Fudbalska opservatorija CIES objavila je najnoviju analizu vrednosti klubova u Ligama petica po visini uloženog novca za sastavljanje aktuelnih timova i rezultati ne predstavljaju nikakvo iznenađenje – Mančester Siti ostao je na vrhu liste u poređenju s sezonom 2020/21!

Šampion Engleske najskuplji je tim sveta i jedan od dva čija vrednost prevazilazi granicu od MILIJARDU evra. Tačnije, procenjeno je da je Siti uložio 1.080.000.000 evropskih novčanica kako bi sastavio tim koji sada ima. U poređenju sa prošlom godinom ostvaren je porast za 44.000.000 evra – za sezonu 2020/21 procenjena vrednost bila je 1.036.000.000 evra – što je potpuno logično gledajući da je Pep Gvardiola ovog leta dobio bombastično pojačanje od 117.000.000 evra u liku Džeka Griliša.

Odmah iza Sitija nalazi se gradski rival Junajted koji je značajno umanjio zaostatak i dolazi se do zaključka da je u tim uloženo 1.023.000.000 evra, što je skok za cirka 179.000.000 evropskih novčanica u odnosu na prethodnu sezonu. Razlika u vrednosti dva giganta iz Mančestera smanjila se sa prošlogodišnjih 192.000.000 na 57.000.000 evra u ovom momentu. Crveni đavoli su ovog leta potrošili ozbiljan novac kako bi doveli Džejdona Sanča za 90.000.000 evra, pa Rafaela Varana za skoro 50.000.000 i naravno Kristijana Ronalda za nešto preko 20.000.000 evra.

Lionel Mesi u PSŽ (©Reuters)

Junajted je na listi preskočio Pari Sen Žermen koji se sada nalazi na trećoj poziciji sa 939.000.000 evra. Uprkos tome što je ovog leta doveo Lionela Mesija, Đanluiđija Donarumu, Serhija Ramosa, Žoržinja Vajnalduma i ostale superzvezde svetskog fudbala, PSŽ se podigao na 939.000.000 evra, odnosno samo za 51.000.000 evra gledajući prošlogodišnji bilans. Najviše novca francuski gigant dao je za kupovine bekova – Ašraf Hakimi plaćen je 60.000.000 evra bez bonusa, plus još 7.000.000 evra za pozajmicu Nuna Mendesa koji bi na kraju mogao da košta još 40.000.000 evra.

Četvrto mesto zauzima Real Madrid koji je katapultirao vrednost ekipe za 79.000.000 evra i sada je na 787.000.000 evropskih novčanica, čime je preskočio Barselonu i Čelsi. Kraljevski klub je najveći novac investirao u supertalentovanog Eduarda Kamavingu – oko 30.000.000 evra bez bonusa. Aktuelni šampion Evrope sada je petoplasirani uz vrednost tima od 780.000.000 evra, što je za 17.000.000 evra više gledajući isti momenat prošle godine. S tim što treba uzeti u obzir da je Čelsi oborio klupski rekord i platio 115.000.000 evra za Romelua Lukakua. Ipak, Lukakuova kupovina amortizovana je prodajom Tamija Abrahama Romi za 40.000.000 evra, Kurta Zume Vest Hemu za 35.000.000, Fikaja Tomorija Milanu za 30.000.000...

Nasuprot ostalih, Barselona je zbog dobro poznatog finansijskog haosa značajno izgubio na vrednosti. Pre godinu dana katalonski velikan bio je na 826.000.000 evra, dok je posle odlazaka Lionela Mesija, Antoana Grizmana, Miralema Pjanića i ostalih na “samo“ 578.000.000 evra, što je dovoljno za devetu poziciju na listi.

Romelu Lukaku u Čelsiju (©Reuters)

Čelsiju u leđa gledaju Liverpul čiji tim kumulativno košta 672.000.000 evra – plus od 6.000.000 u odnosu na takmičarsku 2020/21 –, sledi Juventus sa 657.000.000 evra – plus od 63.000.000 evra –, dok su među deset najvrednijih timova na svetu još dva s Ostrva. Arsenal je ispred Barselone na 630.000.000 evra – plus od 40.000.000 evra – pošto je za pojačanja potrošio preko 170.000.000 evra, dok je Totenhem na desetoj poziciji sa 551.000.000 evra, što je uvećana vrednost za 72.000.000 evropskih novčanica.

Ono što možda i najviše iznenađuje jeste da je Everton po vrednosti od 467.000.000 evra ispred minhenskog Bajerna koji je na “samo“ 421.000.000 evropskih novčanica. Ispred Evertona, a iza Totenhema je prvak Španije Atletiko Madrid koji se procenjuje na 482.000.000 evra.

Još nekoliko zanimljivosti iz analize CIES-a. Drugi najskuplji tim u Italiji je Napoli sa 417.000.000 evra, sledi Roma sa 362.000.000, pa tek onda Inter sa 341.000.000 evra. U Nemačkoj posle Bajerna ide Borusija Dortmund sa 346.000.000 evra, a u Francuskoj Monako sa 326.000.000 evra.

Sitijeva vrednost je 12 puta veća od Noriča, dok su klubovi iz Premijer lige korona krizu iskoristili da počiste konkurenciju iz Primere, Serije A, Lige 1 i Bundeslige, uprkos lošoj ekonomskoj situaciji u svetu. Premijerligaški klubovi su ukupno potrošili blizi 1.900.000.000 evra u tri “kovid“ prelazna roka! Druga je Serija A sa oko 300.000.000 evra.

Ako je uopšte ikada bilo dileme, sada je više nema - Premijer liga je daleko najmoćnija na svetu! A PSŽ može da se pohvali da je najbliži ostrvskom "univerzumu".

LISTA NAJSKUPLJIH TIMOVA

1. Mančester Siti 1.080.000.000 evra

2. Mančester junajted 1.023.000.000 evra

3. Pari Sen Žermen 939.000.000 evra

4. Real Madrid 787.000.000 evra

5. Čelsi 780.000.000 evra

6. Liverpul 672.000.000 evra

7. Juventus 657.000.000 evra

8. Arsenal 630.000.000 evra

9. Barselona 578.000.000 evra

10. Totenhem 551.000.000 evra

