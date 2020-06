Samoposluživanje u finalu Kupa Italije, nastavak Premijer lige i konačno - košarka!

Pred vama je nova epizoda Mozzart Njuzza u kojoj vas naša Ivana Milićević vodi kroz najvažnije vesti iz sveta sporta, uz pomoć kolega iz Mozzart Sporta, kao i dopisnika iz Rima i Madrida.

Glavna današnje teme stižu iz Italije, gde se igra finale kupa, i iz Engleske, gde se konačno, posle 100 dana nastavlja Premijer liga.

Željko Pantelić iz Rima najavljuje specifičan duel na Olimpiku između Napolija i Juventusa u borbi za prvi značajniji fudbalski trofej posle korone.

„Biće ovo vrlo neuobičajeno. Pogotovo ceremonija posle meča jer smo ovih dana širom sveta već videli dosta mečeva bez publike. A na ceremoniji će igrači sami uzimati pehar i medalje. Biće to vrlo zanimljivo videti“, rekao je Pantelić za Mozzart Njuzz, ističući i ljutnju trenera Napolija Mauricija Sarija kome su novinari ovih dana zamerali da nije osvojio dosad nijedan važniji trofej.

Od ostalih vesti iz Italije izdvajamo potpis Filipa Stankovića, sina trenera Zvezde Dejana, na prvi profesionalni ugovor sa Interom, kao i činjenicu da će Zlatan Ibrahimović biti spreman za nastavak Serije A za vikend.

Što se Engleske tiče, u fokusu je nastavak Premijer lige posle 100 dana, i to večerašnjim utakmicama Mančester Siti - Arsenal i Aston Vila - Šefild Junajted.

„Zanimljivo je da je Aston Vila porazom od Lestera praktično zatvorila Premijer ligu pre korone, a evo, večeras protiv Šefilda je ponovo otvara. To je klub koji je u ogromnim problemima, preti mu povratak u Čempionšip, i biće interesantno da vidimo da li je tokom pauze došlo do nekih promena na bolje. Više pažnje na Ostrvu naravno privlači meč Sitija i Arsenala, ali ono što je glavna tema jeste Markus Rašford i njegova borba da deca iz najsiromašnijih engleskih porodica imaju kvalitetne obroke u školama tokom leta“, istakao je Bojan Đurić, koji je bio zadužen za Englesku, s obzirom na to da je Neven Cvijanović na putu iz Zagreba ka Zadru, odakle će narednih dana izveštavati sa Adrija Tura.

A sjajne vesti za ljubitelje košarke saopštila je Ognjenka Marić iz Madrida:

„Nastavlja se večeras ACB liga i to je prva značajnija košarkaška liga koja se nastavlja posle korone u celom svetu. Biće to vrlo zanimljiv sistem, i vrlo interesantni uslovi u kojima će se mečevi odigravati. Ono što je najvažnije jeste da neki tim u samo sedam mečeva može da postane prvak Španije“, rekla je Ognjenka, a više o samom sistemu takmičenja i strogim pravilima zaštite od virusa korona pogledajte u videu.

Danas nema mnogo sporta u Srbiji, ali je jedna vest od juče popodne privukla pažnju:

„Fudbalski savez je odlučio da se finale kupa igra u Nišu. Bili su u igri Jagodina i Subotica, ali je izbor ipak pao na Čair i to je razljutilo navijače Vojvodine koji su saopštili da neće ići u Niš“, javlja Darjan Nedeljković, novinar Mozzart Sporta.

Detaljnije o svemu pogledajte u današnjem Mozzart Njuzzu…