igraće se produžeci, a potom i na penale ako bude bilo potrebe. Osvajač ovog takmičenja, ostvariće direktnu promociju u Kopa Libertadores 2022. godine.

Kao i u prvom izdanju, ni ovoga puta neće biti ispadanja u niži rang, ali za razliku od prethodnog, bodovi osvojeni prilikom takmičenja, uzimaće se u prosek koeficijenta, kada se 2022. godine bude odlučivalo ko napušta elitni rang. Pojedini klubovi tokom održavanja ovog takmičenja imaće obaveze i u nacionalnom Kupu, ali i na međunarodnoj sceni u okviru Kopa Libertadores i Kopa Sudamerikana, koji sa svojim mečevima startuju već početkom idućeg meseca.

Pored klasičnih i gradskih okršaja, tu su i oni na relaciji prestonica-provincija. Od 26 ekipa koliko ih čine ovo takmičenje, u samom Buenos Ajresu nalaze se njih šest - River Plejt, Boka Juniors, San Lorenco, Urakan, Velez Sarsfild i Argentinos Juniors. Sedam dolazi iz šire zone grada, a gotovo svi su iz Južne zone - Independijente, Rasing, Lanus, Banfild, Arsenal i Defensa i Husticija, sem Platensea koji je sa Severa.

Tu je i standardni dvojac iz La Plate, Estudijantes i Himnasija, kao i dva kluba iz provincije Buenos Ajres, povratnik Sarmijento i Aldosivi. Provincija Santa Fe, kao i u mnogim prethodnim elitnim izdanjima ima četiri predstavnika, Rosario Sentral, Njels Old Bojs, Union i Kolon. Preostalih pet klubova dolaze iz različitih provincija: Taljeres iz Kordobe, Patronato iz Entre Riosa, Godoj Kruz iz Mendose, Sentral Kordoba iz provincije Santjago del Estero i Atletiko Tukuman, naravno iz istoimene provincije Tukuman.

Usled ogromnih poteškoća prouzrokovanih korona virusom, a vezano dalje i finansijske prirode, argentinski klubovi u potrazi su za različitim i dovitljivim načinima da se pojačaju. Tako se veliki broj igrača vratio u svoje matične institucije. Pojedini su, pak, napustili svoje ekipe, a došlo je i do velikih promena na klupama.

Markos Roho, akvizicija Boke (©Reuters)

Nema potrebe naglašavati da su klubovi velike petorke argentinskog fudbala i ove sezone među izrazitim favoritima za osvajanje trofeja. Boka Juniors ima ulogu branioca trofeja i najozbiljniji je kandidat za novi pehar u svojim vitrinama.

Staro lice za kormilom Đenovljana, Migel Anhel Ruso doveden je protekle sezone kako bi Boku vratio na vrh Južne Amerike, međutim u tome ga je omeo brazilski velikan Santos, eliminisavši Boku u polufinalu Kopa Libertadores. U timu sa Bombonjere nije došlo do ozbiljnijih promena. I dalje su tu Karlos Tevez, Mauro Zarate, Kristijan Pavon, Karlos Zambrano, Lisandro Lopes, Karlos Iskijerdos, Esteban Andrada i drugi. Jedina vredna akvizicija je Markos Roho, štoper koji je stigao iz Mančester Junajteda.

Odmah za Bokom sledi i njen večiti rival. Loših godinu dana je iza Rivera. Nisu Milioneri uspeli da dođu do finala prethodnog izdanja Liga kupa, ali što je gore za klub sa Monumentala, nije stigao treći put uzastopno do borbe za pehar u Kopa Libertadores. Eliminisan je u polufinalu od kasnijeg šampiona Južne Amerike, Palmeirasa.

U četu Marsela Galjarda, pored već standardnih prvotimaca poput Rafaela Santosa Borea, Matijasa Suareza, Enca Pereza, Paula Dijaza, Miltona Kaska, Franka Armanija i drugih, pristigao je Agustin Palavesino iz Deportivo Kalija za nešto više od 2.000.000 evra. I to kao direktna zamena za Kolumbijca Huana Fernanda Kintera, koji je pojačao kineski Šenžen za čak 9.000.000 evra.

