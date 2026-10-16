Savić stao u odbranu kolega: Samo se treneri menjaju, da li još neko preuzima odgovornost?
Vreme čitanja: 4min | pet. 16.10.26. | 13:57
„I dalje je kod nas jedino bitno šta se desilo za vikend; ako si pobedio – dobro je, ako si izgubio – loše je“, ističe trener Vojvodine
Tek što su Lale sumirale utiske iz pobede nad niškim Radničkim (4:1), dolazi im, ove sezone znatno bolji, klub istog imena iz Kragujevca (subota, 17.00). Iako je ekipa Feđe Dudića ubedljivo poražena na Čika Dači od Crvene zvezde (0:3), Kragujevčani su u dosadašnjem toku sezone pokazali da mogu da budu veoma neugodan rival.
Toga je svestan i trener Vojvodine Marko Savić, koji smatra da će se u subotu na Karađorđu odigrati jedan od derbija 12. kola Mozzart Bet Superlige.
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„Očekuje nas zahtevna utakmica, protivnk je jasan, precizan i dobro utreniran. Znamo šta nas očekuje i šta treba da damo da bismo osvojili tri boda. Biće ovo duel dve ekipe koje su u vrhu tabele, nadam se da će u skladu sa tim doći i mnogo navijača, jer su nam potrebni kako bismo upisali nova tri boda“, počeo je šef struke Novosađana i prokomentarisao činjenicu da je Radnički u prethodnih par mečeva uglavnom od starta meča uspevao da nametne svoj ritam protivniku.
„Ne bi trebalo nijednu ekipu pustiti da nametne svoju igru, pa ni Radnički. Imaju svoje kvalitete, veoma su intenzivni i uz pomoć te intenzivnosti neke utakmice prelome, pa daju i veliki broj golova. Ali, imamo i mi naših kvaliteta. Kao i u svakom meču, njihove prednosti treba da svedemo na minimum, a naše istaknemo u prvi plan.“
Govorio je Savić i o ustaljenom trendu u srpskom fudbalu, gde su trojica njegovih kolega smenjena u roku od tri dana.
„I dalje je kod nas jedino bitno šta se desilo za vikend. Ako si pobedio - dobro je, ako si izgubio - loše je. Nažalost, ostali smo na tome i zbog toga se dešava taj broj smena. Ali, dešavalo se i na početku sezone, posle prva četiri kola je Zemun smenio trenera nakon što je ušao u ligu. Verovatno su očekivali da budu među prva četiri, iznenadili su se kada nisu bili i smenili su trenera“, ironičan je strateg iz Beograda.
„Takva je situacija kakva je i ne možemo kukati. Trebalo bi da razmislimo svi zajedno, jer mi treneri na kraju krajeva ne donosimo te odluke, već radimo naš posao najbolje što znamo i to je do nas.“
Međutim, 42-godišnji trener ističe da se na takvu sitruaciju navikla struka u Srbiji i da im to ne predstavlja dodatni pritisak u radu.
„Naravno, pričam u svoje ime, ali sam dobar sa svim kolegama koji su u poslednjih par dana ostali bez angažmana. Mi se koncentrišemo na sebe, da radimo u bilo kojim uslovima, najbolje što možemo. Na kraju neko treba da nas oceni, kaže da li je to dobro ili nije, da nas ostavi u tom poslu ili da kaže da idemo dalje. Nije do nas. Imate i drugih ljudi u klubovima koji treba da preuzmu odgovornost. Da li je preuzimaju? Ne znam. Pojedini klubovi promene četiri do pet trenera u toku godine. Samo se treneri menjaju, samo su oni problem. Svi drugi ostaju u klubu. Takva je situacija kod nas u fudbalu, a i u Evropi postoji ta tendencija. Moramo da radimo najbolje što možemo, pa vas cenite vi novinari, navijači i na kraju klub“, zaključio je Marko Savić.
Svoja očekivanja od predstojećeg susreta izneo je i napadač Lala Stefan Stanisavljević.
„Veoma zahtevna utakmica, koja će se igrati na rezultat. Smatram da je ekipa Radničkog veoma agresivna i motorički sposobna, gde će se svih 90 minuta igrati na visokom nivou. Znamo njihove mane i prdnosti i nadamo se da ćemo to iskoristiri“, rekao je momak iz Jagodine i objasnio koliko mu znači pogodak koji je postigao prošlog vikenda na Čairu.
„Iskreno, gol mi mnogo znači, videli ste kako sam ga proslavljao. Na ličnom planu mi je posebno značio i nadam se da će biti još golova u budućnosti“, završio je Stanisavljević.
MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO
Petak
17.00 (2.20) Radnik Surdulica (3.35), Radnički Niš (3.35) MOZZART RELAX
Subota
15.00 (1.43) Čukarički (4.30) Zemun (6.75) MOZZART RELAX
17.00 (1.65) Vojvodina (3.80) Radnički Kragujevac (4.70) MOZZART RELAX
19.00 (3.60) Mačva (3.45) OFK Beograd (2.05) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00 (2.50) Novi Pazar (3.30) IMT (2.85) MOZZART RELAX
16.00 (1.08) Crvena zvezda (13.0) Mladost Lučani (20.0) MOZZART RELAX
18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.60) Partizan (2.85) MOZZART RELAX
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