Savo pred Čuku: O tri najvažnije utakmice, Sadikovoj ceni, karakteru Strahinje Pavlovića i snu o Evroligi

Ostale su još tri utakmice do kraja sezone za Partizan. U prvenstvu će se u dve naredne boriti da zadrži drugo mesto ispred Vojvodine, a na kraju će se ponovo sa Vojvodinom sudariti u finalu Kupa.

Prvo od ta tri crno-bela „finala“ je u nedelju u Humskoj, gde će u goste doći Čukarički. Brđani su ostali bez šansi da se domognu Evrope, tako da za njih ovaj duel neće imati takmičarski značaj. Ali, trener Partizana Savo Milošević će učiniti sve da ne dozvoli njegovim pulenima da ih ta činjenica uspava.

„To što Čukarički nema takmičarski motiv videli smo prošle nedelje protiv Spartaka da ne mora ništa da znači. Jer, svi žele da pobede Partizan. Te ekipe su rasterećene, a tada igraju najbolje“, opominje Milošević.

Brđani se testirali: U Čukaričkom nema korone

Za tri naredne utakmice Parni valjak ima imperativ da dobije sve tri.

„Imamo razlog da se borimo u ligi i Kupu. Nama sezona nije završena, to sam momcima rekao odmah posle derbija. Ono što nas čeka, tri naredne utakmice su najbitnije. Svi moramo da budemo svesni da epilog ove sezone određuje i početak naredne. Trudiću se da usadim to igračima u glavi i da na taj način shvate naredne utakmice“.

Promena u timu će biti, ali „koga zmija ujede“...

„U ove dve utakmice sigurno će šansu dobiti neki momci koji nisu imali veliku minutažu, ali probaću da izbegnem velike rotacije, jer nas je to koštalo ove sezone. Strahinja Pavlović ne može da igra zbog kartona“.

Neke promene u timu će biti iznuđenog karaktera.

„Zdravstveni bilten je dobar. Svi smo se pribojavali žešćih povreda nakon pauze, a to se nam dogodilo sa mladim Lakčevićem u Subotici. Ove sitne povrede uvek imamo, to nije zabrinjavajuće. Stojković će, nadam se, biti spreman za poslednje dve utakmice, Sadik za sve, a ostali nisu ni imali problema. Ostojić se oseća dobro, njegovo koleno je na sreću izdržalo. Ima rasekotinu, moglo je da bude gore, imao je sreću i svi mi s njim, da ne doživi težu povredu“.

Do polufinala Kupa sa Zvezdom delovalo je da je pored igre došlo do nekih „prekida“ i u međusobnim odnosima u timu. Obećao je Milošević da će se i oko toga potruditi.

„Rekao sam da ćemo probati u okviru porodice da rešimo neke problemčiće, pa i taj. Mislim da se videlo na derbiju da smo uspeli“.

Posle derbija najviše se pričalo o dvojici igrača: Umaru Sadiku i Strahinji Pavloviću. Štoper je već prodat Monaku, a za napadača je interesovanja sve više.

„Sadikova cena može i hoće da poraste. Ne bih licitirao kolika će da bude, rekao sam u decembru da neće otići za manje od 15.000.000 evra i svi su se čudili. Nije isključeno da sad bude veća“.

Pavlović u duelu sa Boaćijem

Iako je svestan da Partizan živi od prodaje fudbalera, utisak je da Miloševića duša boli što iz kluba odlazi Strahinja Pavlović. Derbi u Kupu je odigrao – doktorski.

„Radimo od decembra na dovođenju igrača koji će zameniti Pavlovića. Inače, kada imate takvog momka i takvog igrača, tako specifičnog, ne trudite se da nadoknadite njegov odlazak, teško je naći takvu zamenu, zato i Strahinja i vredi toliko. Probaćemo sa drugim profilom igrača. Kapitenska traka na njegovoj ruci u finišu derbija je bila odluka igrača na terenu, da mu se oduže, jer svi imaju u glavi tu činjenicu da je on odavno završio transfer i da je mogao drugačije da se ophodi prema obavezama i prema ekipi. Momci u timu sve to najbolje vide. Taj potez je, po meni, odraz ambijenta i odnosa u ekipi i na to sam ponosan“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

MISTERIJA LAKČEVIĆ

Težu povredu doživeo je Nikola Lakčević na utakmici u Subotici. Jasno je da je sezonu završio, ali i dalje se ne zna kolika ga pauza čeka.

„Očekujem u toku dana konačnu dijagnozu. Prvi snimak i dijagnoza su bile loše, upućivali su da se radi u povredi prednjih ukrštenih ligamenata, a to je najgora povreda, čekalo bi ga pet-šest meseci pauze. Ali, njegova klinička slika deluje potpuno drugačije, simptomi koje ima. Na derbi je došao na nogama, uz vrlo mali bol, što nije tipično za nekog ko ima takvu povredu“.

SAN JE EVROLIGA OD JESENI

I bez pitanja na tu temu, Savo Milošević se osvrnuo na podršku koju je njegov tim u sredu u Humskoj imao od košarkaša Partizana.

„Želim da se još jednom zahvalim mom kolegi Trinkijeriju i košarkašima, koji su ponovo došli da nas podrže, prepoznajući situaciju koja je bila bitna za igrače, navijače. Takva podrška znači mnogo. Mi smo imali nameru da njih bodrimo, ali je korona to sprečila. Vidim da će možda neke ekipe da odustanu od Evrolige, a ja imam i dalje san da će Partizan igrati u tom takmičenju sledeće godine, jer to zaslužuje“, podvukao je Savo Milošević.