Dvojac iz Aveljanede, takođe ima svoje interese, posle zaista poražavajućih rezultata iz minule kampanje. Independijente je sezonu ranije, prošao grupnu fazu, ali je u narednoj rundi podbacio, završio na pretposlednjem mestu zone B. Od januara ove godine, Đavole iz Aveljanede predvodi Hulio Sezar Falsioni, nekadašnji legendarni golman Veleza i Amerike iz Kalija. Kao trener osvajao je dva puta argentinsku Primeru 2010. sa Banfildom, a 2012. godine pored lige uzeo je i Kup sa Bokom. Iskusni stručnjak pokušaće da Independijente, koji na nacionalni trofej čeka još od 2002, vrati na pobedničke staze, ali neće imati pomoć legendarnog Havijera Maskerana, koji se penzionisao pre tri meseca.

Rasing je protekle godine definitivno razočarao nastupima. U Liga kupu okončao je učešće posle grupne faze, završivši kao poslednji u grupi A. Donekle se iskupio pobedom u osmini finala nad Flamengom, tada aktuelnim šampionom Kopa Libertadores. Akademce sa klupe predvodi Huan Antonio Pici, koji je uspeo da iz engleskog premijerligaša Brajtona u tim sa El Silindra dovede Matijasa Skelota (31), dok je klupska legenda Lisandro Lopez (37) otišao u MLS, gde će braniti boje Atlanta Junajteda.

Migel Anhel Ruso i Marselo Galjardo (©Reuters)

Od svih velikana čini se da San Lorenco najduže čeka na neki od trofeja. Među popularne Gavranove vratile su se mlade nade koje su prethodnih godinu dana bile na kaljenju širom Južne Amerike. Vezista Karlos Insauralde (22), proveo je godinu dana u Ekvadoru nastupajući za Universidad Katoliku, tu je još i Hose Antonio Deveči (25) iz Audaks Italijana. Od iskusnijih igrača u ekipu sa Novog Gasometra iz Atletiko Nasionala stigao je Dijego Luis Bragijeri. Ekipu je napustio legendarni as Injasio Pjati, kao i Santjago Vergini, nekadašnji igrač Verone, Sanderlenda, Hetafea, Boke Juniors i Burse i prešao u Atletiko iz Tukumana. Tim iz Boeda i ove sezone predvodiće Dijego Omar Dabove, koji će na raspolaganju imati i dobro poznata imena poput Dijega Rodrigeza, Ramona Arijasa, Fabrisija Koloćinija, Đina Perućija, Gabrijela Rohasa i drugih. U prošlosezonskom izdanju, San Lorenco je grupnu fazu završio kao prvoplasirani i to bez poraza, ali je narednu rundu odigrao neporepoznatljivo, kao da to nije bila ista ekipa. Imao je dovoljno vremena Dijego Dabove da pregrupiše svoje redove i pripremi se za novi pohod na tron.

Ozbiljnu pretnju po veliku petorku predstavljaće prošlogodišnji finalista Banfild. Međutim, Zelena bušilica iz Južnog dela Buenos Ajresa u novu sezonu ulazi oslabljena za Horhea Rodrigeza, koji je uz obeštećenje od oko 2.000.000 evra pojačao Estudijantes iz La Plate. U tim sa Florensio Sole vratio se Klaudio Viljagra, koji je prethodnih godinu dana proveo u perunaskom Sport Bojsu. Ipak Banfild je sačuvao veziste i pokretački stroj ekipe, Đulijana Galopoa (21) i Huana Alvareza (25), kao i napadače Kristijana Fontana i Danija Osvalda, nekadašnjeg špica Rome, Sautemptona, Juventusa, Intera, Boke Juniors i Porta.

Ne treba zaboraviti ni finaliste Kopa Sudamerikane za 2020 godinu, Lanus i Defensu. Granate će i ove sezone predvoditi Luis Zubeldija, a u timu sa La Fortaleze i dalje je prekaljeni Hose Sand (40), tu su još i Lautaro Akosta (32), Giljermo Burdiso (32), ali i mlade nade Pedro de la Vega (20), Tomas Belmonte (22), Brajan Agire (20) kao i Aleksandro Barnebei (20), dok je još jedan izdanak mlade škole, Lautaro Valenti (22) prešao u Parmu. Odlazak vredan pažnje je onaj prekaljenog Fernanda Belušija, koji je prešao u Njuels.

