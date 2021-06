(Od izveštača Mozzart Sporta iz Ptuja)

Prvi počnu, poslednji završe. Usud golmana na svakom treningu. U slučaju Partizana tokom boravka u Sloveniji proširenog za novajliju iz omladinskog pogona, Lazara Slavkovića, prekomandovanog u prvi tim da od Vladimira Stojkovića, Aleksandra Popovića i Nemanje Stevanovića hvata beleške.

Sve pod budnim okom trenera čuvara mreže Nemanje Jovšića sa referencom učesnika Mundijala u Rusiji i direktora skaut službe Ivice Kralja, suočenih sa pitanjima o vrednostima i nedostacima postojećeg kadra.

Pre svega: koliko dugo Stojković, kao dugogodišnja reprezentativna i crno-bela “jedinica” još može da caruje među stativama.

“Ako se on pita, braniće do 45. godine. Poput Đanluiđija Bufona, Italijanu je sad 43, Vladimir – s obzirom da će za mesec dana napuniti 38 – ima još vremena. Promenio je način treninga, kvalitetnije se opravlja, što mu produžava karijeru”, smeška se Kralj.

Može biti da mu je telu prijalo što mu je u prethodnom prvenstvu, usled bonus pravila i šanse Popoviću, podneo manje opterećenje.

“Nema šablona kad su godine u pitanju. Iker Kasiljas je sa 17 dobio šansu u Realu, prve dve sezone pravio cirkus, Madriđani ga istrpili i dobili oslonca za deceniju i po. Odgovaralo je Stojketu što se rotirao sa Popovićem”.

Kralj je u Partizanovom dresu proživeo velike noći u Njukaslu i Groningenu, zbog njegovih odbrana ekipa je ulazila u Ligu šampiona i Ligu Evrpe. Stojković ima dan za večnost na Mundijalu u Južnoj Africi (ukroćen jedanaesterac Lukasu Podolskom za pobedu nad Nemcima) i večeri za pamćenje dok je branio za Zvezdu (Braga, Roma). Nebrojeno puta je udahnuo život crno-belima, međutim, kao da njegove sjajne odbrane ekipa nije ispratila velikim pobedama na međunarodnoj sceni.

“Znam da je imao izvanrednih parada, protiv Arsenala recimo, mada smo tad gubili. Biografija mu vrvi od kvalitetnih partija, da imam deset minuta da razmislim kazao bih da je bilo dosta utakmica koje je prelomio u Partizanovu korist…”

Deo javnosti plaši se da bi Partizan mogao da zagazi na klizav teren ako Stojković ode u Saudjsku Arabiju?

“Voleo bih da ostane, jer ga cenim, ali kad dobijete ponudu kakvu on ima realno je i da ode. Nije Partizan u problemu s golmanima. Jedino što nisam realan sagovornik, kakav god gol da prime kazaću da nije taj koji ih je matirao došao sam u poziciju da ga matira”, ističe u prvi plan Ivica Kralj redosled događaja koji vode do mata.

Kad je u pitanju hijerarhija, Stojković prvo “odgovara” Nemanji Jovšiću, mada u treneru golmana ne vidi nadređenog, već prijatelja, o čemu svedoči čvrsta veza započeta pre više od 20 godina, deljenjem klupe u Jedanaestoj gimnaziji i cimeraju u mlađim reprezentativnim selekcijama.

“Suvišno je trošiti reči o kalibru poznatom celoj Srbiji i dobrom delu Evrope. Privilegovan sam što imam priliku da Stojketu pomognem da traje. S obzirom da je golmanski odavno sve naučio, a tehničke korekcije su zanemarljive, sad se bavi sobom i svojim telom. Moj zadatak je da ga što bolje pripremim za protivnika, predočim situacije iz kojih preti opasnost. Iako u zrelim golmanskim godinama, toliko razmišlja o predstojećim utakmicama i sjajno pamti da sam siguran kako su mu pojedine noći besane”, smeška se Jovšić.

Mada, nekad “iskoči” iz šina, kao pred finale kupa sa Crvenom zvezdom zapaljivim izjavama.

“Sposoban je da iznese veliki teret na leđima. Kao kapiten Partizana može sebi da priušti ono što drugi ne bi mogli, čak i te reči. U njegovom slučaju derbiji su specifični, na njih nemam uticaj. Voli Vlada sam da podnese pritisak, napuni se energijom, tu sam samo da mu podignem radnu temperatru”.

Da li bi Partizan dovodio novog golmana u slučaju da “broj 88” ode među Arape dilema je u razradi među članovima stručnog štaba.

