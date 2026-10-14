Sedmorica smenjenih i jedna odbijena ostavka

Od početka sezone menjala su i dva vodeća kluba na tabeli: Crvena zvezda je posle ostavke Dejana Stankovića izabrala Alberta Rijeru, dok je Vojvodina nakon rastanka sa Miroslavom Tanjgom i to posle prvog kola dala poverenje Marku Saviću.

Za smenu trenera u ovih 11 kola odlučio se „fenjeraš“ Zemun, gde je umesto Miljana Kuljića došao Đorđi Mojsov, a posle njega i OFK Beograd Mozzart Bet, iz kojeg je otišao Jovan Damjanović, a došao Radoslav Batak.

Imali smo u međuvremenu i jednu odbijenu ostavku: Saša Ilić je hteo da napusti Partizan posle poraza u Lučanima, ali na nagovor navijača i uprave kluba je pristao da je povuče, pa je i dalje na klupi crno-belih.

Nervoza već drma klubove srpskog elitnog ranga, iako je ciljna ravnina još jako daleko – ima sedam meseci do nje. Ipak, izgleda da su svima još pred očima traume iz prethodne sezone, kada je mimo svih očekivanja ispao TSC, a uz njega i Javor, dok se Mladost, iako već prežaljena, spasla u poslednjim minutima sezone. Spartak i pogotovo Napredak su šanse za spas prosuli dosta pre kraja...

Strah od ispadanja u niži rang je ove sezone veći nego ikada. Jer, ponovo četiri odlaze u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije, a tamo će od naredne takmičarske godine biti – krkljanac. Evo i u ovoj se Spartak i Napredak muče i predaleko su od zone povratka u elitni rang.

Tako da je trenerska vrteška tek krenula da vrti i neće biti nikako iznenađenje da počne da ubrzava kako se finiš bude bližio.

A, očigledan je obrazac: mladi treneri odlaze, dobijaju otkaze i zapeti kao puška čekaju stariji, iskusniji, da „spasavaju“ stvar. Pa se tako danima unazad najčešće pominju Nenad Lalatović, Tomislav Sivić, dežurni vatrogasci u godinama za nama.

Ili kao što bi jedan iskusni trenerski vuk pre neku godinu u internom razgovoru na primedbu da je ponovo počeo sezonu bez kluba, rekao:

„Biće posla u septembru koliko hoćeš“.

Sad je oktobar, posle duže nego ikad prvenstvene pauze, ali opaska stoji...