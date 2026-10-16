Savić stao u odbranu kolega: Samo se treneri menjaju, da li još neko preuzima odgovornost?

„Očekuje nas zahtevna utakmica, protivnk je jasan, precizan i dobro utreniran. Znamo šta nas očekuje i šta treba da damo da bismo osvojili tri boda. Biće ovo duel dve ekipe koje su u vrhu tabele, nadam se da će u skladu sa tim doći i mnogo navijača, jer su nam potrebni kako bismo upisali nova tri boda“, počeo je šef struke Novosađana i prokomentarisao činjenicu da je Radnički u prethodnih par mečeva uglavnom od starta meča uspevao da nametne svoj ritam protivniku.

„Ne bi trebalo nijednu ekipu pustiti da nametne svoju igru, pa ni Radnički. Imaju svoje kvalitete, veoma su intenzivni i uz pomoć te intenzivnosti neke utakmice prelome, pa daju i veliki broj golova. Ali, imamo i mi naših kvaliteta. Kao i u svakom meču, njihove prednosti treba da svedemo na minimum, a naše istaknemo u prvi plan.“

Govorio je Savić i o ustaljenom trendu u srpskom fudbalu, gde su trojica njegovih kolega smenjena u roku od tri dana.

„I dalje je kod nas jedino bitno šta se desilo za vikend. Ako si pobedio - dobro je, ako si izgubio - loše je. Nažalost, ostali smo na tome i zbog toga se dešava taj broj smena. Ali, dešavalo se i na početku sezone, posle prva četiri kola je Zemun smenio trenera nakon što je ušao u ligu. Verovatno su očekivali da budu među prva četiri, iznenadili su se kada nisu bili i smenili su trenera“, ironičan je strateg iz Beograda.

„Takva je situacija kakva je i ne možemo kukati. Trebalo bi da razmislimo svi zajedno, jer mi treneri na kraju krajeva ne donosimo te odluke, već radimo naš posao najbolje što znamo i to je do nas.“