“Ima klub pravo da reaguje ako se to desi. Zasad se ne razmišlja u tom pravcu. Imamo još trojicu na raspolaganju, u tom slučaju dosta bi zavisilo od statusa Slavkovića, da li ćemo mu nađi klub u jačem takmičenju od Srpske lige Beograd”, pojasnio je Jovšić.

POPOVIĆ MIRNO DELUJE NA EKIPU

Prema određenim najavama, u slučaju da Stojković pređe u klub Vuka Rašovića, nijanse bi odlučivale da li bi na gol-crti stajao Aleksandar Popović ili Nemanja Stevanović. Pojedinci zagovaraju ideju da u toj varijanti šansu dobije mlađi, na bazi iskustva iz prethodne sezone.

“S obzirom na godine (22), posao u debitantskoj sezoni je odradio valjano”, dodaje trener golmana i utisak potkrepljuje podatkom. “Na 21 superligaškoj utakmici 13 puta je sačuvao mrežu netaknutom, što je pokazatelj vrednosti. Partizan je, uz Crvenu zvezdu, primio najmanje golova u Superligi, prirodno je da tako bude, ali Pop je pojedine mečeve prelomio u našu korist”.

Struka razume tremu s početka prethodnog takmičarskog ciklusa, ne zamera mu kikseve za koje će reći da su prirodna posledica sazrevanja, te u prvi plan stavlja pozitivne karakteristike.

“Mirno deluje na ekipu, fino igra nogom, ulazi u igru. Umirujuće deluje na ekipu, daje joj sigurnost. Mane? Nedostatak iskustva dovodi do toga da u pojedinim situacijama izabere pogrešnu odluku. Sasvim normalno, dešava se i ozbiljnim golmanima na Prvenstvu Evrope. Sve dolazi s godinama”.

Visoki Užičanin je još u eri Miroslava Đukića prekomandan među seniore, da bi mu prvu pravu priliku ukazao Savo Milošević.

“Puno mi je srce kad mlad golman dobije, naročito kad iskoristi šansu. Kako vreme prolazi, tako se Pop nameće, pokazuje da je jedan od lidera ekipa, ostatak tima mu veruje. Dobro barata nogama, što je kvalitet više. Zamislite da je suprotno, ako se u nekoj situaciji “zakuva” golman gubi samopouzdanje, unosi nemir. Primećujem da je veliki radnik, u perspektivi ga vidim kao dugotrajno rešenje među stativama Partizana”, predviđa Ivica Kralj, branići ga od kritika javnosti. “Za razliku od onih koji vide hiljadu mana, pripadam grupaciji koji će kazati da golmani nemaju nijednu. Bio sam u njihovoj koži, prošao put do nošenja na ramenima do pominjanja uže i šire familije. Navikne se čovek, godinama. Za Stojkoivća je to sad rutina. Stevanović ima dovoljno iskustva. Mlađima, poput Popovića, teže pada”.

STEVANOVIĆ MORA LJUDIMA DA UPADNE U OČI

Poput Kralja, svi u Partiizanu prijatno su iznenađeni brzinom oporavka Nemanje Stevanovića. Rođenom Zvorničanin je u februaru, tokom priprema u Turskoj, stradalo rame, operisan je, a treninzima se vratio pr roka. Sve u nameri da pokaže kako za njega ima mesta, iako je triput slat na pozajmice (Teleoptik, Rad, Čukarički), a nikad nije dobio šansu u kontinuitetu.

“Nije mu prijatno, međutim, golman Partizana mora da bude spreman da iskoriti trenutak. Nekome se šansa pruži jednom u životu, nekom pet puta, nekom nijednom. Stvar sreće, ali i rada”, dopunio je Kralj, uz posećanje na odbranjen zicer Nenadu Milijašu u finalu Kupa Srbije 2017, kroćenje jedanaesterca Milanu Marčiću iz Spartaka oktobra prošle godine, privođenje kraju meča sa Crvenom zvezdom u polufinalu kupa za sezonu 2019/20. “Pokazatelj da je u najbitnijim momentima – pravi. Lako je na 5:0, onda su svi umetnici i znalci. No, kad se lomi meč, kad je mač nad glavom – mada je u Partizanu uvek – demonstrirao je kvalitet”.

Za pet godina, koliko je prošlo od potpisa u trenerskom mandatu Ivana Tomića, branio je Stevanović samo na 16 utakmica: po osam prvenstvenih i kup, bez evropskog izazova.

