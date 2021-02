Prvo pojačanje Kadiza ove sezone, Ivan Šaponjić, predstavljen je danas posle jutarnjeg treninga. Srpski napadač stigao je na pozajmicu iz Atletiko Madrida, do kraja sezone. On je već debitovao i to baš protiv tima koji vodi Čolo Simeone.

Šaponjić radi sa trenerom Alvarom Serverom već skoro dve sedmice, ali nije mogao ranije da debituje. Već sada zna šta se od njega traži.

"Razgovarao sam malo sa trenerom. Treninzi su teški i fokusirani smo na svaku utakmicu. Motivisan sam i spreman. Postoji dobar odnos sa saigračima. Radiću veoma vredno. U Atletiku nisam igrao mnogo, ali sam trenirao jako za godinu i po dana. Veoma sam motivisan da igram", rekao je Šaponjić, a prenosi As.

Šaponjić je dodao da dobro sarađuje sa Negredom i Lozanom, te da su oni dobri igrači, ali i da će trenirati vredno kako bi bio spreman da pomogne timu.

Dobio je pitanje i oko toga koji su njegovi najveći kvaliteti u igri.

"Ne volim da pričam o sebi, ali moje najveće umeće je igra glavom i osećaj za gol", rekao je Šaponjić.

Šaponjić je dodao da poznaje istoru Kadiza, da je to istorijski klub kroz koji su prošli sjajni fudbaleri poput Kika ili Magika.

Na kraju je dodao da je cilj kluba da ostane u ligi i da se dobro snađe u novom timu.