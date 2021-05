Šampanjac je na ledu, a kruna će uskoro biti na glavi! Sve je spremno za krunisanje novog šampiona Engleske, a to će pre ili kasnije biti - Mančester Siti. Posle rutinskog trijumfa na Selhurst Parku to bi teoretski moglo da se dogodi već u nedelju popodne, pod uslovom da Liverpul pobedi Mančester junajted na Old Trafordu.

Pep Gvardiola će možda već ovog vikenda upisati svoj deseti jubilarni trofej na klupi Mančester Sitija, ujedno i 31. pehar u prebogatoj trenerskoj karijeri! Treću titulu prvaka Engleske, isto toliko pehara nacionalnog šampiona već ima u Španiji sa Barselonom i Nemačkoj s minhenskim Bajernom... Na Etihad je stigao leta 2016. i za ovih pet godina piše istoriju kluba iz Mančestera, a trenutna zaostavština je zaista brutalna jer pored desetog pehara, Siti je na 288 utakmica pod njegovom komandom danas stigao do jubilarnog 700. gola što znači 2,4 gola po meču! Da ti pamet stane...

Još jedan veliki jubilej beleži i Serhio Aguero. Živa legenda Mančester Sitija stigla je do 255. pogotka u najvećim evropskim ligama (73 u Primeri, plus 182 u Premijer ligi), čime se svrstao na 15. mesto večnoj listi strelaca kraj čuvenih engleskih gogetera Neta Lofthausa i Dejvida Džeka, te Francuza Bernara Lakomba. Čovek koji je celim svojim bićem utkao sebe u istoriju Mančester Sitija na leto će okrenuti novi list, ali kako stvari stoje - planira da ode u najvećem stilu. Danas je to učinio s fantastično plasiranom loptom sa udaljenosti od preko 20 metara, čime je konačno probio barijeru ispred gola Guaite.

Nijednog trenutka se nije sumnjalo u Sitijevu pobedu, bilo je pitanje samo s kojim će rezultatom da se završi meč u Londonu. Iako već u utorak sledi meč sezone protiv Pari Sen Žermena u Mančesteru, Gvardiola je na Kristal Palas izveo izuzetno jaku postavu, ali uz određene promene pošto su na klupi ostali De Brujne, Dijaš, Foden, Gundogan, Marez, Silva... S obzirom na to koliki fond igrača ima na raspolaganju Gvardiola, sebi je mogao da pruži takav luksuz da mu šestorica važnih igrača odmaraju i da za ceo meč izvrši samo jednu izmenu! I to da uvede Aleksandra Zinčenka umesto Fernandinja. Jasno je Pep stavio svima do znanja da će s istim snagama da napadne PSŽ kod kuće, baš kao u ovu sredu kada je odneo pobedu rezultatom 2:1.

Kristal Palas je uspeo da odoli gotovo sat vremena, ali kada je Aguero prosuo delić svog igračkog kvaliteta na teren sve se okrenulo naglavačke za domaćina. Jer, samo dva minuta kasnije Feran Tores je zakucao loptu pod prečku za 2:0 kojim je doveo Siti nadomak šampionske titule. Sitijev teror nad Palasom završio se tu, a moglo je komotno da bude još nekoliko golova s obzirom da su gosti sa severa za ceo meč uputili čak 20 šuteva ka golu! Doduše, samo tri su išla u okvir, a dva su otišla iza Guaitinih leđa.

Na Etihadu mogu sada samo da prekrste ruke i noge, opuste se i sačekaju ishod derbija koji će se odigrati nedaleko odatle. Kako bi to bilo interesantno - da šampion sada uruči titulu drugom...

PREMIJER LIGA - 34. KOLO

Petak

Sautempton - Lester 1:1 (0:0)

/Vord Praus 61pen - Evans 68/

Subota

Kristal Palas - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Aguero 57, Tores 59/

16.00: (2,25) Brajton (3,30) Lids (3,25)

18.30: (1,50) Čelsi (4,00) Fulam (7,50)

21.00: (2,05) Everton (3,45) Aston Vila (3,60)

Nedelja

15.00: (3,40) Njukasl (3,40) Arsenal (2,15)

17.30: (2,75) Mančester junajted (3,25) Liverpul (2,60)

20.15: (1,30) Totenhem (5,20) Šefild junajted (11,0)