Na drugoj strani Jastrebovi iz Florensio Varele, trenutni držalac trofeja drugog po jačini klupskog takmičenja Južne Amerike, još uvek nisu našli rešenje na mestu šefa stručnog štaba nakon što ih je napustio Ernan Krespo, gotovo odmah po osvajanju prvog istorijskog trofeja. On je danas preuzeo kormilo brazilskog velikana Sao Paula.

Maurisio Pelegrino (©Reuters)

Još jedan od ozbiljnijih kandidata i ekipa kojoj je za dlaku izmaklo prošlosezonsko finale, jeste Taljeres iz Kordobe. Taljatele i ove sezone sa klupe predvodi iskusni urugvajski stručnjak Aleksander Medina, čovek koji zna kako se osvajaju trofeji. On je u svom Urugvaju sa Nasionalnom to već činio 2008. i 2012. godine, a pobednički mentalitet pokušava da poseje i sa druge strane Rio de La Plate. Udarna igla tima i dalje je kolumbijski internacionalac Dijego Valojes (24), a odbranom komanduje njegov iskusni zemljak Rafael Perez (31).

Kao potencijonalno iznenađenje može se očekivati tim iz Zapadnog Ajresa. Velez Sarsfild, klub velike tredicije koji svoju šansu poslednjih godina vreba iz senke velikana. Prethodne godine El Fortin je došao do polufinala Kopa Sudamerikane, čime je dokazao da poseduje tim za velike podvige. Na klupi El Fortina nalazi se dobro poznato lice, Maurisio Pelegrino će drugu sezonu zaredom predvoditi tim sa Hose Amalfitanija, a kao i prethodne i ove su mu na raspolaganju Rikardo Senturion (28), Huan Lusero (29), Fransisko Ortega (21), kao i mladi Tijago Almada (21) koga su povezivali sa Mančester Junajtedom.

Pored gore navedenih dobro poznatih imena, još jedno je ponovo osvanulo na argentinskom fudbalskom nebu, ovoga puta u ulozi trenera. Legendarni as Boke Juniors, Rome, Real Madrida, Valensije i argentinske reprezentacije Fernando Gago 16. januara ove godine preuzeo je kormilo Aldosivija u svom prvom trenerskom angažmanu. Uvek neugodne Ajkule iz Mar del Plate, postaće još ozbiljnija pretnja po prestoničke ekipe.

Iz poslednjeg izdanja mogli smo da primetimo i ozbiljno suprotstavljanje Urakana, a posebnu pažnju treba obratiti i na dvojac iz Rosarija. Sentral i Njuels jedina su dva kluba koji su titulu prvaka Argentine izmestila iz Buenos Ajresa u provinciju Santa Fe. Naravno, ne treba naglašavati da je jedna od večitih misterija Kolon, sa svojim stadionom popularnom prozvanim "Groblje slonova", a vi razmislite zbog čega je poneo baš ovakav nadimak.

ARGENTINA, LIGA KUP - 1. KOLO

Petak

23.15: (2,60) Banfild (2,95) Rasing (2,80)

Subota

01.30: (2,65) Kordoba (2,85) Kolon (2,85)

01.30: (2,35) Union (3,10) Atletiko Tukuman (3,00)

21.10: (2,50) Aldosivi (3,00) Godoj Kruz (2,90)

21.10: (1,95) Taljeres (3,25) Patronato (3,80)

23.20: (2,10) Velez (3,00) Njuels (3,70)

Nedelja

01.30: (2,00) San Lorenco (3,20) Arsenal (3,70)

21.10: (2,25) Defensa i Hustisija (3,00) Urakan (3,30)

23.20: (1,70) Boka Juniors (3,45) Himnasija LP (4,90)

Ponedeljak

01.30: (4,20) Estudijantes (3,35) River Plejt (1,83)

23.15: (2,90) Rosario (2,85) Argentinos Juniors (2,60)

Utorak

01.30: (2,50) Independijente (2,90) Lanus (3,00)

Odloženo

Platense - Sarmijento

Piše: Đorđe RADONJIĆ