“Nezgodno je, ali je lepo primetio Ivica Kralj kad je rekao da smo sami birali ovaj posao, da je jedno mesto u timu, a bar trojica konkurenata. Stevanovićeva glavna karakteristika je mentalna snaga. Stabilan je, tvrodglavi Bosanac, ha-ha-ha… Zacrtao je cilj, uporan je da ga ostvari. Drago mi je što je svaku put kad je bio starter odradio zadovoljavajuće. Da, svako greši, ali je poverenje opravdao”, smatra Nemanja Jovšić.

Kad bi mu se dala šansa na desetak, 15 vezanih mečeca, da ga i šira javnost primeti možda bi popravio status.

“Nedostaje mu više utakmica u Partizanu da ljudima upadne u oči. U prvoj sezoni, začinjenom duplom krunom, posle povrede Filipa Kljajića priveo je posao kraju, tako što ga svi pamte po finalu kupa sa Zvezdom. Nije ostvario kontinuitet, ali ima dovoljno utakmica da ravnopravno konkuriše za sastav”, smatra Jovšić.

SLAVKOVIĆ MANJAK VISINE NADOKNADI HITRINOM

Najmlađi u postojećem kadru, Lazar Slavković drugi put je na pripremama seniora. U klubu kažu kako su ga posle boravka u turskom Beleku i na spisak putnika za Sloveniju prreporučile odbrane u Teleoptiku.

“Posvećen, fantastičnih radnih navika, brz, eksplozivan, živahan… I dobro barata loptom nogama, jer ako to danas ne znaš… Ekipa mu veruje. Krasi ga samopouzdanje. Možda nije toliko visok (1,83), ali hitrinom nadoknađuje nadostatke. Ne mora to da bude minus prilikom “hvatanja” uglova. Zavisi ko šta voli. U Evropi momčine po 1,80 istaknu ono što im je kvalitet, a manjak visine nadoknade brzim nogama i spretnim reakcijama”, naglašava Ivica Kralj uz dodatak da je pred Pazarcem iz “klase 2002” lepa budućnost.

U Partizanu je od pionira.

“Primetio sam ga još kod Zorana Munje Mamića. Krasi ga prirodan razvojni put, vrednoća, hitrina i eksplozivnost. Svakom upada u oči. Potrebni su mu iskustvo i ozbiljnije takmičenje. Savršeno je da golman prilikom prelaska iz omladinskog u seniorski fudbal početnu sezonu brani u ligi malo slabijeg kvaliteta. Bilo bi idealno da sad skupi utakmice u višem rangu”, savet je trenera golmana Nemanje Jovšića.





GOLMANI SA OVIH PROSTORA NISU ATRAKTIVNI ZA PRODAJU

Prošle su više od tri decenije otkako je Partizanova omladinska škola lansirala golmana reprezenattivnog kalibra. Poslednji takav je – Ivica Kralj.

“Prepoznajem dva razloga. Prvi: rad s golmanima u mlađim kategorijama se do pre nekoliko sezona svodio na jednog čoveka, Predraga Jušića. Praksa je promenjena 2014, angažmanom sedmorice i ozbiljnijim pristupom. Potrebno je vreme da rad ponudi rezultate. Drugo: golmani sa ovih prostora nisu atraktivni tržišti. Da, Partizan živi od transfera mladih igrača, međutim, to su špicevi, vezni i štoperi. Poslednji golman prodat iz srpskog fudbala za značajan novac je Predrag Rajković (3.000.000 evra). A mi unovčimo Filipa Stevanovića za 8.000.000. Osim toga, teško je napraviti golmana u Zvezdi i Partizanu, svaka greška je uočljiva. Ako klub to može da istrpi…”, predlaže Jovšić, na poziciji učitelja crno-belih čuvara mreža od marta 2016. kao naslednik Radiše Ilića.

PRVO BRANI, POSLE IGRAJ NOGOM

Trend da se kod golmana sve više ceni ako zna da igra fudbala, a ne samo brani, stigao je u Srbiju, međutim, nije odlučujući faktgor prilikom odluke ko će braniti.

“Bar ne u Partizanu. Koliko god dobru nožnu tehniku imao niko te neće trepiti ukoliko grešiš. Nisam video ni na Prvenstvu Evrope da se taj detalj posebno traži. Pogledajte Atletiko, osvojio je Primeru sa Janom Oblakom, fantastičnim golmanom, skromnog ulaska u igru. Ali – brani. Ederson i Alison su ekstremi, apsolutno vrede uloženog novca”, dodao je Nemanja Jovšić.