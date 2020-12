Dok ostatak fudbalske Holandije uživa u praznicima, Utreht i AZ Alkmar se spremaju da odigraju utakmicu. I, to, zaostali susret iz čak 1. kola (14.30). Dakle, tri i po meseca pošto je planirano na Galgenvard stiže sastav koji se protekle sezone ravnopravno borio sa Ajaksom za titulu, i ko zna šta bi se desilo da sezona nije suspendovana usled pandemije virusa korona.

Utreht je trenutno na 10. mestu, dok su gosti petoplasirani sa 10 bodova više od rivala. U međusobnim utakmicama domaći teren je po pravilu prevaga, no događa se da gosti uzmu poneki bod, pa tako ni danas AZ nije bez izgleda.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Tim iz Alkmara imao je početkom kampanje problema sa virusom u svojim redovima, i možda ga je to osujetilo da bude na prošlogodišnjem kursu. Ipak, protekle sedmice ukazuju na to da je ekipa Paskala Jansena došla do daha, sakupivši 21 poen od mogućih 24 na osam proteklih prvenstvenih duela, dok je Utreht u prošlom kolu prekinuo post posle sedam ligaških mečeva bez slavlja.

Puleni

Renea Hakea pobedili su fenjeraša Emen u gostima sredinom nedelje i tako pokupili prva tri boda od kraja oktobra. Pogađanje mete predstavljalo je borbu za Utreht ove sezone, ali njegova čvrstina u defanzivi je nešto u čemu je briljirao. Sa samo 19 primljenih golova u Erediviziji Hakeovi momci su sedmi najbolji posmatrajući taj parametar i svakako najuspešniji u donjoj polovini divizije.

Za trenutan plasman Utrehta najzaslužniji je domači teren, gde Domstedelingen pruža ssvim solidne partije. Samo je Ajaks otišao sa stadiona Galgenvard sa tri boda.

U međuvremenu, pobeda nad četvrtoplasiranim Viteseom u sredu sa 3:1 donela je tri uzastopne pobede za AZ. Snaga tima iz Alkmara leži u navalnoj liniji. Do sada su ofanzivci AZ-a postigli 33 pogotka, što znači da imaju zajednički drugi najmoćniji napad u šampionatu. Jedan od najistaknutijih asova je mladi vezni igrač

Teun Kopmejners, koji je bio pokretačka snaga nedavnog uspona AZ-a na tabeli. Njegovih osam golova i tri asistencije čine 22-godišnjaka jednim od najefikasnijih veznih igrača u ligi, a njegova igra nije promakla ni selekciji Oranja, za koju je debitovao u oktobru.

IZBOR UREDNIKA

Primetno je da odlazak Arnea Slota početkom decembra nije ostavio posledice na ekipu, iako se talentovani stručnjak nije lepo rastao saa klubom. Naime, dobio je otkaz zato što nije bio dovoljno fokusiran na tim, već je koketirao sa Fajenordom. Nije čelnicima tima iz Alkmara to bilo prijatno i rešili su da preseku, iako je Slot šef truke sa prosečno 2,11 osvojenih bodova po meču, što je najviše u klupskoj istoriji. Tek da dopunimo, Slot o prvog dana 2021. postaje trener velikana iz Roterdama, koji je trećeplasiran sa tri boda više od AZ-a i upravo današnjom potencijalnom pobedom crveno-beli mogu da ga sustignu.

Prvi golman Utrehta Marten Paes ponovo će biti van stroja pošto je propustio i minula dva meča zbog potresa mozga. Centralni bek

Emil Bergstrem je na margini zbog problema sa butinom, dok je dvadesetogodišnji čuvar mreže Fabijan de Keijzer odsutan zbog povrede ruke.

AZ ima nekoliko povređenih asova, a bivši veznjak Sautemptona Jordi Klasi i dalje pati od korona virusa. Centralni bek Bruno Martins Indi i ofanzivni vezni Dani de Vit, takođe će biti van protokola.

EREDIVIZIJA - ZAOSTALI MEČ 1. KOLA

Nedelja

14.30: (3,05) Utreht (3,45) AZ Alkmar (2,30)

*** kvote su podložne promenama