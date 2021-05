Mogu li Uroš Đurđević i Nikola Čumić do Primere? Sami su sebe udaljili od toga remijem sa Fuenlabradom (0:0), pa sada Rajo Valjekano kontroliše to poslednje mesto koje vodi u plej-of Segunde i kolo pre kraja drži sve u svojim rukama. Sporting Hihon bi morao danas od 21.00 da pobedi Almeriju i da se nada da Rajo neće osvojiti čitav plen kod kuće protiv Luga.

U španskoj drugoj ligi je dosta toga već jasno. Espanjol i Majorka će igrati sledeće sezone u Primeri, dok će za preostalo mesto da se bore Leganes, Almerija, Đirona i šestoplasirani tim, Rajo ili Sporting. U treći rang će Albesete i Kasteljon, kao i još dva tima koji završe na 19. i 20. poziciji. Za sada su tamo Logronjes i Sabadelj, mada nisu bezbedni ni Alkorkon i Lugo.

21.00: (1,92) Sporting Hihon (3,45) Almerija (4,10)

Upravo na to računaju igrači Sportinga. Lugo putuje u predgrađe Madrida sa ciljem da osvoji bodove koji mu garantuju spas. Svaki drugi ishod mogao bi da ih košta opstanka. Kako ni Raju ne odgovara remi, oba tima će da skinu rukavice, pa ko duže ostane na nogama.

Do sada nisu Rajo i Lugo igrali preterano atraktivne mečeve. Na sva četiri prethodna njihova duela viđen je uvek isti rezultat, 1:0 za onu ekipu koja je bila domaćin. Dakle, po dva puta su obe ekipe osvojile tri poena.

Sporting Hihon takođe ima težak zadatak, na papiru možda i teži. U goste mu dolazi Almerija, za koju igraju bivši igrači Partizana, Radosav Petrović i Umar Sadik.

Nigerijac i Đurđević se bore za titulu najboljeg strelca lige. Čelnu poziciju drži Raul de Tomas iz Espanjola sa 23 postignuta pogotka, centarfor crnogorske reprezentacije ga prati sa 22, a Sadik je postigao 20. Almerija je u prošlom kolu obezbedila plasman u plej-of, tako da sada može da igra rasterećeno.

Prošle sezone najbolji strelac Segunde bio je Kristijan Stuani, koji je postigao 27 golova za Đironu. Pre njega najbolji su bili Alvaro Himenez (Almerija) sa 20, Haime Mata (Valjadolid) sa 33 i Hoselu (Lugo) sa 22 pogotka.

21.00: (1,70) Rajo Valjekano (3,70) Lugo (5,20)

Đurđevića još jedan gol deli i od toga da izjednači rekord koji je u sezoni 2013/14 postavio Stefan Šćepović. Sadašnji napadač Malage je najefikasniji srpski igrač u Segundi u jednoj sezoni. Tada ipak nije osvojio Zlatnu kopačku, ona je pripala Borhi Vigeri iz Alavesa, strelcu 25 golova.

Velika je šteta što je Čumić izgubio minutažu u Sportingu tokom prolećne polusezone. Igrao je mladi reprezentativac Srbije standardno, sve do kraja februara, kada je preseljen na klupu. Od tada je uglavnom igrao tek po 15-20 minuta, a u poslednje vreme ni toliko.

Na dva od prethodna tri meča nije ni bio u protokolu, protiv Fuenlabrade je meč gledao sa klupe. To je razumljivo, s obzirom na to da on nije igrač Sportinga, već je tu samo do kraja sezone na pozajmici iz Olimpijakosa. Nije zato čudna odluka trenera Davida Haljega da nekim drugim igračima pruži veću šansu.

ŠPANIJA 2 - 42. (POSLEDNJE) KOLO

Subota

Tenerife - Ovijedo 2:2 (0:1)

/Sol 51 (pen), Suso 77 (pen) - Sančez 7, Blanko 90+3/

Nedelja

21.00: (2,95) Albesete (3,30) Fuenlabrada (2,45)

21.00: (2,45) Alkorkon (3,20) Espanjol (3,00)

21.00: (3,05) Kartagena (3,05) Đirona (2,50)

21.00: (1,92) Sporting Hihon (3,45) Almerija (4,10)

21.00: (1,80) Malaga (3,45) Kasteljon (4,80)

21.00: (4,10) Mirandes (3,45) Sabadelj (1,92)

21.00: (5,20) Ponferadina (3,70) Majorka (1,70)

21.00: (1,70) Rajo Valjekano (3,70) Lugo (5,20)

21.00: (1,52) Logronjes (4,10) Las Palmas (6,75)

21.00: (3,25) Saragosa (3,10) Leganes (2,35)

